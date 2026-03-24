ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめ！　「CAPCOMIX あべのHoop店」が3月31日（火）にオープン決定！　各施設紹介＆公式サイトも公開

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめ！”をコンセプトとした新業態の体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX（カプコミクス） あべのHoop店」を、2026年3月31日（火）にグランドオープンいたします。

「CAPCOMIX あべのHoop店」では、カプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタル遊具も楽しめる「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」をはじめ、カプコンオリジナルのVRコンテンツを体験できる「VR-X」、最新情報を“見て・触れて・遊べる”体感型施設「DIVE! CAPCOM」、さらには大人気キャラクターの大型ぬいぐるみなど豊富な景品を取り揃えた「アミューズメントゾーン」、総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」など、多彩なエンターテインメントをご用意しております。

お子さまからご家族、カップルまで、幅広いお客様にお楽しみいただける施設です。

また、本日（3月24日（火））には、施設詳細を掲載した公式サイトも公開いたしました。

オープンを記念した各種イベントやキャンペーンも予定しておりますので、いよいよ開業が迫る「CAPCOMIX あべのHoop店」にぜひご期待ください。

□CAPCOMIXポータルサイト：

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/capcomix/

□CAPCOMIX あべのHoop店公式サイト：

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/hoop

□CAPCOMIXコンセプト動画（カプコンアミューズメント YouTube）：

https://www.youtube.com/watch?v=6Erw8G8ysdk

※こちらの「カプコンアミューズメント YouTube」公式チャンネルでは、CAPCOMIXのテーマである“ココロもカラダもごちゃ混ぜで楽しめ！”を垣間見えるコンセプト動画を視聴できます。

■店舗概要■

・施設名称：CAPCOMIX（カプコミクス）

あべのHoop店

・住所：〒545-0052

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 3階

・営業時間：

平日 日曜祝日：11：00~21：00

金曜 土曜 祝前日：11：00～22：45

・電話番号：06-6629-8378

・オープン日：2026年3月31日（火）16：00～

■施設案内１.：「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」（クレイジーバネット ウィズ カプコンオールスターズ）

カプコンの人気キャラクターをテーマにしたデジタルアクティビティをはじめ、お子様から大人までお楽しみいただける大型アクティビティゾーンです。

【利用料金】

※「Crazy BANeT with CAPCOM ALL STARS」のご利用には、所定の利用料金が発生いたします。

■平日■

▼90分プラン （通常価格／会員価格）

・大人 ：2,500円／2,300円

・大学生・専門学生・高校生 ：1,900円／1,700円

・小学生・中学生 ：1,700円／1,500円

■土日祝■

▼90分プラン （通常価格／会員価格）

・大人 ：2,700円／2,500円

・大学生・専門学生・高校生 ：2,100円／1,900円

・小学生・中学生 ：1,900円／1,700円

※延長料金（30分）：800円

【遊具紹介】（※一部抜粋）

※画面は開発中のものです。

▼「ストリートファイター 昇龍拳ジャンプ」

「ストリートファイター」シリーズに登場する「リュウ」、「ケン」の必殺技である「昇龍拳」をモチーフにしたアクティビティです。「昇龍拳」のポーズでジャンプし、どこまで高くジャンプできるかを計測します。

▼「モンスターハンター アーチェリー」

プレイヤーはハンターとなって、スクリーン上に現れるモンスターを、弓で制限時間内に討伐するアクティビティです。

▼「カプコンスペリング」

スクリーンに現れるカプコンのキャラクターの名前を当てるパズルゲームです。

▼「カプころんフィーバー」

スクリーン画面上に現れるカプコンの人気キャラクターたちをころんとデフォルメした“カプころん”たちをまとめて、なぞって消していくパズルゲームです。

▼「カプコンキャラモーション」

スクリーン上に現れるカプコンのキャラクチャ―たちがゲームでお馴染みのポーズをするので、同じポーズをとって穴をすり抜けるアクティビティです。

■施設案内２.：「VR-X」

「VR-X」は、カプコンが運営するアミューズメント施設で展開するVR施設です。

『鬼武者VR SHADOW TEAM』、『BIOHAZARD VALIANT RAID（バイオハザード バリアントレイド）』、『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』の3種類の最新VRをお楽しみいただけます。

【VR内容】（タイトル名／プレイ人数／プレイ料金（税込））

・『鬼武者VR SHADOW TEAM』／1～4名／1名 1,000円

・『BIOHAZARD VALIANT RAID』／2～4名／1名 1,200円

・『ストリートファイターVR シャドルー強化計画』／1名／1名 1,200円

■施設案内３.：「DIVE! CAPCOM」

カプコンの最新情報を、見て、触れて、遊ぶことができる体感型施設です。

ブース内では、カプコン最新タイトルをプレイできる試遊台や、「ストリートファイター」シリーズより“ケン”の等身大フィギュアも常設いたします。

ここでしか味わえない没入感を、ぜひご体験ください。

■施設案内４.：「キャラカプ」

カプコンゲームのキャラクターグッズはもちろん、カプコン以外のアイテムも豊富にラインナップする総合キャラクターグッズ専門店「キャラカプ」が「CAPCOMIX あべのHoop店」にも展開します。

■施設案内５.：アミューズメント施設

大人気のキャラクターのプライズ景品が入ったクレーンゲームをはじめ、プリントシール機、ビデオゲーム機など、オールジャンルの最新機種と取り揃えた大型アミューズメントゾーン。

また、ピンクを基調としたK-POPテイストの可愛いプリントシール機専門店「プリマート（Puri Mart）」も常設しております。

■オープン記念イベント

「CAPCOMIX あべのHoop店」のオープンを記念して、期間限定で各種イベントを開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております。

※各イベントの詳細は店舗にてお問い合わせください。

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