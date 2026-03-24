クラロティ、2025年Gartner(R) Magic Quadrant(TM)のCPS保護プラットフォーム部門でリーダーに選出

Claroty Ltd.

CPS（サイバーフィジカルシステム）保護/OTセキュリティ企業のClaroty(https://ja.claroty.com/)（本社：アメリカ・ニューヨーク州、CEO：ヤニヴ・バルディ、以下、クラロティ）は本日、発行2年目となるGartnerのレポート「2026 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for CPS Protection Platforms(https://claroty.com/resources/reports/claroty-named-a-leader-in-2026-gartner-magic-quadrant-for-cps-protection-platforms)（Gartner(R) Magic Quadrant(TM) CPS保護プラットフォーム部門）」において、クラロティがリーダーに選出されたことを発表しました。1

本レポートにおいてGartnerは、CPSが広く導入されている産業分野や重要インフラ環境が、国家や金銭的利益を目的とする組織に主導されたサイバー脅威アクターの標的となるケースが増加していることを背景に、CPS保護プラットフォーム市場は成熟段階に入りつつも、今後も急速な成長が続くと予測しています。また同時に、エンドユーザー組織が自動化や生産変革の取り組みを通じて、さまざまな環境にCPSを継続的に展開していることから、アタックサーフェス（攻撃対象領域）がさらに拡大している点も指摘しています。

クラロティの提供する「Clarotyプラットフォーム」は、包括的なCPS保護プログラムの展開を阻んできた、従来からの組織的な課題を解決するための豊富な知見と革新的な機能を備えています。Clarotyプラットフォームは、SaaSベースの「ClarotyxDome」、オンプレミス環境向けの「Claroty CTD（Continuous Threat Detection：継続的脅威検知）」、および「ClarotyxDome セキュア・アクセス」で構成されており、「資産の可視化・管理」、「資産検索」、「エクスポージャー管理」、「ネットワーク保護」、「脅威検知」の機能を包括的に提供します。これらの機能はより、ユーザーはコンプライアンス対応の強化、リスクの低減、運用の整合性向上を図ることができ、事業および経営における成果創出を実現できます。

クラロティでCEOを務めるヤニヴ・バルディは次のように述べています。「Gartner(R) Magic Quadrant(TM)のCPS保護プラットフォーム部門において、再びリーダーとして評価されたことを大変うれしく思います。クラロティでは、サイバー攻撃者が社会の日常生活に最も大きな影響を及ぼす業務や産業を狙う、新たな時代に突入していると認識しています。このような時代において私たちは、CPS保護テクノロジーを常に最高水準に保ち、市場において最も革新的で効果的なセキュリティソリューションを提供し続けることが不可欠であると考えています。」

なお、米マイアミで今月開催されたカンファレンス「S4」 において、クラロティは初開催となるPoCパビリオン に参加し、ClarotyxDome の動的検出機能(https://ja.claroty.com/blog/attaining-deep-visibility-with-dynamic-discovery-at-s4x26)の能力を実際の環境で示しました。テスト用に構築された製造環境では、動的検出機能により、他のソリューションと比べて最も詳細かつ網羅的な資産の可視化を実現しました。

また、クラロティは将来を見据え、シリーズFにおいて1.5億ドルの資金調達(https://ja.claroty.com/press-releases/claroty-secures-150-million-in-series-f-funding-to-lead-charge-on-securing-the-worlds-mission-critical-infrastructure)を完了し、業界で最も包括的なCPS保護プラットフォームを構築するという挑戦的なビジョンの実現に向けて、その取り組みを加速させています。また、プラットフォームの中核機能全体の研究開発を強化するとともに、ビジネス成果を効率的に創出するため、AIを活用した機能の実装(https://ja.claroty.com/press-releases/claroty-releases-new-ai-powered-cps-library-setting-revolutionary-new-standards-for-asset-visibility-and-vulnerability-attribution)を優先し、統合ソリューションの進化に向けた投資を継続していきます。

2026年Gartner Market GideのCPSセキュアリモートアクセス部門で代表ベンダーに

クラロティは、2月に発表されたGartner Market GuideのCPSセキュアリモートアクセス部門(https://ja.claroty.com/resources/reports/claroty-recognized-in-gartner-market-guide-for-cps-secure-remote-access)で代表ベンダーに選出されました。CPSセキュアリモートアクセス部門は、Gartner Market Guideで新たに設定された部門です。Gartner Market Guide では、CPSセキュアリモートアクセスをGartner(R) Magic Quadrant(TM) と同様に次のように紹介しています。「CPSへの不適切または悪意のあるアクセスは、安全上の危険要因、環境破壊、運用上の障害など、現実世界に深刻な影響を与える可能性があります。セキュアなCPSリモートアクセス製品は、リモート接続の悪用を防ぎ、システムの完全性、安全性、セキュリティを維持し、検証済みユーザーのアクセスでさえ、タスクに必要な特定のデバイスやアプリケーションのみに制限することで、これらのリスクを軽減しています。」2

Gartner Peer Insights(TM)でのお客様からの評価

クラロティは、Gartner Peer Insights(TM) において、CPS保護プラットフォーム市場に関して過去12か月間に寄せられた119件のレビューを基に算出された評価で、5点満点中4.9点を獲得しました。さらに、2026年3月3日時点で推奨率97%という高い評価を得ています。以下に、お客様から寄せられた評価コメントの一部をご紹介します。

- 「信頼できる価値あるセキュリティパートナー(https://www.gartner.com/reviews/market/cps-protection-platforms/vendor/claroty/product/the-claroty-platform/review/view/6219150)」：「クラロティの製品は、弊社のサイバーセキュリティスタックにおいて最高レベルのツールであることが実証されています。導入プロセスはスムーズかつ効率的で、高いハードルもなく、初日から順調なスタートが切れました。プラットフォーム自体は強力かつユーザーフレンドリーで、価値を一貫して提供してくれます。全体的に、クラロティはセキュリティ業務における素晴らしいパートナーであり、エクスペリエンスに大いに満足しています。」- 「クラロティは包括的なダッシュボードと正確な評価でリスク管理を簡素化(https://www.gartner.com/reviews/market/cps-protection-platforms/vendor/claroty/product/the-claroty-platform/review/view/6235054)」：「クラロティのプラットフォームは単に可視化を実現するだけではありません。OT/IoT、医療およびITデバイス環境全体にわたるサイバーセキュリティの運用能力を大幅に強化する戦略的リソースであり、その卓越した情報提供能力に感心しています。」- 「優秀な実装チームがクラロティの卓越性を促進(https://www.gartner.com/reviews/market/cps-protection-platforms/vendor/claroty/product/the-claroty-platform/review/view/5665862)」：「クラロティは最初から最後まで一貫して素晴らしい働きをしてくれました。スタッフは知識が豊富で頼りになり、強く勧めたいと思います。製品自体も素晴らしく、ネットワークセグメンテーションの実装を簡素化してくれるでしょう。また、十分に活用されていない機器や悪意のある通信を、その他のリスクや懸念事項と共に顕在化してくれます。」

Gartner(R) Magic Quadrant(TM) は、特定の市場における綿密な調査と分析に基づき、ベンダーの相対的な位置付けを示すレポートです。市場の成長性が高く、ベンダー間の差別化が顕著な分野を対象に、「リーダー」、「チャレンジャー」、「ビジョナリー」、「ニッチプレイヤー」の4つの象限に分類して評価します。レポートを活用することにより、企業は自社のビジネス要件や技術ニーズに適した市場分析を把握し、最適なソリューションを選定することができます。

2026 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for CPS Protection Platformsのレポートは、こちら(https://ja.claroty.com/resources/reports/claroty-named-a-leader-in-2026-gartner-magic-quadrant-for-cps-protection-platforms)から確認できます。またレポートについてのブログはこちら(https://ja.claroty.com/blog/claroty-named-a-leader-in-2026-gartner-magic-quadrant-for-cps-protection-platforms)から確認できます。

1 Gartner, Inc.「Magic Quadrant(TM) for CPS Protection Platforms」 Katell Thielemann, Ruggero Contu, etl. 2026年3月3日

2 Gartner, Inc.「Market Guide for CPA Secure Remote Access」 Katell Thielemann, Wam Voster, etl. 2026年2月3日

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Clarotyについて

クラロティは、CPS（サイバーフィジカルシステム）保護をリードし、重要インフラを保護する業界トップクラスのプラットフォームを提供しています。クラロティのプラットフォームは、業界で最も広範なエクスポージャー管理、ネットワーク保護、安全なアクセス、脅威検出の機能を備え、クラウド環境（クラロティxDome）とオンプレミス環境（クラロティ Continuous Threat Detection: CTD）の両方に対応し、世界中の数千の拠点で導入されています。プラットフォームは、脅威研究と幅広いテクノロジーアライアンスに支えられており、組織がCPSリスクを迅速かつ効果的に低減できるよう支援し、最短期間での導入と低コストでの運用を実現します。クラロティはニューヨークに本社を構え、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカに拠点を展開しています。詳細については日本語公式サイト(https://ja.claroty.com/)をご参照ください。