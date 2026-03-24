トライアドジャパン株式会社、健康優良企業「銀の認定」を更新

トライアドジャパン株式会社

治験の実施支援を通じ、新しい医療の実現を支えるトライアドジャパン株式会社（東京支社：東京都渋谷区、代表取締役：後藤 美穂 以下、トライアドジャパン）は、健康保険組合連合会東京連合会が実施する「健康企業宣言」において、健康経営や健康づくりへの積極的な取り組みが評価され、2026年2月1日付けで健康優良企業「銀の認定」を取得いたしました。今回の認定期間は、2026年2月1日から2028年1月31日までの2年間となり、2024年の初取得に続き、今回が初めての認定更新となります。

健康優良企業「銀の認定」について

「健康優良企業認定制度」は、企業が「健康企業宣言」を行い、従業員の健康づくりに取り組むことを宣言したうえで、一定の成果を上げた企業を認定する制度です。

健康診断の受診促進や生活習慣改善、職場環境の整備など、従業員の健康保持・増進に向けた取り組みを継続的に実施している企業が、健康保険組合連合会東京連合会より「健康優良企業」として認定されます。

https://www.kprt.jp/contents/health/

トライアドジャパンの健康経営に向けた取り組み

トライアドジャパンでは、企業全体で従業員の健康づくりに取り組む「健康企業宣言」を行い、「100％健診受診」のほか、「心の健康に関する取り組み」「性差に応じた健康課題への取り組み」「飲酒による心身への影響に関する取り組み」といった項目を重点分野として推進してきました。

特に注力しているのがメンタルヘルス対策です。従業員が安心して相談できる環境づくりとして産業医による相談窓口を設置するとともに、社内報を通じてメンタルヘルスに関する情報発信を行い、従業員のセルフケア意識の向上にも取り組んでいます。

また、女性特有の健康課題への取り組みとして、上記の情報発信や相談体制の整備に加え、関連する福利厚生メニューを提供するなど、従業員一人ひとりが安心して働き続けられる職場環境づくりを進めています。

トライアドジャパンは、「総合的に医療を考え、すべての人の健康を創造する」という理念のもと、医療の発展に貢献する企業として、従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける環境づくりを重要な経営課題の一つと位置付けています。

今後も従業員の健康保持・増進に向けた取り組みを継続し、より働きやすい職場環境の整備を推進するとともに、医療の発展と社会への貢献を目指してまいります。

■トライアドジャパン株式会社について

トライアドジャパンは、治験事業（SMO事業）および保険薬局事業（かもめ薬局）を主軸に、人々の健康と未来の医薬品創出を支える企業です。なかでもSMO事業においては、これまでに100以上の精神・神経領域の医療機関への支援実績を持ち、現在は領域を問わず、治験が適正かつ円滑に実施されるよう、医療機関や製薬企業を幅広く支援しています。CRC（治験コーディネーター）業務に加え、事務局業務や心理評価者派遣、治験参加者リクルート事業等、一貫してサポートできる体制を整え、多くの医療機関と提携しています。

会社名：トライアドジャパン株式会社

所在地：（本社 薬局事業）神奈川県相模原市南区相模大野3-14-20

（東京支社 SMO事業）東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-11

設立：1995年12月22日

代表者：代表取締役 後藤 美穂

事業内容：治験・心理評価者派遣・治験参加者募集事業、保険薬局事業 他

URL：https://www.triad-j.co.jp/