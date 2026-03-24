Mazrica Engage、Webサイトに「AI営業担当」を常駐させ、サイト訪問者の閲覧箇所に合わせて自ら提案・案内

株式会社マツリカ

株式会社マツリカ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：黒佐英司、以下「当社」）が提供するマーケティングAIエージェント「Mazrica Engage（マツリカエンゲージ）」は、Webサイトに「AI営業担当」を常駐させ、行動データをもとにパーソナライズした顧客体験とアポイント獲得を可能にする新機能を提供開始しましたので、お知らせいたします。

本機能により、Webサイト訪問者が閲覧しているページの内容に応じて、AIエージェントが能動的に理解の支援・補足説明・質疑応答を行います。従来のチャットボットのようにユーザーからの質問を待つのではなく、AIが閲覧状況を把握し、必要なタイミングで自ら情報を提供する、まさにWebサイトにAI営業担当が常駐しているような体験を実現します。

■ 従来のチャットボットの限界

従来のチャットボットは、ユーザーが入力した質問に対して応答する受動的・機会的な仕組みが一般的でした。事前に設定された回答パターンから選択肢を提示し、ユーザーがその中から選んでいく形式では、FAQ対応としては一定の役割を果たしていたものの、ユーザーの疑問が解消された時点でやり取りが終了してしまい、その先の行動（資料請求・問い合わせなど）への誘導ができないという課題がありました。

■ 新機能の概要：“待つ”から“提案する”AI営業担当へ

今回提供を開始した新機能は、サイト訪問者が閲覧しているページや箇所に合わせて、AIエージェントが能動的に補足説明やサジェストを行う機能です。

従来のAI対応は、ユーザーの質問に対して事前に学習した内容から回答を返す「受動型」でしたが、本機能では、AIがユーザーの閲覧行動をリアルタイムに把握し、適切なタイミングで自ら話しかけます。あたかもWebサイト上に営業担当者が常駐しており、お客様の閲覧箇所に合わせてパーソナライズされた補足やサポートを行っているような体験を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0enUUa3ZdpU ]

これにより、ユーザー体験が大幅に向上するとともに、単なる疑問解消にとどまらず、資料ダウンロードや動画視聴といった次のアクションへの自然な誘導が可能になります。チャットボットの「疑問を解消して終わり」ではなく、顧客を次のステップへと導くマーケティング起点の設計がMazrica Engageの根本的な違いです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15189/table/222_1_f036b77faf2be99bc570d96decadda5e.jpg?v=202603240352 ]

最終的には、WebサイトにMazrica Engageを設置しておくだけで、AIがサイト接客からアポイント獲得までをシームレスに実行し、人間の営業担当者はアポイントから対面での対話に集中できる環境を実現します。

当社は、今後もMazrica Engageを通じてAI時代のWebサイト変革を推進し、マーケターの皆様と共に新しいマーケティングの形を創ってまいります。

■ Mazrica Engageについて

Mazrica Engage は、Webサイトや営業・マーケティング資料などの顧客接点で、顧客一人ひとりに最適な情報を届け、引き合い・商談創出を最大化するAIエージェントです。

顧客は「知りたい情報にすぐ辿り着ける」情報収集体験を得られ、企業はその過程で顧客の興味・関心を可視化できます。

■ Mazrica Engageに関するお問い合わせ先

Mazrica Engageの価格・詳細については下記URLから資料をダウンロード下さい。資料内にAIが搭載されており、実際にご質問やお問い合わせはAIが対応させていただきます。

https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

【会社概要】

社名：株式会社マツリカ（https://mazrica.com）

本社：東京都中央区東日本橋２－７－１フロンティア東日本橋６F

代表者：代表取締役CEO 黒佐英司

設 立：2015年4月30日

事業内容：営業・マーケティング領域におけるプラットフォームの開発・提供、営業コンサルティングおよびAIソリューション事業

株式会社マツリカは、「創造性高く遊ぶように働ける環境を創る」をビジョンに掲げ、人とテクノロジーの力を掛け合わせ、営業・マーケティングの意思決定を進化させる基盤の開発・提供を行っています。

AIとデータが自然に循環する環境を通じて、人が本来向き合うべき「考えること」に集中できる仕事のあり方を実現し、仕事そのものが前向きに進んでいく社会の創造を目指しています。

属人化の解消が求められる営業・マーケティング領域において、現場の課題解決に向き合い、以下のプロダクトを自社開発・提供しています。

- 営業活動を一元化する「Mazrica Sales」- 国内初のデジタルセールスルーム「Mazrica DSR」- マーケティングAIエージェント「Mazrica Engage」- 営業特化型AI企業データベース「Mazrica Target」

▶︎組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディア「Mazrica Business Lab.」

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/