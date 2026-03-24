ArtStickerを運営するThe Chain Museum、野村不動産・りそな銀行・北國銀行・山梨中央銀行から資金調達を実施

株式会社The Chain Museum

アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker （アートスティッカー）」を運営する株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道）は、野村不動産株式会社を引受先とする第三者割当増資を実施するとともに、りそな銀行、北國銀行、山梨中央銀行を借入先としたデットファイナンスを実行いたしました。調達した資金をもとに、「気付きのトリガー」を日本中・世界中に伝播させるために、プロダクト開発、マーケティング、採用・組織体制の強化に注力します。

The Chain Museumの概要

「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」、そして、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」を展開。 https://www.t-c-m.art/

オンラインチケッティングシステムからアート作品販売など、アートの一連の体験を提供する 「ArtSticker（アートスティッカー）」

都内4箇所（浅草・六本木・麻布台ヒルズ・京橋）にてアートスペースを運営。

写真：2023年11月に麻布台ヒルズに開業した「Gallery & Restaurant 舞台裏」

作品：Izumi Kato, Untitled, 2023. Urethane paint on aluminium, coating, stainless steel. Photo by Ryo Yoshiya. Courtesy the artist and Perrotin. (C)2023 Izumi Kato

商業施設・ホテル・レジデンスへのアートコンサルティングサービス。

写真：2026年1月に開業した「大谷グランド・センター」におけるアートスペースをプロデュース。

作品：「大谷石景」(C)2025 YOSHIROTTEN Photo by 宮前一喜

オフィスへのアート導入をトータルサポートする、アートレンタルサービス。

写真：ジョーンズ ラング ラサール株式会社

LEED、WELL認証「プラチナ」を取得したJLL日本法人本社へのアートコーディネーション

The Chain Museumでは、共に事業を成長させる仲間を募集しています。

ART×BUSINESS×TECHNOLOGY 全ての体制強化を行うべく、法人向けセールスやプロジェクトマネージャー、エンジニアやアートスペシャリストなど、多くの職種で採用を強化しています。ご興味をお持ちの方はぜひ下記よりご応募ください。

▼コーポレートサイト

https://www.t-c-m.art/

▼募集ポジション一覧

https://www.t-c-m.art/career

美術館・博物館・芸術祭・アートイベント主催者の皆様

ArtStickerでは、美術館・博物館・ギャラリー・芸術祭などのイベントの ”入場チケット” をArtSticker上で販売したり、イベントの見どころや出展作家の声をメッセージとして “音声ガイド” に収録し発信するなど、イベント集客に効果的な様々な機能をご用意しています。

以下をご覧の上、お気軽にお問合せください。

▼チケット販売システムに関するお問い合わせはこちら

https://artsticker.app/services/ticket

▼音声ガイドシステムに関するお問い合わせはこちら

https://artsticker.app/services/audio-guide

アートの導入を検討されている法人の皆様

The Chain Museumでは、アートコーディネーションを中心に、アートを活用した企画・プロモーション、ブランディングまで、ご依頼内容に応じたアートコンサルティングを行っています。お役に立てることがございましたら、以下をご覧の上、お気軽にお問合せください。

▼アートコンサルティングに関するお問い合わせはこちら

https://www.t-c-m.art/services/coordination

▼オフィス空間にもアートを導入しやすい、レンタルという選択肢のお問い合わせはこちら

https://artsticker.app/events/20693

会社概要

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/