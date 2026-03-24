【チーズガーデン】抹茶の香りや旨みとチーズの余韻がひろがる季節限定カフェドリンク　新緑の季節を彩る和洋折衷な味わい『MATCHA FROMAGE』発売

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、季節限定カフェドリンク『MATCHA FROMAGE』を、2026年4月8日（水）よりチーズガーデン14店舗にて、販売いたします。

※画像はイメージです

今回の季節限定カフェドリンク『MATCHA FROMAGE』 は、緑と白のコントラストが見た目にも美しい、和と洋が調和する春から初夏へ向かう季節にぴったりなチーズスイーツドリンクです。

チーズガーデンこだわりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」などをのせた、パフェのようなビジュアルも楽しめる飲むチーズケーキドリンク「抹茶レアチーズケーキドリンク」や、風味豊かな抹茶ミルクフローズンと、那須本店に併設する工房で製造しているチーズフォーム、深緑の抹茶パウダーなどが織りなす華やかな和風テイストのフローズンフロマージュドリンク「抹茶フローズンフロマージュ」、抹茶の香りや旨み、黒蜜のコクのある甘さ、チーズのミルク感も楽しめるドリンク「抹茶黒蜜フロマージュラテ」の3品を販売いたします。

チーズガーデンのドリンクとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と素敵な時間をお過ごしください。

【季節限定カフェドリンク『MATCHA FROMAGE』概要】

・販売期間：2026年4月8日（水）～5月下旬予定

・販売店舗：下記14店舗

栃木県：那須本店、那須ガーデンアウトレット店、佐野プレミアム・アウトレット店

宮城県：イオンモール名取店

群馬県：イオンモール太田店

埼玉県：エミテラス所沢店、越谷レイクタウン店、コクーンシティ店、ふかや花園プレミアム・アウトレット店

東京都：東京ソラマチ店、北千住マルイ店

神奈川県：ジ アウトレット湘南平塚店

千葉県：シャポー船橋店

愛知県：三井アウトレットパーク 岡崎店

※イオンモール太田店は「抹茶フローズンフロマージュ」の提供はございません。

※販売店舗が変更となる場合がございます。

【季節限定カフェドリンク『MATCHA FROMAGE』商品詳細】

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１. 抹茶レアチーズケーキドリンク 900円（税込）

爽やかな味わいのレアチーズケーキドリンク、抹茶ソースとバニラシロップを重ねて、ホイップクリームを盛り込み、なめらかで柔らかな口当たりのレアチーズケーキ「NASU WHITE フロマージュブラン」をのせました。愛知県 西尾抹茶の抹茶パウダーを散らして、抹茶の風味と練乳の甘さがひろがる抹茶ババロア、抹茶ソース、焦がし玄米あられをトッピングした、緑と白のコントラストが美しいレアチーズケーキドリンクです。ストローで混ぜ合わせることで変化する色味と多彩な美味しさが楽しめる 見て楽しい、食べて美味しい“飲むチーズケーキ”です。

２. 抹茶フローズンフロマージュ 850円（税込）

なめらかな食感の抹茶ババロアに、チーズガーデンオリジナルのチーズフォームを重ねて、愛知県 西尾抹茶の抹茶パウダーと抹茶ソースに、ミルク、氷をあわせてミキシングした抹茶ミルクフローズン、ホイップクリームを盛り込みました。愛知県 西尾抹茶の抹茶パウダーと抹茶ソースをトッピングして、焦がし玄米あられで仕上げたフローズンドリンクです。香り高く上品な風味の抹茶とチーズのミルク感、クリスピーな食感の焦がし玄米あられなど、様々な素材が織りなす満足感のある味わいが楽しめます。

３. 抹茶黒蜜フロマージュラテ 750円（税込）

黒蜜を回し入れ、氷を重ね入れてミルクを注ぎ、バニラシロップ、抹茶ベースを重ねて、ふんわりとしたチーズフォームを盛り込み、抹茶ソースと愛知県 西尾抹茶の抹茶パウダーをトッピングしました。抹茶のほろ苦さやコクのある味わい、まろやかな黒蜜の甘さ、チーズフォームのまろやかな口当たりなどが絶妙に調和した、マーブル状の鮮やかな見た目も美しい一品です。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/