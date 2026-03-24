ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズによる日軽パネルシステム株式会社の「営業部門をはじめとする複数組織を横断する業務改革」コンサルティング事例公開のお知らせ

株式会社ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ

変革共創型コンサルティングを手掛けるケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社（本

社：東京都、代表取締役社長：榊巻亮、以下ケンブリッジ）は、日軽パネルシステム株式会社（以

下、日軽パネル）の営業部門・工事部門を中心とした業務改革を支援し、その成果をまとめたお客

さま事例記事を公開しました。

ケンブリッジは 2021 年から 2023 年まで日軽パネルの業務改革を支援しました。日軽パネルの業務

改革はシステム導入を伴わない取り組みであり、ケンブリッジの支援が終了した 2026 年現在も、同

社が自律的に改革を推進中です。今回の事例では、コンサルティングファームが支援を終了した後

のお客さま企業における「改革のアフターストーリー」にも焦点を当てています。

【事例記事はこちら】

https://www.ctp.co.jp/case_study/case831/(https://www.ctp.co.jp/case_study/case831/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260324)

■ 業務改革の背景と目的

日軽パネルでは、営業部門が案件獲得業務のほかに、本来工事部門が担うべき施工管理、資材手配、

クレーム対応など幅広い業務を抱え込む文化が長年続き、現場の疲弊を招いていました。

こうした状況から、日軽パネルは「営業がいきいきと本来業務に取り組める仕組みづくり」を改革

のゴールに掲げました。

■ ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ選定の理由

業務改革の初期段階にリサーチした関連書籍の中で、ケンブリッジの著書『業務改革の教科書』が、

自社課題整理や改革の道筋づくりに最も実践的で役立つと評価されました。

本に書かれていることを自社の業務改革に落とし込む際のスピード感やさまざまな変革を成功に導

いた知見への期待から、ケンブリッジを選定いただきました。

『業務改革の教科書―成功率 9 割のプロが教える全ノウハウ』

著者：白川 克、榊巻 亮

発売日：2013 年 9 月 21 日

価格：2,860 円（税込）

発行元：日本経済新聞出版

ページ数：274 ページ

ISBN：9784532319021

書籍紹介ページ

https://www.ctp.co.jp/book/book6/

■ 改革の成果

営業・工事の両領域において役割の再定義と組織再編を進めることで、責任範囲の明確化や専門性

強化を実現しました。さらに、業務改革推進室をハブとして、各組織が主体的に改革を継続できる

仕組みを構築しました。

■ 今後の展望

日軽パネルでは、今回の改革で得た成果を踏まえ、さらなる業務改革を現場発で生み出す風土づく

り、会社の戦略や中期経営計画を見据えながら社内的に納得感のある数値目標を掲げた組織横断的

な改革テーマの創出などを次のステージとして掲げています。

■ ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ代表コメント

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社

代表取締役社長 榊巻 亮

「日軽パネルシステム様の改革は、"システムに頼らず組織を変える" という本質的かつ難易度の高

いテーマでした。現場の方々が自ら議論し、納得しながら役割を変えていく姿勢は、まさに理想的

な業務改革の形だと感じています。」

■ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社について

https://www.ctp.co.jp/

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズは「お客さまと変革を共創しながらプロジェクトを成

功させる」のが得意な、日本および北米で事業を展開するコンサルティングファームです。自社の

やり方や都合を押し付けるのではなく、お客さま自身の変革マインドを引き出し、実行可能で納得

感のあるゴールをお客さまと共に決め、部門横断型の難解な課題や抵抗勢力など変革を阻む壁を超

えながら、変革プロジェクトを成功へと導きます。

■お問い合わせ

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 マーケティングチーム

担当：谷風

お問い合わせフォーム：https://pages.ctp.co.jp/contact.html(https://pages.ctp.co.jp/contact.html?utm_source=prtimes&utm_campaign=20260324)