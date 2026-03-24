レトロブームが注目される今、純喫茶の癒しを一粒に。「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」4月7日(火) から期間限定で新発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也)は、純喫茶の世界観をモチーフに、やさしい甘さと懐かしさでほっと一息つける「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」を4月7日(火)より全国で期間限定新発売いたします。

近年、若い世代の間でレトロブームが広がる中、「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」はカフェラテと「ミルクキャラメル」の濃厚なおいしさを組み合わせ、口に広がるコーヒーの香りとコク深いミルクの味わいで“非日常”の癒し時間をお届けする商品です。パッケージはレトロブームの火付け役“純喫茶”のステンドグラスや窓枠を想起させるレトロなデザインに、リーフのラテアートをあしらい、ひと目でカフェラテのおいしさと癒しが伝わるデザインに仕上げました。

春の新生活で忙しさや不安を感じがちなシーズンに、通勤・通学の合間やデスクワークの休憩時間、読書や音楽を楽しむリラックスタイムにぴったりの一品で、純喫茶でカフェラテを味わっているかのような、やさしい余韻をお楽しみいただけます。新生活に寄り添うやさしいカフェラテの味わいをイメージした「ミルクキャラメル＜カフェラテ味＞」の発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

・口に広がるコーヒーの香りと、コク深いミルクが調和した濃厚な味わい

・カフェラテの程よい甘さで仕事や家事、勉強の合間の“ほっとひと息”にぴったり

・ステンドグラスやラテアートで“純喫茶の世界観”を表現したレトロデザイン