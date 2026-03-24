【いよいよ今週末開催】クリエイティブのヒントになる本が集結！『CREATOR′S BOOK MARKET Vol.02』。トークイベントには下田スケッチ氏や『IZON.』Yoshi.氏などが登壇
株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『CREATOR'S BOOK MARKET Vol.02』を2026年3月28日（土）に開催いたします。
詳細を見る :
https://campaign.borndigital.jp/creators_bookmarket02/index.html
人気本から希少本まで。クリエイター向け書籍を扱う出版社が、選りすぐりの本を会場だけの特別価格で販売
第二回目開催となる今回は、全9社が出展。そのうち7社の出版社が、イラスト、CG、アニメ、ゲーム、デザイン、映像・写真などさまざまなジャンルの本を販売します。
書籍は特別価格で販売するものも。本を実際に見比べながら、欲しい１冊を検討・購入いただくことが可能です。
※価格は各社ブースでご確認ください。
各社の人気・一押し本例
「イラスト」ジャンルおすすめ本例
「イラスト」ジャンルおすすめ本例
「ゲーム」ジャンルおすすめ本例
「デザイン」ジャンルおすすめ本例
著者トークイベントやスケッチ会を実施！タイムテーブルも公開
書籍即売会と同時に、著者やクリエイターが登壇するイベントも実施します。
初心者の方でも参加可能な下田スケッチ氏のスケッチ会、人気イラストレーター・あるみっく氏によるライブドローイング、Yoshi.氏による『IZON.』トーク、「ローポリで極めるキャラクターモデリング」の著者・高部氏による書籍紹介など、多様な内容をお届けします。
※どの回も無料でご参加いただけます。
【タイムテーブル】
11:30-12:30
IZONというゲームをみんなでめっちゃ頑張って１年で“完成”させた話
登壇者：Yoshi.氏
13:30-15:00
下田スケッチ 人物スケッチ会
登壇者：下田スケッチ氏
15:45-16:45
『あるみっく画集 ボクとキミの真ん中』刊行記念イベント
登壇者：あるみっく氏
17:15-18:15
ローポリキャラクター制作と本づくりの舞台裏
登壇者：高部氏
【トークイベント参加方法】
・CREATOR'S BOOK MARKETに参加登録
・それぞれの回の1時間前から整理券を配布（先着順）
本やクリエイター向けツールが当たる抽選会、ガレージセールも実施
【会場企画】
ブックマーケット大抽選会
抽選で書籍やクリエイター向けツールをプレゼント。貴重なサイン本もございます。
※参加登録時の受付票が抽選券となります。
プレゼント一覧(https://campaign.borndigital.jp/creators_bookmarket02/present.html)
※画像はイメージです
掘り出し物があるかも？1000円ガレージセール
希少品を各ブースで販売！中には、1000円以下の本もあるかも？自分だけの1冊を探してみてください。
※ガレージセール実施ブースは会場でご確認ください。
CREATOR'S BOOK MARKETとは？
第一回CREATOR'S BOOK MARKET：2025年8月開催時
オンラインや大型店で、すぐに本を買える今の時代。しかし、専門書の販売コーナーは限られており、なかなか出会えない本があるのも事実。そんな本との出会いを楽しんでいただくためのイベントが、CREATOR'S BOOK MARKETです。
2025年8月に実施した第一回開催(https://campaign.borndigital.jp/creators_bookmarket/index.html)では全８社が出展。各社がクリエイターに向けた書籍を持ち寄り
販売したほか、VFXアーティスト・三宅智之氏や、下田スケッチ氏などクリエイターによるイベントも実施しました。
第二回目の今回は全9社が出展
2025年8月開催時にも出展したインプレス/MdN、翔泳社、フィルムアート社、ホビージャパン、ボーンデジタルに加え、デザイン書やコンピュータ書を出版するBNN、美術・デザイン書を手がけるマール社が新たに参加。
壽屋、XPPenはクリエイターのためのツールを展示、実際に試せる機会を提供します。各社の販売ラインナップは、ぜひ会場でチェックしてみてください。
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/235_1_ce356595e5e62d3b4170bf6f58ab9eeb.jpg?v=202603241251 ]
詳細・参加登録はこちら :
https://campaign.borndigital.jp/creators_bookmarket02/index.html