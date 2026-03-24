売掛保証サービス「URIHO」が4月8日より「Japan DX Week2026 AI・業務自動化展」に出展！

株式会社ラクーンホールディングス

株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二）が提供する売掛保証サービス「URIHO（ウリホ）」は、2026年4月8日（水）～4月10日（金）に開催される「Japan DX Week 2026 AI・業務自動化展」に出展し、3日間に渡り「取引先の未入金リスクがわかる」機能のデモンストレーションを実施します。

■Japan DX Weekとは

Japan DX Weekは、DX関連の製品・サービスが集結する日本最大級の総合展です。ビジネスマッチングに加え、「生成AI活用」「業務効率化」「データ分析」「現場DX」などの無料カンファレンス、出展社によるセミナーなどを通して、最新情報やトレンドを収集できる機会を創出し、企業成長と社会課題解決を後押しします。

■出展の背景と目的

中小企業を中心に、日々の業務に追われて取引先の動向を継続的に確認できない、定期的な与信チェックの体制がないといった課題があり、結果として未回収や連鎖倒産リスクが高まりやすい状況があります。

また、社内で与信管理体制があったとしても、新規取引先において、与信審査に時間がかかる上、厳しい与信を行いがちで、結果的に取引中止になるケースが多く見られます。このような管理では、企業の成長を阻害しかねません。

URIHOは、取引先の動向確認を支援する独自の仕組みと売掛金保証を組み合わせ、与信管理の負荷を軽減しながら取引リスクの低減に貢献し、企業の成長を後押しします。

展示会当日はブースにて「取引先の未入金リスクがわかる」機能のデモをご体験いただけます。本機能によって、既存取引先の見直し、保証利用の検討、漠然とした不安解消が可能です。展示会限定でプレゼントキャンペーンも行います。

■出展概要

名称：Japan DX Week 2026春「AI・業務自動化展」

日程：2026年4月8日（水）～10日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東７

出展ブース：E35 - 28

来場登録ページ：

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1601192564033049-0BO

デモ体験：予約不要

■ネット完結型売掛保証サービス「URIHO（ウリホ）」3つの特徴

1. 完全非対面・ネット完結：申し込みから保証の実行までオンラインで完結

2. 定額制（サブスクリプション）：月額料金のみで、保証枠内であれば何社でも保証可能

3. 中小企業のDXを支援：独自の審査ノウハウにより、従来は保証が難しかった小口取引やスピード感が求められる取引にも対応

■滝川クリステルさん素材活用によるブランディング展開

株式会社ラクーンフィナンシャルは「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」に参画し、同プロジェクト公式アンバサダーである滝川クリステルさんの素材を用いたPR活動を行っています。

ラクーンフィナンシャルは企業間取引を支える経営のインフラとして、今後も「URIHO」の認知向上に取り組み、より多くの中小企業の成長に貢献してまいります。

■参照

URIHO https://uriho.jp(https://uriho.jp)

主に中小企業を対象としたサブスク型の売掛債権保証サービス。取引先の経営状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題＊」を実現しました。月額料金は9,800円、29,800円、99,800円の3種類。

＊プランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です。

■参照

株式会社ラクーンフィナンシャル https://www.raccoon.ne.jp/financial/(https://www.raccoon.ne.jp/financial/)

代表者 ：代表取締役社長 秋山 祐二

所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目14番14号

設立 ：2010年10月

資本金 ：490,000千円

株主 ：株式会社ラクーンホールディングス100％

東京証券取引所プライム市場上場 証券コード3031



■サービスに関するお問合せ先

株式会社ラクーンフィナンシャル

URIHOサポートデスク

TEL：03-6661-9528



■本件に関するお問合せ先

株式会社ラクーンホールディングス

広報担当 大久保

MAIL：pr@raccoon.ne.jp