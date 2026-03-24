祝・2年連続総合1位！マーケットエンタープライズ受賞記念の15％OFFクーポン提供を開始

株式会社マーケットエンタープライズ

株式会社マーケットエンタープライズ（東京都中央区、代表取締役社長：小林 泰士、東証スタンダード・証券コード3135、以下「マーケットエンタープライズ」）は、「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」（主催：LINEヤフー株式会社）において、約21,000ストアの中から総合賞第1位に選出されました。昨年度に続く2年連続の快挙達成を記念し、2026年3月25日（水）から3月29日（日）までの5日間、当社ストア内の商品が15％OFFになる「受賞ストア限定クーポン」が配布されます。

■2年連続の総合1位を記念し15％OFFクーポンを配布、顧客満足度を追求した体制強化が結実

当社が運営する「ReReオークションストア」は、家電やブランド品、PC、カメラ、楽器、オーディオなど、多岐にわたるジャンルを網羅する総合リユースストアとして多くのお客さまにご愛顧いただいております。2025年は特に「商品回転率の向上」に注力し、買取から商品の出品、落札に至るまでのリードタイムを大幅に短縮する体制強化に努めてまいりました。こうしたオペレーションの最適化が顧客満足度の向上に結実し、「Yahoo!オークション」の約21,000 ストアの中から2年連続となる総合賞第1位獲得につながりました。

マーケットエンタープライズは今後も、総合リユースのプロフェッショナル集団として、お客さまに選ばれ続けるサービス体制の構築に励むとともに、持続可能な社会の実現に向けたリユース市場のさらなる発展に貢献してまいります。

■受賞ストア限定クーポン概要

【クーポン条件】

15％OFFクーポン

適用最低価格：5,000円以上

割引上限金額：5,000円

利用回数：1回

【実施期間】

配布期間：2026年3月25日（水）0:00～3月29日（日）23:59

対象落札・購入期限：2026年3月31日（火）23:59まで

【配布方法】

「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」ウェブサイトより配布

https://auctions.yahoo.co.jp/topic/promo/beststore/

■「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」について

「Yahoo!オークションBest Store Awards 2025」は、日本最大級のインターネットオークション・フリマサービス「Yahoo!オークション」の約21,000ストアの中から、お客さまの評価や売上などを指標に、優秀な成績を収めたストアを表彰するものです。「Yahoo!オークション」の各カテゴリーから上位3ストアに部門賞が贈られ、全部門の中から優秀な成績を収めた上位5位が総合賞受賞ストアとして表彰されました。

■株式会社マーケットエンタープライズについて

マーケットエンタープライズは、ネット型リユース事業を中心に、モバイル通信事業や情報メディアの運営など複数の事業を展開し、「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、2006年の設立以来、成長を続けています。2015年6月には東証マザーズに上場し、現在はスタンダード市場に上場しております。ネット型リユース事業では、「高く売れるドットコム」のほか、リユースプラットフォーム「おいくら」や、80か国以上への中古農機具の輸出などで事業拡大を続けており、ネット型リユース事業のサービス利用者は延べ940万人を達成しました。

ReReオークションストア ウェブサイト：https://auctions.yahoo.co.jp/seller/8GwLRLXmNdYJGMv671M4xRrPGf8nu?user_type=c

マーケットエンタープライズ ウェブサイト：https://www.marketenterprise.co.jp/