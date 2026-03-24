2026年3月5日新時代グループが第3回FCオーナー会議を開催 全国各地からFCオーナーが本拠地名古屋の創業者さのなおしのもとに集いました

株式会社ファッズ新時代グループのFCオーナー会議の様子。FCオーナー会議後、新時代グループの新時代44にて懇親会を行いました。

「私たちは1000の街を元気にする」

これは新時代グループ創業者さのなおしが掲げるビジョンです。



現在、新時代グループはフランチャイズ展開を行い、

全国で何十社というFCオーナー様に加盟いただいています。

北海道から沖縄まで、日本各地で「さのなおしの志」に共感した仲間たちが新時代グループの店舗を運営しています。





今回開催されたFCオーナー会議。 それは単なる会議ではありません。「1000の街を元気にする」そのビジョンを実現する仲間たちが、改めて想いを一つにする場でした。新店舗は続々とオープンし、 新たなオーナー様も次々と加盟。今や全国各地に 「さのなおしの志」を共にする仲間が広がっています。「FC様に豊かになってほしい。」昨今、原材料費の高騰により飲食業界では仕入れ価格が上がっています。 多くのチェーンでは、その上昇分もそのままFC店舗へ請求されることも珍しくありません。しかし、新時代グループは違います。FC様の仕入れ価格を上げていないのです。本部が赤字になってでも負担する。 それは、加盟してくださったオーナー様を守りたいから。さのなおしはこう語ります。「本部はFC様のためにある。」また最近、新時代グループではモバイルオーダーの導入を決めました。その理由は、単なる効率化だけではありません。お客様との接点を増やすこと。コミュニケーションを増やすことで、 お客様はただの来店客ではなく “新時代のファン”になる。それが、さのなおしの考え方です。だからこそ、未来につながる施策として導入を決断しました。今回のFCオーナー会議では、 このモバイルオーダーの導入価格も発表されました。あるチェーンでは、 全店舗導入を理由に高額な費用をそのままFC店舗へ請求し、本部への不満が高まったという事例もあります。しかし新時代グループは違います。FC様を「1000の街を元気にする仲間」と考えているから。そのため、導入費用についても 本部ができるだけ負担し、店舗の負担を減らす形が取られました。会議後、オーナー様からはこんな声が上がりました。「新時代グループのオーナー会議に参加して本当に良かった」

「すごく勉強になった」 「他のオーナー様と交流できて貴重な時間だった」

「もっとお店を出したい！いや出します!」

「僕たちで1000の街を元気にしましょう！」

新時代グループのFCオーナー会議は 全オーナー様参加必須。

それは、誰一人欠けてはいけない仲間だから。



新時代グループのオーナー様は、 各地域でトップクラスの飲食経営者たち。

そんな全国の“飲食武将”たちをまとめ上げているのが 新時代グループ創業者さのなおし です。



現在、新時代グループは あと数県で日本全国制覇。

そして今年、海外への挑戦も始まります。

会議では海外出店計画も発表されました。



オーナー様による成功事例発表では、 加盟理由としてこんな言葉もありました。

「新時代はサプライズではなく、日常の一部を目指している

それは、文化になる可能性を秘めている」と。



だからこそ、永遠に繁栄し続ける業態であり企業であると 全国のオーナー様たちは判断し加盟、1社で何店舗も新時代の店舗を出店しているのです。



新時代グループは「1000の街を元気にする」

これはそう遠くない未来に実現するでしょう。

全国各地の街を元気にする！話題の新時代とは？

1)累計販売3億本、新時代名物『伝串」

『新時代』にご来店頂いた方が必ずといっていいほど、ご注文頂くのが『伝串』です。伝串は、1本50円（税込55円）の揚げ鶏皮串です。一度食べると、やみつき。思わず何本も食べたくなり、平均お一人5本以上ご注文頂く、名実ともに名物商品です。

■伝串の美味しさの秘密は下記3つ。

１.【鶏皮】余分な脂を落としてコラーゲ ンのみを残し美味しいパリもち食感に。

２.【タレ】万病に効くとされる高麗人参を贅沢に入れ、高麗人参独特の臭みを消して美味しい甘辛タレに仕上げています。

３.【スパイス】主成分が大豆で、塩分ゼロを実現したスパイスがやみつき感をUPさせます。

◼️見て楽しい、食べておいしい！『伝串ピラミッド』が生む笑顔の連鎖

伝串を、10本(4段)、21本(6段)、36本(8段)と、ご注文いただくと、綺麗なピラミッド状で提供され、『伝串ピラミッド』は新時代の風物詩となりました。SNS上では毎日投稿頂くほどの人気の商品です。

「伝串」は、株式会社ファッズが商標権を持つ特許庁の登録商標です。

2）老若男女から愛される 行列のできる居酒屋

「1000の街を元気にする」

これは、新時代グループ創業者さのなおしの人生をかけた使命です。

お客様からいただく「楽しかったよ！」「元気をもらった！」「美味しかった！」という声。

私たちが店舗をつくる目的は、お客様の“明日への活力”となることです。

さらに、新時代グループが街に出店することで生まれる社会的な価値は、次の5つに及びます。

新時代が店舗を出すことで生まれる5つの社会貢献

１.お客様の明日への活力

２.雇用の創出

３.消費の促進

４.犯罪の抑止

５.納税による地域貢献

これらを1000の街で実現することが、私たちの目指す未来です。

新時代グループ創業者 さのなおしとは

さのなおし 1975年9月4日(串の日)生まれ、8歳の時にサッカーをはじめ、岐阜県立岐阜工業高等学校ではインターハイ、全国高校サッカー選手権に出場。卒業後、サッカー王国ブラジルへ。5年間プロサッカー選手としてブラジルサンパウロ州で活躍。25歳で怪我のため引退後、父親が経営する建築会社に身を投じる。しかし、ブラジルのスラム街でお世話になったある家族への恩から飲食業界に転身。2006年株式会社ファッズを創業。2010年新時代1号店をオープン。2023年外食アワードを受賞。現在は、今期着地でグループ年商300億円、従業員数9000名、200店を展開する。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HfMDow2FWtM ]

新時代創業者・さのなおしは異色の経歴を持っています。

■外食アワード受賞歴あり

2023年12月5日（火）に発表された『外食アワード2023』を受賞いたしました。

圧倒的な意思決定のスピードと、サッカーの戦術を応用したチーム作りによる遂行力を活かし、大規模な組織を築き上げた経営手腕。また、5つの業態を成長軌道に乗せ、『業態作りの神』と称されるなど、卓越したマーケティング能力。この2点が評価され、受賞に至りました。

ファッズ代表紹介 https://www.phads.jp/message.html

さのなおし公式Instagram https://www.instagram.com/sanonaoshi/reels/?locale=de

新時代グループ（株式会社ファッズ）とは

2006年設立、【人は楽しいところに集まる】が企業文化。

「新時代」、「新時代44」、「鴨と豚料理とんぺら屋」、「生串打ち塩焼鳥 酒場ブラジル」、「タイ王国政府認定レストラン スコンター」の計5ブランドの飲食店を首都圏を中心に全国に200店舗を展開しています。

社名のPHAD‘Sは、Partner（仲間）、Heart（心）、Agora（今 [ポルトガル語]）、Dream（夢）、サノイズム（プロ意識）の5つの頭文字から名付けられました。

■会社概要

社名：株式会社ファッズ

設立年月日：2006年5月2日

資本金：84,930,000円

株主構成：さのなおし 100%

年商：300億円

従業員数：9,000人（PA含む）

オフィス所在地：〈東京事務所〉〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル521

〈名古屋本社〉〒461-0003 名古屋市東区筒井3-27-18

〈名駅事務所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-14 2F

U R L ： https://www.phads.jp