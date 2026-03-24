東北エリアの若年共働き世帯に特化した安心でゆとりある時間を過ごすサステナブルなコンセプト住宅『Parfait WL-edition（パルフェダブルエルエディション）』を発売

積水化学工業株式会社

セキスイハイム東北株式会社（本社：仙台市宮城野区、代表取締役社長：山地 晋二朗）は、太陽光発電・蓄電池・ガス搭載でレジリエンス性を高めた鉄骨戸建住宅の新商品『Parfait WL-edition（パルフェダブルエルエディション）』を、3月24日（火）より東北エリア限定（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）で発売します。

『パルフェ WLエディション 外観イメージ(※1)

セキスイハイムグループでは、縮小する新築市場でも持続的な成長を図るため、地域ごとに販売拠点を構える強みを活かし、都市・地方の各市場に合ったエリア別商品展開を強化しています。東北エリアでは、昨今、頻発化する自然災害や地政学的リスクの高まりにより、エネルギーの安定的な確保が求められています。特に東北エリアでは、寒冷による暖房負荷が大きく、地域によっては雪などの悪天候が長期間続くため、冬場のライフラインの複数化が重要です。

また、全国平均よりも共働き世帯の比率が高く、タイムパフォーマンス良く効率的でゆとりある暮らしを求める傾向にあります。

これらのエリア特徴を踏まえ、今回発売する『パルフェ WLエディション』では、共働き世帯に効率的でゆとりある時間を提供するとともに、太陽光発電システム（以下PV）・蓄電池・ガスを組み合わせた「ダブルライフライン」により、平常時から非常時まで幅広い暮らしのシーンに対応できるレジリエンス性を実現しました。

当社の強みである鉄骨ユニット工法を生かし、東北の厳しい環境下でも安心して暮らせる住まいを提供することで、社会課題の解決に向けた取組を加速していきます。

『パルフェ WLエディション』の特長

１．【W-Lifeline】 Wライフラインにより、平常時から非常時まで安定した生活を維持する安心(※2)設計

２．【Well Living】 共働き世帯の家事負担を軽減し、“ゆとりある時間”を生み出す住まい

３．【Worth Long Time】 長く住み続けられ資産価値を維持する高耐久部材とアフターサポート

■『パルフェ WLエディション』の特長

１．【W-Lifeline】 ダブルライフラインにより、平常時から非常時まで安定した生活を維持する安心(※2)設計

本商品の最大の特長は、PV・蓄電池・ガスを組み合わせた「ダブルライフライン」により、平常時から非常時まで安定した生活を維持できる点です。PVと蓄電池で万一の停電時でも電気が使える(※2)のはもちろん、冬の悪天候で発電量が不足しているときでも、ガスを併用することで温かいお湯を使えるダブルライフラインを確保(※3)します。

ガス供給は、東北エリアで高い実績を誇るカメイ株式会社（本社：仙台市青葉区、代表取締役社長：亀井 昭男）と提携し、オール電化よりも月々4,609円の光熱費削減(※4)を実現。給湯は、電気とガスを賢く使い分けるリンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：内藤 弘康）のハイブリット給湯器「エコワン」を標準採用。PV・蓄電池と組み合わせることで、停電時やガスが止まった場合でもお湯が使える(※3)ほか、天気予報と連動した沸き上げ制御や、気象警報と連動した自動沸き上げ機能(※5)も備え、省エネ性とレジリエンス性を両立します。

また、乾燥スピードが速いリンナイ株式会社のガス衣類乾燥機「乾太くん」により、忙しい共働き世帯のタイムパフォーマンス（家事の時短）を高めることにも貢献します。

安心と快適、そして効率を同時に実現するエネルギー設計です。

PVと蓄電池で万一の電力確保(※2)

太陽光発電(PV)蓄電池

ガス併用でさらに安心

ハイブリット給湯器ガス衣類乾燥機

２．【Well Living】 共働き世帯の家事負担を軽減し、“ゆとりある時間”を生み出す住まい

本商品のもうひとつの特長は、当社の鉄骨ユニット工法や独自開発のスマート設備の利点を生かした、効率的かつ快適な空間設計です。これにより忙しい共働き世帯にとって大きな課題である「時間」に対し、本商品は生活動線と設備の両面からアプローチします。

鉄骨ユニット工法の利点を生かし、耐震性や断熱性を確保しつつ大空間・大開口を実現。空間自由度の高さを生かして、共働き世帯にとって効率的で居心地の良い空間設計を採用しました。玄関を2WAY動線にし、帰宅動線に即した収納計画を合わせることで、帰宅後の動きを効率的に行う「1階玄関回り動線」や、水回りとクローゼットを2階に集約することで家事負担を軽減する「2階水回り動線」、さらに家の内と外をつなぐバルコニーで贅沢な時間を演出する「2階贅沢動線」を用意。忙しい共働き世帯にタイムパフォーマンスの向上と日々の家事や生活のムダを削減し、ゆとりある贅沢な時間を提供します。

さらに、家庭用エネルギー管理システム（HEMS）「スマートハイムナビ」を活用した寝室の空調と照明のタイマー制御による睡眠環境サポートにより、居住者が設定した時間に即して、睡眠中の一般的な深部体温の動きに合わせて室温を緩やかに調整(※6)し、心地よい睡眠環境をサポート。また照明も、起床時間に合わせて段階的に明るくなるように明度と色味を制御し、心地よい目覚めの環境をサポート(※7)します。

１階玄関回り動線(2WAY玄関や帰宅動線に即した収納計画)２階水回り動線(水回りとファミリークローゼットを2階に集約し家事負担軽減)２階贅沢動線(家の内と外をつなぐバルコニーで贅沢なひととき)

３．【Worth Long Time】 長く住み続けられ資産価値を維持する高耐久部材とアフターサポート

さらに本商品は、建物の資産価値を長く維持し、ライフスタイルの変化で家を住み替えることになっても売却や貸出いただけるように、ハードとソフトの両面からサポートしています。

ハード面では、高耐久で再塗装の手間やコストを削減しつつ、美しさが長く続くタイル外壁を採用。また屋根材も、サビや風雨に強いステンレス素材を使用し、高耐久性を確保。これらの大半の部材を工場生産で高精密に組み立てることで、高い品質を長く維持できる住宅を提供します。

ソフト面では、引渡しから最長30年の長期保証(※8)と「60年・長期サポートシステム」(※9)で、建てた後も資産価値を維持するためのサポートを充実させています。売却検討時には、一般社団法人優良ストック住宅推進協議会が定める「スムストック査定」により、中古住宅を適正な価格で評価するほか、当社グループが直接買い取り次世代に循環させる買取再販ブランド「Beハイム」も活用可能です。

これらのハードとソフトの両面により、建物価値を長く維持して、安心してお住まいいただける住宅を目指します。

高耐久で塗り替えの必要がないタイル外壁サビや風雨に強いステンレス素材屋根

■モデルプラン(※1)

優良な中古住宅を適正な価格で評価自社ストック住宅の買取再販サービス

延床面積：117.61平方メートル (35.6坪) 1階面積：57.59平方メートル (17.4坪) ／2階面積：60.02平方メートル (18.2坪)

＜プラン上のポイント＞

１. 玄関→シューズクローク→洗面へつながる玄関回り動線設計で、帰宅後の動きを効率的に

２. 乾太くん導入で干す手間を無くし、洗濯から収納までをスムーズにつなぐ効率的な洗濯動線を実現

３. 水回りの2階配置で日常生活の中でONとOFFの切替に役立つ仕掛け

４. 鉄骨ユニット工法で叶える、コーナーの大開口で広く感じる ゆとりと抜け感の演出

５. ヌックはゆとり時間をそれぞれが楽しむ ちょうどいい距離感に配置

※1 イメージCGであり、実際の仕様と一部異なる場合があります。また画像内の家具・家電は取引対象に含まれておりません。

※2 PVの発電量や蓄電池の充電残量が使用量や出力を上回る場合のみです。天候、季節、使用量、同時使用量（出力）によっては利用できない機器が発生します。またセンサーや調光機能を搭載した照明や家電の機種により動作しない場合があります。生命に関わる機器（医療機器等）は別途電源の確保が必要です。

※3 停電時は太陽光・蓄電池の電気とガスを使用し、給湯可能。ガス停止時は太陽光・蓄電池・電力会社の電気を使用し、給湯可能。なお、蓄電池の充電残量が使用量や出力を下回る場合は使えません。

※4 ［試算条件］

《ガス併用（LP）》給湯：エコワン、電力契約：東北電力「よりそう+ナイト＆ホリデー」（2026年2月時点）、ガス契約：カメイ株式会社（LP）と当社提携単価

《オール電化》給湯：エコキュート、電力契約：東北電力「よりそう+スマートタイム」（2026年2月時点）

《共通》建築地：岩手県盛岡、延床面積：117.6平方メートル 、UA値0.44、PV 4.64kW、蓄電池4.9kWh（グリーンモード）、調理：IHヒーター、空調：1階 快適エアリー、2階エアコン、「固定価格買取制度」買取単価：1～4年目24円（2025年下半期）、燃料費調整単価：2025年8月～2025年10月の平均、再生可能エネルギー賦課金：3.98円/kWh（2025年度）、。

邸ごとの敷地条件、プラン、設備仕様、生活スタイル、今後の購入電気代単価の変動などにより変化し、当該試算値に満たない場合があります。

※5 対象の警報は7種類（大雨・洪水・暴風・暴風雪・大雪・波浪・高潮）です。

※6 本製品は室温を管理するシステムであり、居住者の深部体温に働きかけるものではありません。この製品は自動的に眠りや体温を検知して室温を調整するわけではありません。外気条件により設定温度にならないことがあります。

※7 制御には対象の設備の設置と HEMS への接続が必要です。この製品は照明の照度と色温度を制御するシステムであって、居住者の生体機能に働きかけるものではありません。また、自動的に眠りや体温を検知して照明を調整するわけではありません。

※8 保証の期間や内容は対象部位、商品、建築地により異なる場合があります。外壁について、機能上影響のない反りや軽微なひび割れは保証の適用外となります。磁器タイル外壁以外の外壁（下地及び仕上材）の保証期間は10年間になります。30年保証制度の適用を受けるためには、保証書のアフターサービス基準に則り、お引き渡し後3回の定期点検及び25年迄の5年ごとの定期診断をお受け頂くことが条件となります。ただし、当該点検、又は診断の結果、メンテナンスが必要と判断された場合は必要なメンテナンス工事を実施していただきます。

※9 新築引き渡し日から5 年目以降60 年目まで5 年ごとにセキスイハイムグループから案内を行い、お客様のお申し込みにより無償で建物や設備の診断を実施します。実際の点検・診断時期は前後することがあります。保証対象以外のメンテナンス工事は有償です。

＜セキスイハイム東北株式会社＞

●設立：1983年9月

●資 本 金：3億円（積水化学工業(株) 100％出資）

●代 表 者：代表取締役社長 山地 晋二朗

●売 上 高：227億円（2025年3月期実績）

●従業員 数：372名（2025年4月1日時点）

●事 業内 容：ユニット住宅「セキスイハイム」「ツーユーホーム」の販売と設計・施工管理、

集合住宅の販売と設計・施工管理及び宅地分譲等の不動産取引

●事 業 所：本社、宮城支店、宮城支店山形営業部、福島支店、北東北支店

●グループ会社：セキスイファミエス東北(株)、東北セキスイハイム不動産(株)

●本社所在地：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-1アゼリアヒルズ14階