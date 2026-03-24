藤原まつり存続プロジェクト2026｜感謝！48時間34分で目標達成｜ネクストゴールに挑戦中

世界と平泉株式会社プロジェクトメイン画像

一般社団法人平泉観光協会(本社：岩手県西磐井郡平泉町、会長：千葉力男)と、平泉の観光まちづくり会社・世界と平泉株式会社(本社：岩手県西磐井郡平泉町、代表取締役：鷲谷徹)は、クラウドファンディングサイト CAMPFIREで、3月20日に立ち上げた「藤原まつり存続プロジェクト2026」において、目標金額200万円を約2日間で達成しました。この成功を受け、新たなネクストゴールに向けた取り組みを開始します。

ネクストゴールの背景

クラウド「ファンディング」なので、金額に注目が集まりがちです。しかし、藤原まつりを存続させる、という真の目的を達成するためには、もっと広く藤原まつりを知ってもらい、より多くの人に関心を持って頂くことが、何より大切と考えました。

『伝説のヒーロー・源義経公が、現代のスター・高塚大夢さんによって蘇る』

およらく一生に一度の瞬間を、もっともっと沢山の人に知ってもらいたい。

ファンタジーな世界が繰り広げられる藤原まつりを、もっと知ってもらいたい。

私たちが目指すべき次の目標は、「藤原まつりの『輪』を広げること」。それが相応しいと思いました。

プロジェクトの概要

藤原まつり存続プロジェクト2026は、

- もっと沢山の人に藤原まつりを知ってもらい、平泉を知ってもらうこと＝「平泉好き」を増やすこと- 1日だけで終わらない『祭りの後』を創り出すこと＝持続的な繋がりを創り出すこと- 昨年同様、安心して楽しめる祭り運営のため財政的な応援と、老朽化した馬具の修繕費用の一部の支援を得ること

上記３つの目的を持って、３月20日に開始し、48時間ほどで目標金額200万円を達成しました。

今年の義経公役に選ばれた11人組ボーイズグループ「INI」の高塚大夢さん。高塚さんのファンの圧倒的なご支援に依るところが大きく、感謝申し上げます。

募集期間は、4月30日まで。

ネクストゴールは、掲げたプロジェクト目的の、より高度な達成を目指すものです。

クラウドファンディングのリターン・特典

誰でも高塚義経タオル2026高塚義経とデートバッグ2026幸運応援 1,680円

支援者のリターンには、CAMPFIRE支援者限定の品や、藤原まつりオリジナル手拭い等、当クラウドファンディングでしか手に入らない商品を提供しています。

また、追加のリターン品も検討中です。

担当者コメント

世界と平泉株式会社

担当：鷲谷(わしや)

クラウドファンディングの挑戦は、未来の景色を書き換えること。

挑戦は、まだ始まったばかりです。

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山139-8

電話：0191-48-3722

FAX：0191-48-3727

メール：info@hiraizumi.net