「セントレジスアフタヌーンティー with ヴァレクストラ― イジィデ・イン・ブルーム ―」4月のご案内

ヴァレクストラ・ジャパン株式会社「セントレジスアフタヌーンティー with ヴァレクストラ― イジィデ・イン・ブルーム ―」4月は”桜”をテーマに。

春風に誘われ、桜が街をやさしく染める季節。

そんな4月にこそ訪れたい、特別なアフタヌーンティーをご用意いたしました。

イタリア・ミラノ創業のラグジュアリーレザーブランド〈ヴァレクストラ〉と、セント レジス ホテル 大阪が贈るコラボレーションアフタヌーンティー「セントレジスアフタヌーンティー with ヴァレクストラ ― イジィデ・イン・ブルーム ―」は、2026年3月から5月31日（日）まで、ホテル12階「セントレジスバー」にて開催中です。

4月のテーマは、儚くも美しい“桜”。

ヴァレクストラを象徴するカラー「チークピンク」をまとったスイーツとセイヴォリーが、春の訪れを優雅に表現します。ひと口ごとに広がるのは、繊細なクラフツマンシップ「セントレジスアフタヌーンティー with ヴァレクストラ ― イジィデ・イン・ブルーム ―」

とミニマルな美学が織りなす、まるでアートのような世界観。

満開の桜を思わせる華やぎの中で、心ほどける午後のひとときをお過ごしください。

さらに、アフタヌーンティーをご利用のお客様には特別なご用意も。お渡しするポストカードを関西エリアのヴァレクストラ店舗へお持ちいただくと、オリジナルチャームをプレゼントいたします。春の記憶をそっと持ち帰るような、ささやかな贈り物です。

桜の余韻とともに味わう、洗練のひととき。この季節だけの特別な体験を、ぜひご堪能ください。

4月のメニュー

≪Welcome Drink≫ 桜雫

≪Sweet≫ ビターチョコレートとプラリネのサブレ

ストロベリーとマラスキーノのムース

ピスタチオのパウンドケーキ

カフェとクルミのタルト

桜とチェリーのホワイトチョコレートムース

≪Scone≫ プレーンスコーン カモミールのスコーン

クロテッドクリーム ミックスベリーのジャム

≪Savory≫ ストラッチャテッラとモルタデラのピアディーナ

ヴィッテロトンナートとトリュフポテトのサンドウィッチ

ホワイトアスパラガスのムースと桜海老のエクレア

フルーツトマトと麹甘酒のガスパチョ

≪Sweet≫≪Savory≫≪Welcome Drink≫ 桜雫

「セントレジスアフタヌーンティー with ヴァレクストラ ― イジィデ・イン・ブルーム ―」

■期間 5月31日（日）まで

■時間

12:00 / 12:30 / 13:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30 ※2時間制（90分ラストオーダー）

■料金

お1人様 \7,800

グラスシャンパン付き \9,800

■場所

セントレジスバー（セント レジス ホテル 大阪 12階）

■WEBサイト

https://www.stregisbar.stregisosaka.com/afternoontea

■ご予約・お問い合わせ

セント レジス ホテル 大阪

レストラン予約：06-6105-5659（10:00～19:00）

※表記料金には税・サービス料が含まれております。

□Valextra（ヴァレクストラ）について

1937年にジョバンニ・フォンタナによって設立されたヴァレクストラは、イタリアで最も有名なレザーグッズブランドのひとつです。故郷ミラノからインスピレーションを得たアイテムは、エンジニアリング ビューティーを追求し、意義ある日常使いのオブジェを生み出すという信念を体現しています。

1968年に初めて考案されたクラシックなリストバッグ「トリックトラック」、2011年にデザインされたアイコニックな「イジィデ」から、究極のデイリーラグジュアリーの必携品として2023年に発表された「ミラノ」まで、ヴァレクストラのクラフツマンシップと構造へのアプローチには、伝統と革新が共生しています。ブラックラッカー仕上げのコスタのエッジング、繊細なハンドペイントのインキオストロのライン、絶妙な柔らかさのミレプンテカーフスキンなどの特徴的なディテールは、控えめでありながら際立ったシグネチャーとして受け継がれ、ヴァレクストラを世界中に認知させています。

ヴァレクストラ ジャパン

03-5615-2379

https://www.valextra.jp/