「nido SHIN-OKACHIMACHI」、国内外6つのデザインアワードを受賞(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）が企画・デザイン等をプロデュースした集合住宅 「nido SHIN-OKACHIMACHI（ニド新御徒町）」が、このたび世界で注目されるコンペティションのひとつである「iFデザインアワード 2026」を受賞いたしました。これにより、「nido SHIN-OKACHIMACHI」は、2025年4月から2026年3月までの1年間に、国内外あわせて6つのデザインアワードを受賞しました。

本物件は、都市の中における「緩やかなつながり」や、街に開かれた居場所の創出といったコンセプトが高く評価され、社会性と造形性の双方において国際的な評価を獲得しています。

「nido SHIN-OKACHIMACHI」外観

■ 受賞アワード一覧（受賞・選出順不同）

・2025年度グッドデザイン賞 （主催：公益財団法人日本デザイン振興会）

・International Property Awards Asia Pacific 2025

・ICONIC AWARDS 2025

・German Design Award

・Architecture Awards 2026

・iF Design Award 2026

※上記はいずれも「nido SHIN-OKACHIMACHI」単体での評価・受賞です。

●iF Design Award について

iFデザインアワードは、1953年にドイツで設立されたiF International Forum Designが運営する、国際的権威のあるデザインアワードです。「Red Dot Award」（ドイツ）と「International Design Excellence Awards (IDEA)」（アメリカ）と並ぶ、世界三大デザイン賞の一つとされています。

主催：iF International Forum Design

公式HP：https://ifdesign.com/

■ 評価のポイント

「nido SHIN-OKACHIMACHI」は、中低層建物が密集する都心エリアにおいて、 下記の点が高く評価されています。

・ 緑化空地や共用ラウンジを介した内部と外部の連続性

・周辺環境と穏やかに調和する外観デザイン

・入居者同士や地域との関係性を育む空間構成

特に海外アワードにおいては、都市の中における「緩やかなつながり」や、街に開かれた居場所の創出といった社会的文脈に加え、建築そのものの完成度や造形的な美しさが評価され、世界的なデザイン評価の舞台で存在感を示しています。

当社は、今後も「nido SHIN-OKACHIMACHI」で得られた知見と評価を住まいづくりに活かし、都市における集合住宅の新たな価値創造に取り組んでまいります。

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上