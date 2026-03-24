即戦力ママ人材と企業を繋ぐマッチングサービス「skimama match」を提供開始

株式会社グロースバリュ

株式会社グロースバリュが運営するママ向けキャリアスクール「skimama」は、2024年のサービス開始以来、累計1,500名以上の受講生に在宅ワークで活躍できる人材となるためのスキルを提供してきました。このリアルな実績とネットワークを活かし、受講生と企業をマッチングし、人材紹介を行うサービス「skimama match」をリリースいたします。

■リリースの背景

現在、日本の労働人口減少に伴い、多くの企業で即戦力人材の確保が喫緊の課題となっています。一方で、国内には約500万人の子育て女性が非正規雇用または無職として生活しており、高い能力を持ちながらもライフステージの変化によってキャリアが断絶している現状があります。

「skimama match」は、この「企業の深刻な人材不足」と「ママのキャリア継続」という2つの社会課題を、解消するために誕生しました。

■skimama match3つの特徴

特徴1：学習データ×AIによる高精度マッチング

従来の履歴書ベースのマッチングとは異なり、スクール受講中の課題提出実績、出席率、スキルの習得進捗などの「実力データ」をAIが分析。(一部実装中)

ワーカー側： AIが強みを抽出し、魅力的な職務経歴書の作成を支援。面接対策等も準備中。

企業側： 求人要件に基づき、膨大な学習データから最適な候補者をAIがレコメンド。ミスマッチを最小限に抑えます。

特徴2：スキル保証された即戦力人材

ママ向けキャリアスクールskimamaで2ヶ月間の実践的な学習を修了した受講生のみがskimama matchに登録。

営業・カスタマーサポート・生成AI活用人材など、企業のカルチャーともマッチし、即戦力として活かせる人材をご紹介します。

特徴3：社会課題への貢献

「埋もれた人材・才能を社会の力に」というミッションのもと、育児中でもキャリアを継続できる環境づくりに貢献します。採用企業もダイバーシティ推進の実績として活用できます。

■skimama match利用企業担当者の声

株式会社A社（営業代行業）

「以前はハローワーク等も活用していましたが、スキルのバラつき、カルチャーマッチが課題でした。skimama match経由の方は、ビジネススキルが既に仕上がっており、当社の考え方への理解も早い。今では『skimamaなしでは組織が回らない』と言えるほど、事業成長のパートナーとなっています。」

■企業の採用担当者様へ

skimama matchでは、以下のような採用ニーズをお持ちの企業様のご登録を受け付けています。

成長意欲が高く、会社のカルチャーにマッチする人材を探している

採用コストを抑えながらスキルのある人材を確保したい

女性活躍・ダイバーシティ採用を推進したい

現在プレリリース期間として、

マッチングが成立しワーカーの稼働が開始するまで、一切料金はかかりません。

お気軽にお問い合わせください。

https://hr-match.skimama.jp/