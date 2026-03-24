女性活躍推進企業として、4年連続で「なでしこ銘柄」に選定

出光興産株式会社

出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井則明、以下「当社」）は、女性活躍推進に優れた企業として、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する令和7年度「なでしこ銘柄」に選定されました。当社が選定されるのは、4年連続となります。

小森経済産業大臣政務官（左） 当社副社長 澤（右）

「なでしこ銘柄」とは、女性の活躍推進に優れた上場企業を経済産業省と東京証券取引所が共同で選定するもので、平成24年度から実施されています。女性の活躍推進に優れた上場企業を魅力ある銘柄として紹介することで、「中長期の企業価値向上」を重視する投資家の企業への投資を促進し、各社の取り組みを後押しするものです。

今年度はプライム市場、スタンダード市場、グロース市場に上場している企業約3,900社を対象として募集・評価が行われ、当社を含む26社が選定されました。

当社は、DE＆I浸透に向けて役員・部室長がメッセージを発信していることに加え、女性活躍における自社課題を特定し、解決に向けた具体的な施策を推進している点が評価され、今回の選定に至りました。特に、業界を超えたクロスメンタリングの実施は、女性の管理職を目指す意欲の向上や内部昇格による女性役員の誕生など、具体的な成果にもつながっている点も評価されました。

当社は創業以来、「人が中心の経営」という考えのもと、社員がそれぞれの能力や個性を発揮しながら成長できる機会づくりに取り組んでいます。女性が働きやすくやりがいを感じられる職場は、全ての社員が仕事と生活を両立し、多彩な能力を最大限発揮できる環境につながると考えています。この考えのもと、DE&I推進のための重点施策の一つとして「女性活躍推進」に取り組み続けています。

今後もDE＆Iのさらなる深化を通じて、誰もが力を発揮できる活躍の場を広げるとともに、社員一人ひとりが挑戦を通じて成長を実感できる会社を目指し、持続的な成長に向けた変革を推進します。

【参考】

経済産業省ウェブサイト 「なでしこ銘柄」について

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html

当社コーポレートサイト 「多様な社員の活躍推進」について

https://www.idemitsu.com/jp/sustainability/society/d_e_and_i/promotion/index.html