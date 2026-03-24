【好評につきアーカイブ配信決定】AIエージェント導入の「PoC死」を回避し、組織全体で成果を出し続けるための戦略とは

株式会社スキルアップNeXt

株式会社スキルアップNeXt（東京都千代田区、代表取締役：田原 眞一、以下「スキルアップNeXt」）は、BizTech株式会社が1月28日に開催した国内最大級のAIカンファレンス『AI Market Conference 2026』における当社福島の登壇セッションが大変ご好評をいただいたことを受け、本日よりアーカイブ配信を開始することをお知らせいたします。

タイトル：AIエージェント導入の「PoC死」を回避し、組織全体で成果を出し続けるための戦略とは

視聴申し込み▶https://share.hsforms.com/1U8RTcSyYRbueHdl75RNZuQ2mtef

登壇およびアーカイブ配信の背景

AI活用は今、単なる対話型AIの利用から、自律的にタスクを遂行するAIエージェントの活用へと、新たなフェーズへ移行していますが、多くの現場では、戦略不在や推進体制の不備により、本格導入に至らず頓挫する「PoC死」が課題となっています。本セッションでは、国内でも数社のみが取得するマイクロソフト社の最上位資格「Microsoft Copilot」Specializationを有し、開発と人材育成の両輪で企業のAI実装を支援するスキルアップNeXtが、これらの壁を突破する「組織・ガバナンス戦略」を解説しました。

本セッションは、特に製造業や情報通信業を中心とした国内大手企業のAI戦略・DX推進を担うリーダー層が多く視聴いただきました。視聴後アンケートでは、組織規模が大きくなるほど困難とされる「AIの現場定着」や「PoCの停滞」といった課題に対し、実務に即した運用プロセスやシステムを風化させないための定着策が提示されたことで、「自社での展開イメージを具体的に描くことができた」との高い評価を多数いただきました。当日視聴できなかった方々や、自社内での生成AI活用・AIエージェント導入を検討されている他部署の方からも「ぜひ視聴したい」とのリクエストを数多くいただいたため、この度アーカイブ配信の実施を決定いたしました。

セッションの見どころ

タイトル：AIエージェント導入の「PoC死」を回避する。開発×人材育成で実現するガバナンスと協働戦略とは

AIエージェントをPoCで終わらせず、PLインパクトを生むための具体的な手法について、以下のポイントを中心に解説しています。

登壇者プロフィール

- AIエージェントの潮流と「PoC死」の実態- PoC死で終わらせず「開発×人材育成」で成果に繋げる- AI協働時代の「組織・ガバナンス戦略」

株式会社スキルアップNeXt DX組織開発Div 取締役 福島 昌吾

リクルートにてデータプロダクトのプロダクトマネージャー等を歴任後、スキルアップNeXtに参画。取締役としてDX組織開発ユニットの統括、コンサルティング・プロダクト開発の責任者を務める。企業のAI/DX推進における組織戦略策定から、実務に即した人材育成、システム実装までを一気通貫で支援している。

※プロフィールは登壇当時のものです

アーカイブ視聴申し込み方法

以下のURLよりお申し込みください。

URL：https://share.hsforms.com/1U8RTcSyYRbueHdl75RNZuQ2mtef

費用：無料

スキルアップNeXtについて

株式会社スキルアップNeXtは、AIエージェントをはじめとする先端技術の「実装」と、それを使いこなす「人材・組織能力」の向上を通じて、企業の進化を支えるAIソリューションカンパニーです。これまで1,000社を超える企業・自治体の支援をしてまいりました。 『人と組織の変革<トランスフォーメーション>を促し、企業の進化を支える』をミッションに掲げ、AI/DX事業に加えて、GX（グリーントランスフォーメーション）や量子といった次世代領域へも事業を展開しています。

【会社概要】

設立：2018年

代表取締役：田原 眞一

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目40-5

URL：https://skillup-next.co.jp/

事業内容：

AI/DX事業（AI開発・実装、人材育成・組織開発、定着・運用支援）

GX事業（戦略策定、人材育成、GX検定の企画・運営）

量子事業（量子コンピューティング関連サービスなど）