☆あのころの思い出が蘇る！ 25th anniversary☆『サンエックス　ファンブック　アフロ犬』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『サンエックス ファンブック アフロ犬』を発売しました。

『サンエックス ファンブック アフロ犬』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303046/

平成初期に人気を博した、元祖ゆるキャラ「アフロ犬」が25周年を迎えます。

今こそ知りたい、アフロ犬の魅力に迫る。

25年ぶりのアフロ犬を懐かしむも良し、今、アフロ犬にハマるも良し！

すべてのアフロ犬ファンに喜んでいただける1冊です。

アフロ犬History／アフロ犬のさまざまなビジュアル／アフロ犬とアイミ犬の人生そーだん／アフロ犬グッズコレクションなど盛りだくさんの内容です。

みんなで25周年をお祝いしよう～☆

【仕様】

サンエックス株式会社 監修

定価1,800円（本体1,980円＋税10％）

B5変型判／112ページ／オールカラー

ISBN 978-4-295-20840-2

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/