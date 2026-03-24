サンマルクカフェ&茶、関西初出店！「サンマルクカフェ&茶 あべのキューズモール店」が3月30日(月)よりオープン

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：小山 典孝）は、「サンマルクカフェ&茶」関西初出店となる「サンマルクカフェ&茶 あべのキューズモール店」を3月30日（月）にオープンいたします。

サンマルクカフェ&茶は、「日本とアジアの“お茶”の魅力を五感で楽しむ」をコンセプトとし、お茶にフォーカスをあてたメニューを、サンマルクカフェの人気メニューに加え展開するブランドです。これまで関東圏に計4店舗出店する本ブランドが、この度関西に初出店いたします。大阪・天王寺の商業施設「あべのキューズモール」内にオープンする新店舗は、グリーンやグレーを基調とした明るい店内に木目調のテーブルを配置した暖かみのあるモダンな店舗デザインで、ソファ席やおひとり様用の席など様々な用途でご利用いただけるよう設計しています。

また、サンマルクカフェ定番メニュー、&茶限定メニューに加え、あべのキューズモール店限定のスイーツメニューも登場。塩昆布入りのミニミニクロワッサンが添えられたクリームあんみつやぜんざい、お持ち帰りや食べ歩きにもぴったりなカップデニッシュなど、本店舗でしか手に入らない特別な和スイーツがお楽しみいただけます。また、ソフトクリームが乗った商品全てに対し、ミルク・抹茶・ミックスの3種類のソフトクリームからお好きなものをお選びいただけます。

お近くにお越しの際や、お買い物中の休憩などでぜひサンマルクカフェ&茶 あべのキューズモール店をご利用ください。

【&茶限定メニュー（一部抜粋）】

◼️黒糖タピオカ凍頂烏龍ミルクティー

花のような香りが特徴の、台湾を代表する茶葉「凍頂烏龍」を濃く抽出した一杯。ほのかな渋味とミルクのコクが合わさった、まろやかな味わいを楽しんで。

価格：720円（税込）

◼️ジャスミンフルーツティー パイナップル&パッションフルーツ&レモン

ジャスミンの甘く華やかな香りと、フルーツの爽やかさが相性抜群。 見た目華やかなレモンに、パッションフルーツとナタデココで食感もグッド。

価格：750円（税込）

◼️紅茶のエッグタルト

紅茶の香り高い風味がしっかり感じられる、チョコクロのクロワッサン生地で作ったエッグタルト。お土産や差し入れにもおすすめです。

価格：260円（税込）

※価格は店舗により異なる場合があります。

【あべのキューズモール店限定メニュー】

◼️クリームあんみつ～塩昆布のミニミニクロワッサン添え～

ひんやり冷えたかんてんに、ほっくりあずきとみかん、白玉をのせたクリームあんみつ。箸休めに塩昆布を包んで焼き上げたミニミニクロワッサンをどうぞ。

※ソフトクリームはミルク・抹茶・ミックス3種からお好きなものを選べます。

価格：690円（税込）

◼️お餅と芋甘露入 ぜんざい～塩昆布のミニミニクロワッサン添え～

柔らかお餅と甘み豊かな芋甘露が入った、あずきたっぷりのアツアツぜんざい。塩昆布を包んで焼き上げたミニミニクロワッサンがついたサンマルクカフェならではメニューです。

価格：690円（税込）

◼️カップデニッシュ プレーン～わらび餅添え～

ほんのりあたたかな店内仕込みのデニッシュフレンチトーストに、優しい甘さのメープルソースをかけ、ソフトクリームともちもち食感のわらび餅をトッピングしました。お持ち帰りにもぴったりなデザートです。

※ソフトクリームはミルク・抹茶・ミックス3種からお好きなものを選べます。

価格：720円（税込）

◼️カップデニッシュ 抹茶～わらび餅添え～

香り豊かな抹茶デニッシュのフレンチトーストに、ソフトクリームともちもち食感のわらび餅をトッピングしました。たっぷりかかった黒蜜が相性抜群です。

※ソフトクリームはミルク・抹茶・ミックス3種からお好きなものを選べます。

価格：720円（税込）

【店舗情報】

店舗名 ：サンマルクカフェ＆茶 あべのキューズモール

オープン日：2026年3月30日（月）

住所 ：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目6番1号 地下1階

営業時間 ：10：00～21：00

店舗面 ：30.52坪

客席数 ：50席

【サンマルクカフェについて】

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

【会社概要】

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：小山 典孝

設立 ：1989年3月

URL ：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

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※店舗により、取り扱いのない商品もございます。