ドラマ「フェイクファクトリップス」堀海登・佐藤友祐 W主演

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大人気BLコミック「フェイクファクトリップス」（末広マチ著 竹書房（Qpa刊））の実写ドラマが、実力派若手俳優の堀海登・佐藤友祐のW主演で、4月30日24時よりBSフジにて放送スタートします。（放送後にはTVerにて見逃し配信）

さらに全世界での配信も決定しました！

(C)末広マチ・竹書房／「フェイクファクトリップス」製作委員会

2026年4月30日（木）24時より BSフジにて放送開始「この日--オレら史上最高に、頭の悪い勝負が始まった」

高校時代から因縁のライバルとして競い合ってきた良（堀海登）と全（佐藤友祐）。 社会人となり同じ職場で再会しても負けず嫌いを発揮し続ける彼らは、ある出来事をきっかけに「先に落とした方が勝ち」という引くことができない新たな勝負をすることに……？

■作品概要

・タイトル： フェイクファクトリップス

・放送： BSフジ 2026年4月30日（木）スタート 毎週木曜24時～ ※一部変更予定有

放送終了後からTVerにて見逃し配信

・配信： 全世界配信 ※後日詳細を発表予定

・原作： 末広マチ「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa刊）

・監督： 田口 桂 「おいしい給食」シーズン１～3（脚本も）「隣の男はよく食べる」「好きなオトコと別れたい」「クラスメイトの女子、全員好きでした」

松浦 健志（3話・4話）「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」「いつかヒーロー」「私たちが恋する理由」

・脚本： 烏丸 棗（なつめ） 牡丹茶房主宰 「消せない私」

・出演者： 堀 海登（四ツ谷 良） 佐藤 友祐（志藤 全）

平井 亜門 財津 優太郎 天野 旭陽 島津 見

・オープニング曲： 『カ ミ ナ リ』 歌 I Don't Like Mondays.

・エンディング曲： 『誰より好きなのに』 歌 四ツ谷良（堀海登）・志藤全（佐藤友祐）

・プロモーション映像： https://youtu.be/kPoSSZiCUZk

・製作・著作： 「フェイクファクトリップス」製作委員会

・コピーライト： (C)末広マチ・竹書房／「フェイクファクトリップス」製作委員会

■原作について

シリーズ累計45万部突破！ ※紙・電子累計

末広マチ著の大人気コミック

「フェイクファクトリップス」

仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下な大人ふたりの

ウブきゅんラブバトルを描いた人気のシリーズ作。

魅力的なキャラクターはもちろんのこと、ばちばちと繰り

広げられるテンポのよい掛け合いや、素直になれない

じれったい恋模様が支持されています。

原作コミック「フェイクファクトリップス」

堀 海登（W主演）四ツ谷良 役： 堀 海登（ほりかいと）

「あなたを殺す旅」「最高のオバハン 中島ハルコ」

▶「四ツ谷良」とは

営業1課に所属する、営業成績優秀なエース社員。

高校時代から因縁のある全に対しては強い対抗心を抱きながらも

高校時代から続く特別な意識を手放せずにきた。

●コメント

僕が演じた良は、自分の気持ちを素直に言葉にするのがあまり得意じゃない、どこか不器用な人物だと思っています。嘘と本音の間で揺れながら、それでも全と向き合おうとするところに、演じていてすごく惹かれました。この作品を通して、人と向き合うことの難しさや、正直でいることの大切さを改めて感じました。

現場では、良の弱さや迷いに寄り添いながら、一つ一つのシーンを大切に演じさせていただきました。

観てくださる皆様にも、良の選択や様々な感情を近くで感じてもらえたら嬉しいですし、最後まで見届けてもらえたら嬉しいなと思っています！！！

佐藤友祐（W主演）志藤 全 役： 佐藤 友祐（さとうゆうすけ）

「不幸くんはキスするしかない」W主演「スクープのたまご（TBS）」

▶「志藤 全」とは

営業2課のエースとして常に成果を出す実力派社員。

感情を言葉にすることは得意ではないが、良との擬似的な恋愛関係の中で、抑え込んできた感情が徐々に揺さぶられていく。

●コメント

志藤全役のオファーをいただいた時の第一声は素直に「1話からなんて攻めたBLなんだっ」でした（笑）

過去にBL作品でスパダリ男子の役を演じさせてもらったことがあり、今回はツンデレな猫系男子。台本を読めば読むほど全が可愛くて良が可愛くて。僕のBL作品の概念をまた一つ大きく変えてくれる大好きな作品となりました。

スタッフの皆さん、キャストのみんな、そしてマチさんにも現場に来ていただき、体当たりで200%の力でぶつかった作品となってるので、観てくださる皆さんの反応が楽しみです。

●田口桂監督コメント

これまで監督として比較的多様なジャンルの作品と関わらせて頂いてきましたが、BLドラマは新たな挑戦でした。良と全、二人のキャラクターと向き合いながら準備を進めていく中で、一歩一歩、焦ることなく丁寧に「どう作るべきか」を探っていきました。

現場に末広先生が来ていただいた時、内心不安な気持ちでいっぱいだったのですが、先生からはキラッキラした眼（まなこ）でありがたいお言葉をいただき、ホッとしすぎて全身の力が抜けた事を今でも覚えております。先生の紡ぎ出す、「好き」という、実は複雑怪奇な感情を美しく描き上げる原作に加え、すばらしき俳優陣やスタッフに支えていただいたおかげで、奇しくも至高の悶絶作に仕上がりました。

ご覧いただけましたら恐悦至極でございます。

●末広マチ先生コメント

ドラマ化のお話をいただいた時は大変驚きましたがこの作品の核である「二人の喧嘩っぷり」を

ぜひ映像でも見てみたい！！という好奇心に背中を押され、この素敵なご縁をお受けさせていただくことになりました。

実写化というあまりにも未知な体験に、当初は不安もありましたが撮影現場に伺った際、スタッフの皆さまやキャストの皆さまが作品に真摯に向き合ってくださる姿を目の当たりにし、不安が安心と期待に変わったことを覚えています。

そして、私個人の中で完結していた物語が、たくさんの方の手によってまた新たに形を変え広がっていく様子には驚きと感謝の連続でした。

また、今回のドラマ化を通じて改めて拙作と深く向き合うきっかけをいただけた事にも心から感謝しています。

ドラマでは漫画とはまた違った新たな魅力が随所に散りばめられていると思います！

映像だからこそ表現できるフェイクファクトリップスの新しい魅力をぜひご堪能いただけたら嬉しいです！

●ドラマ「フェイクファクトリップス」公式アカウント

・公式サイト： https://fakefactlips-drama.com/

・公式X： https://x.com/_FakeFactLips_

・公式Instagram： https://www.instagram.com/_fakefactlips_/

・公式TikTok： https://www.tiktok.com/@FakeFactLips

・公式YouTube ： https://www.youtube.com/@fakefactlips-drama

■場面写真／ビジュアルスチール

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