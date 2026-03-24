【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】心身を整える都市型リトリート「ファスティングステイ」

リゾートトラスト株式会社



2025年9月に開業5周年を迎えた、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、宿泊型ウェルネスプログラム「ファスティングステイ」の2026年4月以降のご予約を3月24日（火）より開始いたします。必要な栄養素を補いながら行うジュース断食とホテル滞在を組み合わせた本プログラムは、専属マイスターのサポートのもと、ホテルで過ごす上質な時間のなかで穏やかにファスティングに取り組める内容です。

ファスティング期間中は、60種類以上の植物素材をもとに発酵熟成させた酵素ドリンク「KALA」を取り入れながら、体をゆっくりと休めていきます。ミネラルや酵素を補いながら過ごすことで、空腹感を抑えつつ落ち着いたペースでファスティングを進めることができます。滞在中は、館内のプールやジムで体を動かしたり、ホテルの前に広がる港沿いをゆったりと散策したりと、心身をゆるやかに解きほぐす時間をお過ごしいただけます。トレーニングジムのワッツやストレッチなど、有料アクティビティもおすすめです。

ご滞在の締めくくりには、出汁のうま味を生かした日本料理 華暦の回復食をご用意。体にやさしく染みわたる和朝食から、ゆっくりと食事を再開していきます。断食の時間と食の喜びを丁寧につなぐことで、心身のバランスを取り戻すひとときをお届けします。

これまでご利用いただいたお客様からは、「ホテルでゆったり過ごしながら取り組めるので、落ち着いた気持ちでファスティングができた。」、「想像していたより空腹感が少なく、体が軽くなったように感じる。」、「回復食の和朝食がとても印象的で、食事の大切さを改めて実感した。」といった声が寄せられています。

健康志向の高まりやウェルネスツーリズムへの関心が広がるなか、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜では、日常から少し離れて自分自身と向き合う時間をご提案してまいります。

■「ファスティングステイ」概要

【期間】2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）※3月24日（火）予約受付開始

【料金】大人1室1名様1泊2日 68,215円（税サ込）～

大人1室2名様1泊2日 92,030円（税サ込）～

※日帰り、2泊3日、3泊4日プログラムもご相談を承ります。

【内容】

・ファスティングジュース

・ファスティング回復食（最終日／日本料理 華暦 個室にてご用意）

・ファストプロウォーター

・梅干し

・ヒマラヤマグマソルト

・KALAジュース

・ハーブティー（有機ルイボスティー、有機ローズヒップ、有機カモマイルジャーマン）

・The Spa（プール、ジムなど）

＜オプション＞

・ワッツ 60分 1名様 8,800円（税込）

・ストレッチ 60分 1名様 8,800円（税込）

＜スケジュール例＞

【1日目】

15:00 チェックイン

16:00 オリエンテーション

18:00 ファスティングジュース

フリータイム

21:00 KALAジュース飲用後 就寝

【2日目】

8:00 KALAジュース

8:30 セルフチェック（体調測定）

9:00 ウォーキング

9:30 ファスティングジュース

10:00 フリータイム

11:00 食生活カウンセリング

11:30 回復食

12:00 チェックアウト

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/5991/(https://thekahala.jp/yokohama/event/5991/)

【ご予約・お問い合わせ】045-522-0088（宿泊予約10:00～17:00）

※写真はイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

■ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜について

ハワイ・オアフ島で60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ」のグローバル展開第1弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業し、本年5周年を迎えます。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

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