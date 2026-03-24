アニメ化20周年を記念して初のBlu-ray化！　「リーンの翼　Blu-ray BOX」　3月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2006年にDVD第１巻が発売されたOVA『リーンの翼』のアニメ化20周年を記念して、「リーンの翼 Blu-ray BOX」（16,500円／税込)を2026年3月25日に発売します。

▲「リーンの翼 Blu-ray BOX」（特装限定版）

(C)サンライズ・バンダイビジュアル・バンダイチャンネル

■「リーンの翼 Blu-ray BOX」商品特長

本商品は、OVA『リーンの翼』全6話をBlu-ray1枚に収録しています。発売にあたり、物語の始まりを告げるオープニング映像を富野総監督ディレクションのもと新たに制作しました。

特典として、富野由悠季（原作・総監督）、okama（ビジュアルコンセプター）、工藤昌史（キャラクターデザイン）、篠原 保（メカニカルデザイン）、福山 潤（エイサップ・鈴木役）、小山力也（シンジロウ・サコミズ役）ら、メインスタッフ＆キャストの新規インタビューを掲載したブックレット（32P）を封入します。

特典DISC（Blu-ray）には、新規映像特典として、Blu-ray BOX 発売告知CM集を収録するほか、2006年発売のDVD、及び2010年発売のDVD-BOXに収録されていた過去の映像特典も収録しています。

さらに工藤昌史（キャラクターデザイン）＆吉岡 毅（総メカニカル作画監督）描き下ろし版権を使用したWブックケース＆インナージャケットが付属します。

＜ストーリー＞

海と大地の狭間にある異世界バイストン・ウェルと地上世界を舞台に、世界をつなぐ力“リーンの翼"に招かれた少年エイサップ・鈴木と、ホウジョウ国王女リュクス・サコミズの恋と冒険の物語。

■『リーンの翼』について

富野由悠季監督が創造した異世界バイストン・ウェルを舞台とする、『聖戦士ダンバイン』以来のファンタジーロボットアクション作品です。新たな解釈でバイストン・ウェルという異世界を通じ、現代日本を照射する物語となっています。富野監督のもとにokama（『トップをねらえ２！』）、篠原保（『侍戦隊シンケンジャー』）、工藤昌史（『BLEACH』）などのトップクリエイターが集結し、完全新作のオリジナルアニメとして制作されました。

2005年12月からバンダイチャンネルにて第１話の先行配信がスタートし話題を呼び、2006年4月から12月にDVD（全6巻）を発売しました。

■購入特典について

＜A-on STORE限定特典＞

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREにて、本商品をご予約・ご購入いただいたお客様を対象に、「A4サイズ 復刻ブックレット（編集版）」（※）と「ビジュアルコンセプターokama描き下ろしイラストカード（ポストカードサイズ）2種」がプレゼントされます。

※2006年発売のDVD（全6巻）封入特典ブックレットから「富野由悠季総監督による演出術」と「各話の絵コンテ（抜粋)」の64ページ分を再編集し収録。

◀A4サイズ

復刻ブックレット(編集版)表紙

▲ビジュアルコンセプターokama描き下ろしイラストカード（ポストカードサイズ）2種

＜法人共通特典＞

対象店舗にて本商品をご予約・ご購入いただいた方を対象に「ビジュアルコンセプターokamaイラスト使用 A3クリアポスター」がプレゼントされます。

詳細は『リーンの翼』公式HP アニメ化20周年記念商品発売ページ

（https://www.rean-wings.net/prod_20th.html）をご覧ください。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。

特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■商品概要

商品名 ：リーンの翼 Blu-ray BOX （特装限定版）

価 格：16,500円（税込） 15,000円（税抜）

発売日 ：2026年3月25日

収録時間：213分（本編DISC：148分+特典DISC：65分）

スペック：【本編DISC】ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰTrueHD（5.1ch）・ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ）／AVC／BD50G／

16：9<1080p High Definition>

【特典DISC】ﾘﾆｱPCM（ｽﾃﾚｵ・一部ﾓﾉﾗﾙ）・一部ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰTrueHD(5.1ch)／AVC／

BD25G／4：3<1080i High Definition>・一部16：9<1080i High Definition>・

一部16：9<1080p High Definition>

封入特典：●スペシャルブックレット（32P）

・新規インタビュー

富野由悠季（原作・総監督）、okama（ビジュアルコンセプター）、

工藤昌史（キャラクターデザイン）、篠原 保（メカニカルデザイン）、

福山 潤（エイサップ・鈴木役）、小山力也（シンジロウ・サコミズ役）

・特別対談

河口佳高（プロデューサー）×谷口廣次朗（設定制作）

●特典DISC

【再録】※ 2006年発売のDVD、及び2010年発売のDVD-BOXに収録されていた

過去の映像特典を再録！

・富野由悠季総監督インタビュー

・富野由悠季×土屋アンナ CROSS TALK

・空撮取材ドキュメント！『東京上空2006』

・リーンの翼『オーケストレーション・ガイド』

・ノンテロップ・エンディング

・プロモーション映像

・劇場用告知

【新規収録】

・Blu-ray BOX 発売告知CM集

他、仕様：工藤昌史（キャラクターデザイン）＆吉岡 毅（総メカニカル作画監督）

描き下ろし版権使用 Wブックケース＆インナージャケット

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『リーンの翼』公式サイト：https://www.rean-wings.net/

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/