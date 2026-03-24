「イデタチ東京」が開設5周年。計955回の面談を実施し入居者の事業成長を支援。

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社:東京都千代田区 代表取締役:鈴木英樹）が東京都荒川区から受託する、ファッション特化型の起業支援拠点「イデタチ東京」は、2026年2月1日に開設5周年を迎えました。5年間で13事業者が巣立ち、そのうち約7割が現在も荒川区内で事業を継続しています。また2026年2月より新たに3事業者が入居。今後も入居者・卒業生への起業・経営支援に注力し、日本屈指の繊維問屋街、日暮里繊維街からファッション関連産業の起業家を輩出していきます。

2026年度に、開設5周年の成果報告会イベントを開催予定です。ファッション関連産業で起業した入居者の軌跡や支援のあり方を共有いたします。※イベント詳細は後日HPでお知らせ。

5年間で計955回の個別面談を実施。入居者の起業・経営を伴走支援

イデタチ東京は、ファッション関連産業で起業したい方をサポートする荒川区立の起業支援拠点です。継続的に成長可能なファッションビジネスを行えるよう、起業・経営をサポートするインキュベーションマネージャー（以下IM）が入居者と月2回必ず面談を行うほか、先輩起業家、デザイナー、弁護士、税理士、コピーライター等、多様な専門分野をもつ9名のメンターが入居者をバックアップ。5年間で計955回のIM面談、計502回のメンタリングを実施しました。IM面談やメンタリングを通し、事業課題、コンセプト整理、トラブルやリスク回避などについてアドバイスを行い、入居者の事業を伴走サポート。入居者アンケートからは、「事業を進める上で色々な角度からバックアップ、伴走してくれる」「IM面談では、手探りで事業を進める中で指針の壁打ちをしてもらえありがたい。メンタリングで自分たちに欠けている知見を補え助かっている」等の声が寄せられました。創業初期は事業に関する悩みやトラブルも多い中、相談できる人が少ないのが課題でもあり、インキュベーションマネージャーやメンターをはじめ、気軽に相談できる弊施設の環境が事業進捗に寄与していると言えます。

ファッション×起業に関わるイベント・セミナーに累計2187人が参加

ファッション領域の起業・経営をテーマとした、一般の方が参加できるイベント・セミナーを不定期で実施。5年間で累計2187人が参加しました。第一線で活躍するファッションデザイナーや、ファッション領域で起業する話題の起業家登壇のトークイベント、ファッション領域の起業に必要な知識をテーマにしたセミナー等を多数開催。

＜過去イベント登壇者＞※一部

坂部 三樹郎氏（「MIKIOSAKABE（ミキオサカベ）」デザイナー）

青木 明子氏（「AKIKOAOKI（アキコアオキ）」デザイナー）

松田 崇弥氏（株式会社ヘラルボニー 代表取締役社長 CEO）

大野 陽平氏（「YOHEI OHNO（ヨウヘイ オオノ）」デザイナー）

小塚 信哉氏（「SHINYAKOZUKA（シンヤコズカ）」デザイナー）

アキラ ナカ氏（「AKIRANAKA」クリエイティブディレクター）

これからもイベント・セミナーを通して、ファッション領域の起業機運の醸成、起業前後の事業者へ有益な情報を届けていきます。

5年間で13事業者が卒業。約7割が荒川区内で事業を継続

過去5年間で、13事業者がイデタチ東京を卒業、現在は9事業者が入居しています。荒川区では、施設使用終了後も区内に事務所等を構えると、賃料の一部が補助される制度（3年間・上限月額5万円）を設けており、この制度を活用するなど、卒業生の約7割が荒川区内で事業を継続しています。卒業生では、「HOUGA（ホウガ）」、「ablankpage.（アブランクページ）」といったコレクションブランドから、伝統工芸×ファッション事業を手掛ける株式会社EBRU、ミドル世代向けニットジャケットブランド「FavorKnits（フェイバニッツ）」、入浴タオルブランド「muneposi（ムネポジ）」をはじめとする幅広い領域の事業者が活躍。入居者同士の協業も生まれ、卒業後も近隣地域で事業を継続することで、交流が続くエコシステムが生まれつつあります。

新たにファッションブランド「BIFURCATUM（ビフルカツム）」ら3者が入居

2026年2月からは、5期生として書類・面接審査を経て3者が新たに入居しました。”Athletic form”をコンセプトに、スポーツやアウトドアウェアをベースにしたウィメンズウェアブランド「BIFURCATUM（ビフルカツム）」、音楽をテーマに様々なアルバムから着想を得てコレクションを制作するファッションブランド「RIHO SAITO（リホ サイトウ）」、3DCG技術を軸にアパレル企業のクリエイティブ開発を包括的に支援する「EIEO（エイイーオー）」が入居。3者ともアパレル企業での勤務経験があるクリエイター。事業を前進させるための経営基盤を築けるよう、サポートを行ってまいります。

■河村 奈央子氏（「BIFURCATUM」デザイナー）プロフィール

お茶の水女子大学で服飾史や民俗学などを学ぶ。バッグ会社の商品企画を経てエスモード東京に入学。卒業後、JUNYA WATANABEにパタンナーとして勤務。在学中に東京都主催のコンペティションNext Fashion Designer of Tokyoインクルーシブ部門で大賞を受賞し、その特典で2025年1月パリファッションウィーク中に開催されたTranoi Showcaseにショー参加。退社後、2025年8月BIFURCATUM 2026SS発表でデビュー。

「BIFURCATUM」Instagram https://www.instagram.com/bifurcatum.official/

■齋藤 利保氏（「RIHO SAITO」デザイナー）プロフィール

文化学園大学にて舞台衣装を学び、BFGU（文化ファッション大学院大学）在学中よりスタイリストのアシスタントを経験。卒業後はアパレル企業でデザイン企画に従事する傍ら、「GUCCI DESIGN FELLOWSHIP PROGRAM」にて日本代表5名の一人として選出され参加。その後独立し、アーティストや広告の衣装制作を中心に活動している。

「RIHO SAITO」Instagram https://www.instagram.com/rihosaitooo/

■鶴岡 直人氏（EIEO代表）プロフィール

多摩美術大学 生産デザイン学科プロダクト専攻 卒業後、精密機器メーカーにてID&UI/UXデザイン開発を担当。スタートアップ・メガベンチャーを経て、2025年よりアパレル企業向けに3DCG技術を活用したDX支援を実施。インダストリアルデザインを中心に、UI/UX、ブランディングなど幅広いデザインに携わる。

「EIEO」HP https://www.naototsuruoka.com/

イデタチ東京とは

イデタチ東京は、ファッション関連産業で起業したい方をサポートする荒川区の起業支援拠点。日本有数の布の街、日暮里繊維街に2021年2月オープン。審査を経た入居者が24時間365日利用でき、アトリエ、オフィスとして、事業推進のために施設をフル活用することができます。継続的に成長可能なファッションビジネスを行えるよう、起業・経営をサポートするインキュベーションマネージャーが入居者と月2回必ず面談を行うほか、先輩起業家、デザイナー、弁護士、税理士、コピーライター等、多様な専門分野をもつ9名のメンターが入居者をバックアップします。また、荒川区の各種補助金・助成金や、入居者が退去後区内にオフィス等を構えると月5万円・最大3年間賃料の補助を受けられる制度の利用が可能になります。

ファッション関連産業で起業したい方が、起業初期に事業基盤を築けるインキュベーション施設です。生地や資材がそろう日暮里繊維街の立地、JR山手線「日暮里」駅が最寄りというアクセスの良さも魅力の一つです。

イデタチ東京公式WEBページ https://idetachi.com

入居ブランド（2026年3月現在）

現在入居中のブランド・企業

＜個室オフィス＞

■ 149 Vintage："149cmのバイヤーが贈る"イギリスヴィンテージショップ

https://linktr.ee/149_vintage_official

■ YUTASETOGAWA：エモーショナルな感性と機能美の融合を追求するファッションブランド

https://yutasetogawa.official.ec/

■ BIFURCATUM：スポーツやアウトドアウェアをベースにしたウィメンズウェアブランド

https://www.instagram.com/bifurcatum.official/

■ moco10^-13：IP×高密度刺繍アパレルブランド

https://store.moco100f.com/

<シェアオフィス＞

■ ungeneral：廃棄される革をメインに使った小物・バッグブランド

https://linktr.ee/ungeneral

■ RIHO SAITO：音楽をテーマに様々なアルバムから着想を得て制作するコレクションブランド

https://www.instagram.com/rihosaitooo/

■ Renran：ヴィンテージニットリメイク・ハンドニットアイテムブランド

https://renran.theshop.jp/

■ EIEO：3DCG技術を軸としたアパレル企業向けクリエイティブ開発支援

https://www.naototsuruoka.com/

■ HooK（株式会社HooK）：なりたい自分と出会える服のマッチングアプリ

https://www.hook-japan.com/

施設概要

365日・24時間入退室可能な個室オフィス4部屋と、5事業者が利用できるシェアオフィスを設置。共有スペースの打ち合わせ利用や、施設内配架の起業関連書籍も貸出可能です。同建物内のシェア工房・創作スペース「ベビーロック・スタジオ日暮里」で工業用ミシンやUVプリンター等を入居者特別割引で利用できるほか、同建物3階の創業者および創業を目指す方向けのコワーキングスペース（週5日設置）の利用も可能です。日本有数の生地織物の問屋街、日暮里繊維街から世界に羽ばたくブランドの輩出を目標にしています。

■使用料 個室オフィス 50,000円、シェアオフィス 10,000円 ※月額・共益費込み。その他費用負担あり

■使用期間 最長3年 ※単年契約。2回まで更新可。

■所在地 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-17-6「ふらっとにっぽり」5階

■アクセス JR山手線・京浜東北線・常磐線、京成本線・成田スカイアクセス線、日暮里・舎人ライナー各「日暮里」駅徒歩８分

今夏、入居者募集を予定

現在入居の3期生が2027年1月末に卒業するため、今夏5事業者を募集開始予定です（入居は最大3年間）。ファッション関連産業で起業したいと考えている方、起業5年未満の方の応募を、全国から広くお待ちしています（詳細は2026年夏頃にHP等でお知らせ）。

このリリースに関するお問い合わせ、取材に関するお問い合わせ

イデタチ東京 運営事務局（株式会社ツクリエ）

担当：児玉・市川・江本 メール：info@idetachi.com