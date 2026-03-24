カレンダーシェアアプリ「TimeTree」、アプリ11周年記念日に初の公式キャラクター「ティム」「フィトン」をお披露目

株式会社TimeTree

世界中の人々の時間を豊かにする株式会社TimeTree（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：深川 泰斗）が提供するカレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、サービス開始から11年目を迎える本日、初の公式キャラクター「TimeTree Forest Tim（ティム）(TM)」と「TimeTree Forest Fiton（フィトン）(TM)」をお披露目します。あわせて、アプリ内で使えるキャラクターステッカーの提供と、キャラクター登場ムービーの公開を本日より開始します。

世界7,000万人のカレンダーに、新しい仲間が加わりました

2015年のサービス開始以来、世界約7,000万人に利用されるカレンダーシェアアプリへと成長したTimeTree。その節目となる11周年に、初の公式キャラクターを制作しました。

TimeTreeが大切にしてきたのは、予定の共有を通じて人と人の時間をつなぐこと。そしてユーザーの自分らしい豊かな時間をサポートすること。これからはアプリの機能だけでなく、ユーザーがより親しみを感じられるタッチポイントを増やしていくことで、サービスの魅力をさらに引き出していきたいと考えています。キャラクターはその第一歩です。

「TimeTree Forest」という森の世界を舞台に、ティムとフィトンは今後、アプリの中はもちろん、SNSやイベントなどさまざまな場所でユーザーに寄り添っていきます。また、TimeTreeでは2026年よりAIを活用したパーソナルアシスタント機能の提供も順次予定しており、ふたりはその力とともに、ユーザーの予定・時間にまつわるあらゆる悩みを解消していく存在として位置づけています。

キャラクター紹介TimeTree Forest Tim（ティム） - タイムツリーの森の、小さな日程調整員

みんなの予定をそっと整えるのが仕事の、リスの日程調整員。忙しい人たちのスケジュールを管理したり、ぴったりの週末プランをおすすめしたりと、誰かの時間が豊かになる瞬間が何より好きです。どんぐりを集めながら木々の間をせっせと行き来するリスの姿と、人々の予定をつなぐTimTreeの姿が重なり、モチーフに選ばれました。

TimeTree Forest Fiton（フィトン） - ティムをそっと支える、森の妖精

名前は「フィトンチッド」に由来。森の木々が発する香りが人の心を落ち着かせるように、絡まった予定をすっと解いたり、ティムをそっと支えたりと、縁の下から助けてくれる存在です。フィトンが通り過ぎると、ほのかな森の香りとともに、忙しかった一日の心がふっと落ち着いていきます。

キャラクターの名前は、TimeTree社員の投票で決定

「ティム」「フィトン」という名前は、社員全員を対象にした社内公募・投票を経て決定しました。「ティム」は「TimeTree」の社名と、当社がニックネーム制を取り入れていることから、TimeTreeの一員として共に働く仲間としての親しみを込めた名前です。「フィトン」は、木々が発する「森の香り」の主成分である「フィトンチッド」に由来しています。11周年の節目に、社員みんなで愛着を持ってお披露目できる名前を選ぶことができました。

ふたりを紹介するウェブサイトも本日公開しました。ぜひ遊びにきてください。

ステッカー登場！ティムとフィトンがカレンダーを彩る

- ティムとフィトンをご紹介- - http://timetreeapp.com/intl/ja/character

カレンダーを彩る「ステッカー機能」に、ティムとフィトンのキャラクターステッカーが登場。マンスリー・デイリー画面を彩りながら、キャラクターと一緒に日々の予定共有をより楽しくご利用いただけます。

ティムとフィトンのステッカーイメージ利用方法

ステッカーは無料でご利用いただけます。ホームカレンダーやカレンダーリストにある各カレンダーのデイリー画面から設定できます。

※ホームカレンダー上からもステッカーを見ることができるようになりました。詳細はTimeTree公式Instagramでご紹介していますので、ぜひご確認ください。

▶︎TimeTree公式Instagram：「複数カレンダー表示中でもステッカーが見える！」

https://www.instagram.com/p/DWBYwzgkhHv/?img_index=1

登場ムービー「TimeTreeの公式キャラクター・ティムとフィトン登場！」編～こんがらがった予定を、今日もふたりがときほぐす～

アプリ画面の奥に広がるTimeTree Forestで働くティムとフィトンの日常を描いたショートムービーをTimeTree公式Youtubeで公開します。こんがらがった予定を発見したティムが、フィトンとともに一つひとつ整理していく。予定が解けると、「ありがとう」の気持ちがどんぐりに変わってティムのもとへ届きます。誰かの時間をそっと整え、豊かな時間を過ごしてほしい。そんな思いを胸に、今日も森で働くふたりの姿をぜひご覧ください。

代表取締役社長 深川 泰斗 コメント

- 公開先： TimeTree公式YouTube：https://youtu.be/Ls85gQBumOo(https://youtu.be/Ls85gQBumOo)

2015年3月24日に、「共有とコミュニケーション」をコンセプトに誕生した「TimeTree」。11周年を迎えられたのは、世界中のユーザーの皆さんが毎日使い続けてくださったおかげです。その感謝の気持ちとともに、この節目にティムとフィトンという新しい仲間をお披露目できることをとても嬉しく思っています。ふたりはこれから、アプリの中だけでなく、SNSやイベントなどさまざまな場所で皆さんに寄り添いながら、予定・時間にまつわるあらゆる悩みを一緒に解消していきます。キャラクターとともに進化するTimeTreeに、これからもご期待ください。

※「TimeTree」は株式会社TimeTreeの登録商標です。※「TimeTree Forest」「TimeTree Forest Tim」「TimeTree Forest Fiton」は株式会社TimeTreeの商標出願中の名称です。

カレンダーシェアアプリ「TimeTree」とは

カレンダーシェアアプリ「TimeTree」は、共有とコミュニケーションを前提にしたカレンダーサービスです。家族、パートナー、サークル、職場など複数人数の予定共有が簡単にできて、目的に応じたカレンダーを複数つくることができます。2015年3月24日よりサービスの提供を開始、2025年11月には全世界で登録ユーザー数が7,000万を突破しました。「スマホの中の壁掛けカレンダー」として、ユーザーのみなさまの毎日の生活の中で幅広くご利用いただいています。

株式会社TimeTree 概要

- 公式サイト https://timetreeapp.com/intl/ja- 公式SNS- - X https://x.com/TimeTreeInc_JP- - Facebook https://www.facebook.com/timetreeapp- - Instagram https://www.instagram.com/timetreeapp/- 社名：株式会社TimeTree（英語表記：TimeTree, Inc.）- 設立：2014年9月1日- 代表者：深川泰斗（代表取締役社長）- 所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿六丁目18番1号 住友不動産セントラルパークタワー18階- 事業内容：カレンダーシェアアプリ「TimeTree」の運営・開発