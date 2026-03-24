「ハードロックカフェ 横浜」HYDE監修ウォッカ「PSYCHO LOVE」のカクテルを販売

株式会社WDI JAPAN販売期間：2026年3月27日（金）～4月12日（日）

様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の横浜店では、3月27日（金）から4月12日（日）の期間限定で、L'Arc-en-Ciel（ラルクアンシエル）のボーカルHYDE監修のもとで作り上げたウォッカ「PSYCHO LOVE」を使用したスペシャルカクテル「CRIMSON ABYSS（クリムゾン アビス）」を販売します。

このたびの「PSYCHO LOVE」使用カクテルの販売は、HYDEによるライヴツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の横浜・ぴあアリーナMMでの開催を記念したものです。

「PSYCHO LOVE」は、HYDE監修のもと、日本で一番飲みやすいウォッカになるよう作られた、グルテンフリー、糖質ゼロ、炭水化物ゼロ、低カロリーのウルトラ・プレミアム・オーガニックウォッカ。アメリカ アイダホ州の農家が育てたオーガニックの小麦と、イエローストーン国立公園がある場所としても知られるスネーク・リバー平原の地中にある帯水層からくみ取られた水で製造されており、アメリカのUSDA、Oregon Tilth、両機関の厳しい条件を満たしてオーガニックであると認定されています。

「PSYCHO LOVE」

そんな「PSYCHO LOVE」をベースに、今年1月にリースされたばかりのニューシングル「THE ABYSS」をイメージし仕上げたのが「CRIMSON ABYSS」です。「PSYCHO LOVE」にコアントローを加え、竹炭で色付けしたブラックレモネードとクランベリーで仕上げました。グラスの縁には竹炭で色付けしたソルトをリム（グラスの縁にデコレーション）を施し、提供します。奈落を思わせる深淵をイメージを表現。黒い縁取りと濃い赤のグラデーションが奥行きを演出する、ミステリアスな一杯です。



「静」を表現した新曲、そしてツアーの世界観、そしてハードロックカフェだけでしか楽しめない「PSYCHO LOVE」の新たな味わいを、ぜひ体験ください。

ハードロックカフェ 横浜

「PSYCHO LOVE」ウォッカ使用スペシャルカクテル 販売概要

◇ 販売期間：

2026年3月27日（金）～4月12日（日）

◇ 販売アイテム：

「CRIMSON ABYSS」 1,980円（税込）

◇ 販売店舗：

ハードロックカフェ 横浜

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

◇ ハードロックカフェ 公式HP

https://hardrockjapan.com/

【ハードロック(R)概要】

世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています

グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock(TM)」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。

ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。

ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com

公式ホームページ

https://hardrockjapan.com/

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神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

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京都店

京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階

TEL. 075-606-5671

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大阪府大阪市中央区難波3丁目4番10号 伊藤屋ビル

TEL. 06-6647-6011

ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪(TM) 3・4階

TEL.06-4804-3870