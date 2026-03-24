大好評のPython総合入門書が待望のアップデート！！『初心者からちゃんとしたプロになる　Python基礎入門　改訂2版』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『初心者からちゃんとしたプロになる Python基礎入門 改訂2版』を発売しました。

『初心者からちゃんとしたプロになる Python基礎入門 改訂2版』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303042/

Pythonは初心者でも習得しやすいプログラミング言語ですが、得意とする領域は多岐にわたり、高度な用途でも用いられています。これはPythonにはさまざまなモジュールやライブラリが存在し、それらによって機能を拡張できるためです。Pythonでは、基本文法の習得に加え、モジュールやライブラリをいかに活用していくかが成長の鍵といえるでしょう。

本書はこのような特性を踏まえ、Pythonの基本文法を習得したのちに、シンプルなGUIアプリ、Web API、ゲーム、Webスクレイピング、機械学習と進んでいくことで、Pythonに慣れながら、モジュールの活用方法と多彩な用途を体験できるように構成しました。コードの各部も詳細に解説し、段階を追って学んでいくので、プログラミングの初心者でも安心して読み進められます。

また、掲載サンプルのほか、ターミナル上で入力するコマンド類もテキストでダウンロードできるので、読み違いや入力の誤りもなくなり、滞りなく学習できます。

これから学習を始める方のために、Pythonの最新バージョンである3.14に対応、さらにAIを使ったコーディング支援ツールのGitHub Copilotについても紹介しています。ぜひ本書とともに、Pythonの広範な世界へと足を踏み入れてみてください。

〈こんな方にオススメ〉

・これからPythonを基礎からしっかり学びたい方

・アプリ作成やデータ処理など、Pythonの幅広い可能性を体験したい方

・モジュールやライブラリを使いこなす実践的なスキルを身につけたい方

〈本書の内容〉

■Lesson1 Pythonをはじめる準備

■Lesson2 Pythonプログラミングの基礎

■Lesson3 デスクトップアプリを作成する

■Lesson4 Web APIを利用したアプリを作成する

■Lesson5 ゲームを作成する

■Lesson6 Webスクレイピングに挑戦！

■Lesson7 機械学習に挑戦！

〈本書の特長〉

・シンプルなアプリ作成からWebスクレイピング・機械学習まで、Pythonの多彩な用途を学べる

・基本文法から発展まで段階を追って解説しているので、初心者でも無理なく読み進められる

・図をふんだんに用いたわかりやすい解説

・各単元に学習時間の目安を表示しているので、計画的に学習を進められる

〈著者プロフィール〉

大津 真

東京都生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、外資系コンピューターメーカーにSEとして8年間勤務。現在はフリーランスのテクニカルライター、プログラマー。主な著書に『3ステップでしっかり学ぶJavaScript入門』（技術評論社）、『基礎Python』（インプレス）、『MASTER OF Logic Pro』（BNN）、『SwiftUIではじめるiPhoneアプリプログラミング入門』（ラトルズ）などがある。

田中賢一郎

慶應義塾大学理工学部修了。キヤノン株式会社でデジタル放送局の起ち上げに従事。単独でデータ放送ブラウザを実装し、マイクロソフト（U.S.）へソースライセンス。Media Center TVチームの開発者としてマイクロソフトへ。Windows、Xbox、Office 365の開発／マネージ／サポートに携わる。2017年にプログラミングスクール「Future Coders」を設立。2022年からGrowth Kineticsビジネスアナリストを兼務。著書は『ゲームを作りながら楽しく学べるPythonプログラミング』（インプレスR＆D）など多数。

【仕様】

大津 真、田中賢一郎 共著

定価2,970円（本体2,700円＋税10％）

B5変型判／272ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20836-5

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/