【2026年夏新登場】浴衣より上品でワンランク上の夏の装いに！きものレンタルwargoが「夏着物プラン」を2026年3月24日（火）より予約受付開始。

株式会社羅針盤

「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開している株式会社羅針盤（本社：東京都中央区、代表取締役：佐々木文人）が全国に8店舗を運営するきものレンタルwargo（https://kyotokimonorental.com/）は、夏でも着物レンタルを楽しみたいというニーズの高まりを受け、浴衣とはひと味違うワンランク上の「夏着物プラン」を2026年3月24日（火）よりWEB予約受付開始し、2026年5月15日（金）より店頭にて提供を開始します。

近年、女子旅や記念日、推し活に着物を着てアフタヌーンティーやホテルレストランで食事といった、特別な時間を楽しむシーンの人気が高まっています。

こうした中で、夏季期間「足袋がない浴衣ではカジュアルすぎて気後れしてしまう」というお客様の声が寄せられています。また、近年の記録的な猛暑により、裏地のある伝統的な「袷（あわせ）」着物では暑さが厳しく、夏の着物レンタルを諦めてしまうケースも少なくありません。

きものレンタルwargoでは夏季期間、浴衣レンタルのみの販売を行っておりましたが、夏の着物レンタルへのニーズの高まりを受け、2026年3月24日（火）より「夏着物プラン」のWEB予約受付を開始します。

通気性に優れた「絽（ろ）」や「紗（しゃ）」で透け感のある夏素材を使用し、浴衣よりも上品でありながら、涼しく快適に着用できるのが特徴です。現代的なデザインと軽やかな着心地により、夏の観光や街歩き、写真撮影など、真夏でも快適に日本の和装文化をお楽しみいただけます。

「夏着物プラン」浴衣プランページ：https://kyotokimonorental.com/yukata

※夏の観光シーズンに向けて2026年5月15日（金）以降の浴衣プランの予約受付を開始します。

「夏着物プラン」概要

プラン名：夏着物プラン

料金：5,500円（税込）～

セット内容：着物・帯・肌着・長襦袢・草履・バッグ・足袋・かんざし

所用時間：受付後、着物選びからお着付け完了まで45分～90分程となります。

予約開始日： 2026年3月24日（火）より事前WEB予約開始

提供開始日： 2026年5月15日（金）より店頭レンタル提供開始

「夏着物プラン」詳細：https://kyotokimonorental.com/blog/article/id/summerkimono20260324?hl=ja

日傘・番傘・舞妓傘オプション

「夏着物プラン」の利用シーン- アフタヌーンティーやカフェでのひとときに- ホテルレストランでのお食事に- 観劇や美術館巡りに- 街歩きや観光に- デートや記念日のお出かけに- お仕事やお打ち合わせなど、きちんとした場面にも「夏着物プラン」おすすめオプション

料金：550円（税込）～

夏の日差しをやわらかく遮る日傘のほか、和装に映える番傘もご用意しております。神社仏閣や街並みでの写真撮影にもおすすめの人気オプションです。

名古屋帯オプション

料金：1,100円（税込）～

より上品で落ち着いた印象を演出できる名古屋帯への変更オプションです。夏着物らしいきちんと感をプラスしたい方におすすめです。

※帯は半幅帯がセットに含まれております。名古屋帯の取り扱いは店舗により異なります。

きものレンタルwargoオプションページ：https://kyotokimonorental.com/option

ヘアセットオプション

料金：1,100円（税込）～

アップスタイルや編み込みなど、浴衣や夏着物に合わせたヘアアレンジをお選びいただけます。プロによる仕上げで、より華やかな装いをお楽しみいただけます。

※簡単なまとめ髪はプラン内容にも含まれています。

きものレンタルwargoヘアセットページ：https://kyotokimonorental.com/hairset

「夏着物プラン」コーディネート

通気性に優れた夏素材と、大人かわいいデザインを掛け合わせたコーディネート。上品さと涼しさを兼ね備え、観光から特別なお出かけまで幅広いシーンに対応します。

着物小物一式、着付け込みで手ぶらでご来店OK！自分だけの夏着物スタイルに

≪夏用素材のフォーマル着物もご用意≫

夏のお宮参りや結婚式など、フォーマルなシーンにふさわしい訪問着や黒留袖も、夏用素材でご用意しております。

涼やかさと格式を兼ね備えた装いで、暑い季節でも快適にご利用いただけます。

フォーマルシーンの夏用着物：https://kyotokimonorental.com/product?seasonIds=1%2C2&page=1(https://kyotokimonorental.com/product?seasonIds=1%2C2&page=1)

「夏着物プラン」ご利用可能エリア

きものレンタルwargoの全国8か所店舗（浅草、銀座、麻布十番、京都駅前、京都祇園、大阪心斎橋、金沢、川越）周辺エリアはもちろん、全国どこでもご利用可能です。

≪きものレンタルwargoご利用可能な店舗一覧≫

京都エリア

店名：京都きものレンタル wargo 京都駅前京都タワーサンド店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/5

店名 ：京都きものレンタル wargo 京都祇園店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/6

大阪エリア

店名：きものレンタル wargo 大阪心斎橋店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/28

石川エリア

店名：きものレンタル wargo 金沢香林坊店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/10

東京エリア

店名：きものレンタル wargo 東京浅草店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/8

店名：きものレンタル wargo 銀座本店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/22

店名 ：きものレンタル wargo 麻布十番SAKRA店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/100

埼玉エリア

店名 ：きものレンタル wargo 川越店

WEB：https://kyotokimonorental.com/shop/36

浴衣とは違う上品さのある「夏着物プラン」ワンランク上の体験

浴衣よりワンランク上の上品なお出かけ着物

夏着物は足袋を着用し、襟のあるきちんとした着姿が特徴で、浴衣（足袋の着用がなく・襟のないカジュアルな装い）に比べて、より上品で落ち着いた印象を与えます。アフタヌーンティーや観劇など、少し特別な外出にも適した装いとして、大人の街歩きや女子旅、デートなどにもおすすめです。

夏着物：(左上)足袋着用（左下）襟がある／浴衣：(左上)足袋着用なし（左下）襟がない見た目にも涼しい夏素材「絽・紗」

夏着物には、透け感のある「絽」や「紗」といった夏専用の素材を使用しています。

通気性・吸汗性に優れ、7～8月の盛夏でも快適に着用できるだけでなく、見た目にも涼しげな着姿を演出します。

透け感のある「絽・紗」の夏用素材で涼しげな夏着物写真映えするモダンなデザイン

伝統的な和柄だけでなく、ニュアンスカラーや現代的なモダン柄など、SNS映えするデザインを多数用意しています。

猛暑に対応した「夏着物プラン」を提案

自然の中でも日本の伝統的な街並みにも映える着姿に

近年、日本の夏は体感的にも暑さが増し、さらに長期化しています。、気象庁データによると「2025年夏(6～8月)の日本の平均気温の基準値（1991～2020年の30年平均値）からの偏差は+2.36℃で、1898年の統計開始以降、2023年および2024年を上回り最も高い値となりました。」（出典：気象庁 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/sum_jpn.html ／最終更新 2025年9月1日）とあり、夏の平均気温は長期的に上昇し2023年以降は3年連続で過去最高水準の暑さを記録しています。

加えて、暑さの強さだけでなく訪れの早さにも変化が見られ、2025年は例年より「早い梅雨明けで季節の進みが早まった影響」（出典：日本気象協会 https://weather-jwa.jp/news/topics/post7189／最終更新(https://weather-jwa.jp/news/topics/post7189%EF%BC%8F%E6%9C%80%E7%B5%82%E6%9B%B4%E6%96%B0) 2025年10月1日）で、初夏の段階から高温が続くなど、夏の始まりが前倒しとなる傾向が顕著となりました。

こうした気候変化を背景に、従来の季節感では和装体験の機会が限られてしまう課題があり、より長い期間に着物レンタルを快適にお楽しみいただけるよう「夏着物プラン」を導入します。

「夏着物プラン」ご予約のお問い合わせ

夏着物プランで夏でも快適に着物レンタル

≪きものレンタルwargoお問合せ≫

・お電話：03-4582-4864

・お問い合わせフォーム：https://kyotokimonorental.com/contact

※受付時間・対応内容の詳細はお問い合わせフォームよりご確認ください。

≪キャンセルポリシー・注意事項≫

・ご利用日の2日前までのキャンセル：無料

・ご利用日前日および当日のキャンセル：ご利用料金の100％

キャンセルをご希望の場合は、ご来店予定日の2日前までに、ご予約確認メール内の「ご予約プランの詳細」よりお手続きをお願いいたします。

ご不明点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。お願いします。 ご不明点がございましたらお問い合わせフォームへご連絡ください。

きものレンタルwargoの着物レンタルについて

きものレンタルwargoの着物・浴衣レンタルは、種類豊富な着物を3,300円からレンタルでき、着付け・小物代金を全て無料でご提供しています。20代～30代の女性を中心に、カップルデートや女子旅、家族旅行にて国内外と問わずご利用いただいております。特に昨今のインバウンド観光客増加に伴い、海外のお客様のご利用が急増しております。

観光用以外にも、パーティーやお宮参りなど幅広いシーンで着ることのできる訪問着から、卒業式で着る袴や二尺袖、成人式の振袖、七五三の衣装、オシャレ着用の小紋など、も取り扱い開始をしており、お客様のご利用用途にあう着物を幅広く取り扱っております。

現在、東京・浅草、東京・銀座、麻布十番、京都・京都駅前、京都・祇園、大阪・心斎橋、石川・金沢、埼玉・川越と、日本の主要観光地8か所の店舗でサービスをご提供しており、お着付け日当日は手ぶらで店舗にお越しいただくだけで、お着物を気軽に日常に取り入れ、“和のある暮らし”をお楽しみいただけるお手伝いをします。

また、wargoは自社開発の予約システム、ICTによる商品管理でコスト削減が実現したことにより低価格でのサービス提供を可能にしました。他にもWEB上でお着物をご覧頂き、ご希望の場所へお届けする宅配レンタルも承っております。

きものレンタルwargo公式HP：https://kyotokimonorental.com

≪きものレンタルwargoの浴衣プラン≫

きものレンタルwargoでは、夏季限定で気軽に和装を楽しめる「浴衣プラン」を提供しています。夏祭りや花火大会、観光地での街歩きなど、日本の夏を体験できる装いとして、国内外の観光客から人気のプランです。

浴衣・帯・草履・着付けに必要な小物がすべて含まれており、手ぶらで気軽に浴衣体験をお楽しみいただけます。ヘアセットなどのオプションも用意しており、観光や写真撮影、女子旅など幅広いシーンで利用されています。

2026年の夏シーズンに向けて、2026年5月15日（金）以降の浴衣プランの予約受付を開始いたしました。イベント日はご予約が大変混み合い、早い段階で満席となることが多いため、お早めのご予約をおすすめです。

きものレンタルwargo浴衣ページ：https://kyotokimonorental.com/yukata

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/