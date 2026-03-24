フランス・ニース発、アートピースのような「HERCULE STUDIO」のヨガマット。本年4月17日~19日開催の『オーガニックライフTOKYO』に出展します【NEPHブランド】

株式会社シラック・ジャパン

フランス・ニースで誕生したウェルネスブランド「HERCULE STUDIO（エルキュール スタジオ）」の日本代理店を務めるNEPHは、本年4月17日（金）から19日（日）の3日間、東京・原宿のWITH HARAJUKUにて開催される「オーガニックライフTOKYO」に出展することをお知らせいたします。

■「Exercice Beautiful」―自分を慈しむ時間を、より美しい体験へ

HERCULE STUDIOは2人の元アスリートによって設立されました。ブランド哲学「Beauty for Good（美しさが善い影響をもたらす）」に基づき、デザインの美しさが幸福感を高める「神経美学」の知見を取り入れたプロダクトを展開しています。

スポーツとインテリアデザインの境界を曖昧にするその洗練された佇まいは、単なるトレーニングツールを超え、日々の生活を豊かに彩る「アートピース」としての価値を持っています。

■ オンライン限定商品の「真の質感」を、体験する3日間

現在、HERCULE STUDIOの製品はオンラインショップを中心に展開しており、実物を手に取っていただける機会は限られています。今回の出展は、HERCULE STUDIOのマットを実際にご体感いただける貴重な機会となります。ぜひ会場にて質感と使い心地を直接お確かめください。

会場では、以下のポイントを生でご確認ください。

・特徴的なアーチ型のシルエットのARCHY（アーチー）は、一般的なマットよりも一回り大きく設計されており、のびのびと体を動かせます。

8ｍｍの厚みとポリウレタンフォームを使用した高いクッション性が、膝や腰への負担を軽減し、丸みのある柔らかな凹凸が、心地よい触感を提供します。

・「ARCHY」をヨガのために再構築して生まれたモデル のMAR（マーレ）は、集中力を高め、正確なアライメント（姿勢）への到達をサポートします。

表面にはベルベットのように滑らかなPU（ポリウレタン）素材を採用。汗をかくハードなフローでも滑りにくく、高いグリップ力が吸い付くような安定感をもたらし、あらゆるポーズを支えます。

お気に入りの家具を置くように、一輪の花を飾るように。このマットが、あなたのライフスタイルにどのような新しいインスピレーションをもたらすか。その答えを、ぜひ会場で見つけてください。

NEPHは、このブランドを単に提供するだけでなく、ヨガを愛するすべての方々と共に「新しいウェルネスの形」を創り上げていきたいと願っています。

あなたがマットの上で感じる心地よさ、そして日常の中で見つける小さな変化。そのすべてが、HERCULE STUDIOの物語を創る大切なピースとなります。

「オーガニックライフTOKYO」の会場で、皆様のウェルネスジャーニーに寄り添えることを、スタッフ一同心より楽しみにしております。

【出展概要】

イベント名： 第13回 オーガニックライフTOKYO

開催日時： 2026年4月17日（金）・18日（土）・19日（日） 10:00～18:00

会場： WITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区神宮前1-14-30）

【会社概要・お問い合わせ先】

公式サイト：https://neph-jp.com/

Instagram：https://www.instagram.com/herculestudio_jp/

販売元：NEPHブランド マーケティング部

株式会社シラック・ジャパン

担当者：藤田

連絡先：info@neph-jp.com