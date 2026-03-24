年間１億個販売する大人気惣菜！トップバリュのコロッケがリニューアルします

イオン株式会社

イオンは３月２５日より順次、「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約２,０６０店舗※２にて、「トップバリュ お肉屋さんのコロッケ」をリニューアル発売します。

時短志向や中食ニーズの高まりを背景に、惣菜への需要が高まる一方で、物価高の影響から、おいしさとお買い得価格の両立を求める声も高まっています。

イオンはこのようなニーズにお応えするため、２０２１年の発売以来、現在は年間１億個販売する人気商品である「トップバリュ お肉屋さんのコロッケ」をリニューアルします。原料や味付けの見直しやコスト削減に努め、肉のうまみをしっかり感じられる味わいでありながら、これまでと同じ価格でご提供します。

＜主なリニューアルのポイント＞

■使用する牛ひき肉を、オーストラリアのタスマニア島にあるイオン直営牧場で育てた「トップバリュ グリーンアイナチュラル タスマニアビーフ」に切り替えます。きめ細かな肉質とジューシーな赤身が特徴で、じんわりとしたうまみを感じられる味わいです。同時にグループ内で原料調達することでコストの抑制にも繋げ、リニューアル後も価格維持を実現しています。

■これまで使用していた塩こうじを醤油こうじに切り替え、発酵由来のまろやかなコクに醤油ならではの香りと深いうまみを加えました。あわせて、醤油は１種類から２種のブレンドに変更し、塩も藻塩に切り替えることで、より豊かな風味とまろやかなうまみをお楽しみいただけます。こうした調味料や味付けの見直しにより、甘さを控えつつ塩味とうまみのバランスを整え、おやつとしてはもちろん、おかずとしてもよりご満足いただけるコロッケを目指します。

【販売概要】

商品名：トップバリュ お肉屋さんのコロッケ

発売日：２０２６年３月２５日より順次※１

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」「マックスバリュ」など全国約２,０６０店舗※２

価格：本体 ２９８円（税込 ３２１.８４円）※３

規格：５個入

※１：展開企業によって発売日が異なります。

※２：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。