ウィメンズ用ドライレイヤーに新色登場！｜finetrack（ファイントラック）

株式会社finetrack

「遊び手＝創り手」の国産アウトドアメーカー 株式会社finetrack（本社：兵庫県神戸市、代表 金山洋太郎）は2026年3月、女性の登山を快適にするアンダーウエア「ドライレイヤー」の一部のアイテムの新色を販売開始しました。

女性の登山を快適にするアンダーウエア

「冷え」「ベタつき」「ニオイ」など、汗による悩みを軽減するドライレイヤー(R)シリーズ。

女性専用アイテムのブラ・ブラタンク・ショーツは、着替えが容易でないアウトドアシーンでもアクティブに楽しみたい女性のための「山ブラ、山ショーツ」です。

特徴

肌の一番近くで撥水しながらドライに保つ

柔らかな着心地の極薄メッシュ生地に、強力な撥水性をプラス。

かいた汗を肌から素早く遠ざけ、肌をドライに保ちます。

アウトドア女子を冷えから守る

ドライレイヤーは、生地の撥水性によって肌をドライに保ち、汗冷えを軽減するアウトドア用アンダーウエア。体温を守ることで無駄なエネルギー消費を抑えられ、体力維持にもつながります。

＜ サーモグラフィーで見るバストの冷えテスト ＞

大量の汗や雨で濡れたことを想定し、湿潤状態にしたブラを15分間着用後、皮膚表面温度の変化を測定。一般的なスポーツブラでは、濡れがバスト全体を冷やしていますが、ドライレイヤーブラは、体温低下が小さいことが分かります。

※赤色の箇所が温度が高いことを示します。

ドライレイヤーはブラカップにも、独自開発の三層構造ブラカップを採用。

汗抜けが良くバストの濡れ冷えを防ぎ、肌をドライに保ちます。

アンダーバストやウエストのゴムには自社開発のメッシュゴムを採用することで汗が溜まりにくい構造です。

汗のニオイ、べたつきを抑える

撥水性のドライレイヤ―は、皮脂汚れが繊維に付着しにくいという特性を持ちます。また、ニオイの原因となる菌の抑制率99.9%以上※という優れた抗菌防臭性も付与しているため、汗のニオイ、ベタつきを抑えます。

※JIS L 1902 菌液吸収法による。すべての菌を抑制するわけではありません。

＜ 皮脂の付着比較テスト ＞

運動後のウエアの洗濯を想定し、人工皮脂汚れを、ドライレイヤーベーシックと、ポリプロピレン（PP）製の疎水系アンダーウエアのそれぞれに付着させ、2回洗濯。その後、一定の条件で加熱することで、残留皮脂の見える化試験を実施。PP製の疎水系アンダーウエアは、全体的に皮脂が繊維内に残留しており、ニオイや黄ばみが発生しやすいことを表しています。

ストレスフリーで動きやすい

柔らかな極薄メッシュニットの本体生地に加え、身体の動きにフィットする立体設計、肌にやさしい縫製仕様などストレスフリーな着け心地を追求しています。

詳細を見る :https://www.finetrack.com/products/l1-drylayer/drylayer_women/＜ Women’s ＞Women’s ドライレイヤーベーシック

■ドライレイヤーベーシックブラタンクトップ \7,700（税込）

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ペールコーラル、ペイルグレー、ブラック

■ドライレイヤーベーシックフィットブラ \6,270（税込）

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ペールコーラル、ペイルグレー、ブラック

■ドライレイヤーベーシックショーツ（深め） \3,850（税込）

サイズ：S・M・L・XL

カラー：ペールコーラル、ペイルグレー、ブラック

finetrackについて

詳細を見る :https://www.finetrack.com/c/wear-drylayer/wear-drylayer-basic/wear-drylayer-basic-women

株式会社finetrackは、国内大手総合アウトドアメーカー等で企画開発30年のベテランと、

長年アウトドアを実践してきた有志が集まり、国内ベンチャーとして2004年1月に創業。

兵庫県の経営革新計画にも認定された、「遊び手＝創り手」のシーズとニーズをダイレクトに結びつけるビジネスモデルで、素材開発からこだわるモノ創りをすすめております。

▽ブランドヒストリー▽

https://www.finetrack.com/brand/

▽ブランドポリシー「遊び手が創り手」▽

https://www.finetrack.com/brand/policy/

▽SDGsの取り組み▽

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