【東京ステーションホテル】ご自宅でもホテルの美味しさを堪能！お祝いや記念日にロビーラウンジ テイクアウト・ホールケーキのご案内

日本ホテル株式会社いちごのショートケーキ5号サイズイメージ

東京駅から徒歩30歩の好立地を誇る東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内1-9-1）では、ご自宅でもホテルの美味しさをお楽しみいただけるロビーラウンジのテイクアウト・ホールケーキを4月より予約制で販売開始いたします。



色とりどりのケーキは人気のいちごのショートケーキやチョコレートショートケーキ、チョコレートガナッシュ、ラズベリームース、フルーツタルトの5種類。4号（12cm）と5号（15cm）でそれぞれご用意があるので、用途によって使い分けていただけます。届けたい方の喜ぶ顔を想像しながら選ぶ楽しさも魅力のひとつ。お誕生日や記念日など、大事なシーンに欠かせない彩りを添えるケーキをお届けします。2026年4月1日（水）より予約受付を開始、店頭にてお渡しいたします。特別なシーンにふさわしい、口福なひとときをご家族やご友人、ご自身へのご褒美にいかがでしょうか。

ロビーラウンジ テイクアウト・ホールケーキ

受付開始：2026年4月1日（水）より *お渡し日の5日前12:00までの予約制

受渡場所：ロビーラウンジ 東京ステーションホテル1F

受渡時間：11:00～18:00

種類・価格：

いちごのショートケーキ

4号5,500円 | 5号 6,100円

ふんわりスポンジと軽やかな生クリームにいちごを合わせた、王道のショートケーキ。

いちごのチョコレートショートケーキ

4号5,700円 | 5号 6,500円

コクのあるチョコレートクリームといちごを重ねた、上品な味わいのショートケーキ。

チョコレートガナッシュ

4号4,800円 | 5号 5,800円

濃厚なチョコレートガナッシュにナッツの香ばしさを添えた、深い味わいのケーキ。

ラズベリームース

4号5,500円 | 5号 6,100円

甘酸っぱいラズベリーのムースを艶やかなグラサージュで包んだ、華やかな一品。

フルーツタルト

4号4,800円 | 5号 5,800円

彩り豊かな旬のフルーツをたっぷりと飾った、フレッシュな果実を楽しむタルト。

ご予約：公式サイト(https://bit.ly/wholecakes_ll) | 公式予約サイト(https://bit.ly/wholecakes_ll_yoyaku) | 03-5220-1260（ロビーラウンジ直通10:00～18:00）

※オンライン予約・事前決済のみとなります。店頭予約・支払いは承っておりません。

※卵、乳、小麦、アルコール、（くるみ *チョコレートガナッシュのみ）を使用しております。

※表示価格は消費税込みです。

※画像はイメージです。

ロビーラウンジ The Lobby Lounge

オリジナルブレンドの香り豊かなコーヒー、各種フレーバーティー、シェフのセンスが光るシーズナルスイーツを提供しています。2025年4月からは新たにアフタヌーンティーが登場。ブレックファストやランチ、ディナーとしてもご利用いただけるメニューも取り揃えています。イギリス リッチモンド・インターナショナル社が手掛けたインテリアデザインで、ヨーロピアン・クラシックにモダンなテイストが程よく溶け込み、エレガントかつ洗練された空間。ヴェネチア最古のガラス・シャンデリアメーカーであるバロビエ＆トーゾ社製のシャンデリアが３つ配され、優雅さを生み出しています。東京駅丸の内駅舎の1階に位置することからアクセスがスムーズで、東京ステーションホテルのレストラン＆バーの中で最も多くのお客様にご利用いただいております。

東京ステーションホテル The Tokyo Station Hotel

東京ステーションホテルは1915年に東京駅丸の内駅舎の中に開業、壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客をお迎えしてまいりました。2003年に国指定重要文化財となった駅舎の保存・復原事業に伴い2006年から一時休館、全施設を改装し、2012年にはヨーロピアンクラシックを基調とした150の客室、10のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、実用性を備えた都市型ホテルとして生まれ変わりました。百余年の歴史を受け継ぎながら「Classic Luxury 時代を超えて愛される、上質なひととき」をコンセプトに、お客さまの心に寄り添い“共感するおもてなし”で、ここにしかないホテルの過ごし方を提供しています。「重要文化財の中に宿泊できるホテル」であり、東京で現存するホテルとして 2番目に歴史のある東京ステーションホテルは、東京駅に隣接しており、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。

■東京ステーションホテル公式Webサイト：https://www.tokyostationhotel.jp/

■東京ステーションホテル公式Facebook：https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

■東京ステーションホテル公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyostationhotel/