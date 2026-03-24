Alc.8％の純米大吟醸酒で“ほど酔い心地”　新商品『小晴れ（こばれ）』

朝日酒造株式会社

朝日酒造株式会社（本社：新潟県長岡市、取締役社長：細田 康）は、アルコール度数8%で純米大吟醸酒の新商品『小晴れ（こばれ）』を、2026年4月6日（月）より販売エリア限定で出荷いたします。

近年、ライフスタイルの多様化に伴い、お酒の楽しみ方は、より自由でパーソナルなスタイルへと広がっています。そのような変化の中で、朝日酒造は、これまで歩んできた品質本位の酒造りを守りながら、新しい美味しさに挑戦し続けています。

この度、日本酒の味わいを“ハレの日”だけではなく、もっと日常的に楽しんでほしいという想いから、アルコール度数が8％でありながら日本酒本来の香りと味わいをお楽しみいただける「小晴れ」を出荷いたします。ちょっと嬉しいお祝いに、ちょっと頑張ったご褒美に、そんな日常の晴れやかな気持ち(＝小晴れ)に寄り添う、ちょっと贅沢な純米大吟醸酒です。

「小晴れ」専用の手間暇かけた仕込みによって、低アルコールだからこその軽やかさと、日本酒らしい香味バランスを両立しました。するっとなめらかな口当たりの中に、洋梨を思わせるみずみずしい華やかな香りと、米の旨味や甘味のまろやかさを感じられます。やさしくほんのり甘い余韻がすっと広がり、小晴れ日の、“ほど酔い心地”をお楽しみいただけます。

ラベルデザインは、一般的な日本酒におけるアルコール度数の約“半分”となる8％であることを、印象的なセンターラインで表現しています。横に広がっていく水彩タッチのグラデーションは、じんわり染み込んでいくアルコールと、ゆったりとした時間の余韻を映し出しています。また、商品名ロゴは、カジュアルな手書き文字で軽やかな佇まいに仕上げつつ、金箔のアクセントでささやかな特別感を演出しています。

現段階では販売エリアを限定し、首都圏エリア（東京・神奈川・埼玉・千葉）と新潟エリアのスーパーマーケットにて販売いたします。

【 『小晴れ』商品概要 】

商品名

小晴れ（こばれ）

商品説明

日常のちょっといいことがあった日に、気軽に楽しめるAlc.8%の純米大吟醸酒。洋梨を思わせる上質で華やかな香りとやさしい甘味が調和し、ちょっと贅沢な“ほど酔い心地”へ。晴れやかな今日に乾杯しよう、明日もいい日になるように。

原料米

麹米 五百万石（精米歩合50％）

掛米 五百万石（精米歩合50％）

アルコール分

8度

希望小売価格

300ml 620円（税抜）

720ml 1,300円（税抜）

出荷日

2026年4月6日（月）

販売

首都圏エリア（東京・神奈川・埼玉・千葉）と

新潟エリアのスーパーマーケットにて販売

合う料理

カプレーゼ、マカロニサラダ、だし巻き卵

キービジュアル

■朝日酒造株式会社について

水田と里山の広がる新潟県長岡市朝日で1830（天保元）年に創業。それから190年余、創業地の地内を流れる清澄な地下水脈の軟水と、地域の農家とともに研究を重ねながら育てている良質な酒米、そして、越路杜氏から継承する知恵と基礎研究による技術革新で、新潟産にこだわった真摯な酒造りを続けています。朝日酒造は、全てにおいて品質本位、そしてお客様本位であることを大切にしています。