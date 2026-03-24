家族みんなで「肉フェスしようよ！！」食べて！飲んで！遊んで！歌って！肉フェス満喫！１日遊べるお台場にGO！！

AATJ株式会社

2026年4月29日（水）～5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場にて「肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20」のプラチナメニュー、オープニングイベントや魅力的なコンテンツ、企画をご紹介します。

※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

■特別感あふれるプラチナメニューをご紹介！

メインメニューに加え特別感を極限まで追求した《プラチナメニュー》を、数量限定で販売します。

希少価値の高い厳選食材を使用し、出店店舗のシェフが手間と時間を惜しまず開発した、肉フェス限定の特別メニューです。

採算を度外視して実現した唯一無二の一皿となっています。数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

この機会にぜひ、肉フェスでしか味わえない特別な美味しさをご体験ください。

＜肉店舗のプラチナメニュー＞

（左）

山形県尾花沢産 雪降り和牛のステーキ ＜RYUDUKI TEPPAN（東京都墨田区）>

山形牛は、和牛の中でも特に高品質な和牛として知られています。その山形牛の中でも「雪降り和牛」と呼ばれる極上品質のお肉を使用したステーキです。肉質はやわらかく、旨味も豊か。 サシはきめ細かく、口どけはふんわりと軽やかで、まるで粉雪のよう。

（右）

ナッコプセ ＜ホルモン焼肉阿修羅（大阪府東大阪市）>

とろける甘みと濃厚な旨みが際立つマルチョウを贅沢に使用。タコ・エビとともに特製ピリ辛出汁に絡み合う、釜山の郷土料理ナッコプセ。本場の味をそのまま再現。

（左）

北京ダック ＜富泰楼（神奈川県横浜市）>

厳選北京鴨を、窯焼きと掛け焼きの融合技法で。

皮は琥珀色に輝くサク脆さ、肉は繊細なジューシーで究極の一品。邂逅を刻む味わい。

（右）

豪快！ペリチキ半身マイルド ＜ファイヤーチキン（東京都墨田区）>

鶏の半身を豪快にグリルした、食べ応え抜群のプレミアムメニュー。皮は香ばしく、身はしっとりジューシーに焼き上げました。当店人気NO.1のマイルドソースが鶏肉の旨みを引き立て、かぶりつくたびに肉汁とスパイスの香りが広がります。みんなでシェアはもちろん、一人で豪快に楽しんでも満足感たっぷりの一品です！

（左）

大人のメキシカン!!チーズハンバーグ ＜鉄板ダイニング響（東京都大田区）>

大人のメキシカンハンバーグ！

響・自慢のハンバーグをさらにサルサソース・アボカドをトッピング♪

肉肉しいハンバーグにピリッと辛いサルサと甘みのあるアボカドが口の中で一体に！

肉フェスでしか食べられない至福の一皿をぜひご賞味ください♪

（右）

料理研究家 リュウジ監修 至高の焼肉タレで喰らう 和牛肩ロース ＜赤身焼肉のカリスマ 牛恋（東京都渋谷区）>

料理研究家・リュウジ氏監修の「至高の焼肉タレ」と、厳選されたA5ランクの黒毛和牛肩ロースを組み合わせた、肉好き必見の一品です。タレには、すりおろしタマネギの自然な甘みとコク、そして香ばしいすりごまの風味をプラス。にんにくの力強い旨みと醤油ベースの深い味わいが重なり合い、肉の美味しさを最大限に引き立てます。後味はしつこさがなく、最後のひと口まで飽きずに楽しめる至高の焼肉をご堪能あれ…。

（左）

プレミアム 国産牛フィレの特上レアカツ ＜玉川精肉店（東京都世田谷区）>

柔らかい赤身が人気のフィレ肉を生パン粉でサクッと仕上げた牛カツは、ジューシーで濃厚な肉の旨みをじっくり堪能できます。

（右）

銘牛大和牛の赤身ステーキ ＜肉匠たけ田（奈良県北葛城郡）>

奈良県のブランド大和牛（やまとうし）の赤身ステーキ。

焼き方にこだわり、肉の赤身の旨さを最大限に引き出します！

味付けは肉匠たけ田こだわりの、自家製タレを使用！

長年地元で愛されてきたタレをご賞味ください！

（左）

WAGYU SUKIYAKI BURGER ＜THE BURGER SHOP do（東京都中央区）>

東京茅場町に店舗を構える、2019年5月のトランプ大統領の国賓来日の際にバーガーを提供した“THE BURGER SHOP”。THE BURGER SHOP の代名詞、牛100%で特徴的なゴリゴリ食感のパティと、A5和牛100%、贅沢なスキヤキパティ！相性抜群特製ソース、ジューシーで最高な肉感をお楽しみください！

（右）

牛タンシチュー / 牛タンカルパッチョ ＜AKASAKA Tan伍（東京都港区）>

牛タンシチューは牛タンを圧力鍋で柔らかくなるまで香味野菜と煮込み、煮込んだだし汁をベースにした旨味たっぷり自家製シチューです。

牛タンカルパッチョはタン先を薄くスライスしさっぱりとポン酢でお召し上がりください。タン先とは思えないしっとり柔らかい牛タンをお楽しみください。

（左）

宮崎牛塩麹焼 ＜六本木にくる（東京都港区）>

塩麹の酵素の力で肉質を柔らかくし、肉本来の味を最大限に引き出しシンプルながらも奥行きのある味わいで、宮崎牛の持つポテンシャルをストレートにお楽しみ頂けます。

発酵の知恵と職人の火入れが生み出す、二つの個性。

和牛の新たな美味しさをご堪能ください。

（右）

世界一のローストビーフ ＜WAGYU YAKINIKU beef by KOH（東京都渋谷区）>

数々のメディアに取り上げられ多くのファンを持つローストビーフ。厳選された霜降りと⾚身のバランスが最も美しい部位のみを使用しております。自家製のコチュジャンソースとヨーグルトソースの両方をかけてお召し上がりください。

（左）

和牛ツラミのファイヤーステーキ ＜焼肉とどろき（東京都豊島区）>

「ツラミ」とは一頭から500g～1kgしかとれない希少部位です。

今回はさらに希少な和牛のツラミを提供いたします。

肉々しい歯ごたえと口いっぱいに広がる「和牛の旨味」を存分にご堪能ください。

（右）

プレミアムカリーブルスト ＜味彩 おんの字（神奈川県横浜市）>

ドイツミュンヘンの定番屋台料理。別名ビール泥棒とも呼ばれる。ジューシーなソーセージを焼き、トマトソースとオリジナルソース、香り高いカレースパイスで仕上げる、本場ドイツのソウルフードです。

北海道和牛 極上ステーキ ＜YORIMICHI Odaiba（東京都港区）>

豊かな自然で育った北海道産和牛を贅沢に使用した極上ステーキ。肉本来の旨味を最大限に引き出すようシンプルに焼き上げ、噛むほどに広がる和牛ならではの甘みとジューシーな肉汁をお楽しみいただけます。

肉フェスならではの特別な一皿としてご提供する、プレミアムな和牛ステーキです。

＜3種のプレミアムドリンクメニュー＞

（左）

クエルボ フローズンマルガリータ（マンゴー/ストロベリー） ＜Jose Cuervo＞

キンキンに冷えた「クエルボ フローズンマルガリータ」を飲んで肉フェスをもっと楽しもう！お肉と一緒に！たくさん食べてひと息つきたい時でも！

どんな時にもピッタリな「クエルボ・フローズンマルガリータ」是非お試しください！

（右）

飲み比べ4種 ＜マスターズブリューイング 沼津駅前醸造所（静岡県沼津市）>

富士山伏流水を使ってクラフトビールを造っています。小さな醸造所ならではの挑戦的な4種のローカルビールを楽しんでください。

4種飲み比べセット ＜網走ビール（北海道網走市）>

4種類の異なる味わいが楽しめる飲み比べセットです。

＜3種のスイーツメニュー＞

（左）

カラーチェンジカップ ICEE ＜新感覚炭酸フローズン ICEE>

冷たいICEEを注ぐと、カップの色が変化する特別仕様。

見た目の変化も楽しめる、体験型のプラチナメニューです。

「今までにない」「クセになる」ICEEならではの爽快感と、思わず撮ってシェアしたくなるビジュアルが特徴的な、肉フェスの思い出に残る一杯をお楽しみください。

（右）

フローズンストロベリーホイップ ＜87kitchen（静岡県静岡市）>

静岡県産の紅ほっぺを使用。

お口直しやデザートで是非お召し上がりください。

Latte（Iced / Hot）＜SNOW BEANS COFFEE（東京都江東区）>

ミルクに埋もれない、豆の輪郭。

Snow Beans が引き出す、ラテの新しい基準。

■一生に一度は行ってみたいウルフギャング・ステーキハウスが肉フェスにキッチンカーで協賛出店！

お店の味を肉フェスで！ウルフギャングエリアで！プレミアムラウンジで特別なステーキを！

ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」が展開する、900℃のオーブンを備えた移動可能なキッチンカーサービス「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」が肉フェスに登場。

通常はレストランでしか味わえない極上ステーキメニューを、スモールポーションにアレンジ。レストランの味をそのまま屋外で楽しめる特別な食体験をウルフギャングエリアにてご提供します。

プライムグレードの牛肉を長期熟成した代表メニューである、サーロインとフィレを同時に楽しめる「プライムステーキ（Tボーンステーキ）」もご用意。ジューシーで旨みあふれる極上ステーキを、イベントならではのスタイルでご堪能いただけます。

■今年の肉フェスステージはお客様参加型ステージ！！

毎日毎日！日替わりで、ジャンルを超えた多彩なステージイベントで盛り上がります！！（一部有料）

お客様参加型で楽しめる「カラオケ大会」や「謎解きゲーム」を毎日開催。迫力満点の「大道芸」、日本の伝統と熱気あふれる「よさこい」などの楽しめる企画を多数ご用意します。

さらに、オープニングイベントでは、来場者と一緒に「世界記録に挑戦！！」の特別企画を実施。肉フェスの幕開けを飾るにふさわしい、注目のオープニングステージが開催されます！（※詳細は後日発表）

その他、肉フェスの風物詩として人気の「アニソンステージ」や、会場を熱狂に包み込む「アイドルライブ」「DJライブ」など、多彩な音楽ステージが毎日夕方から予定され、ライブイベントも見逃せません！！

さらに、母の日（5月10日）には感謝の気持ちを伝える特別ステージイベントも開催予定。ご家族でお楽しみいただける心温まる企画をご用意しています。

世代を問わず一日中楽しめるステージコンテンツとともに、ぜひ肉フェスをお楽しみください！

■大好評 肉フェスバザール！

肉フェスバザールは、肉フェスの楽しみを会場だけにとどめず、家でも楽しんでもらいたい！という思いから「おうちで肉フェス」と題して年々進化を続けています。大型テントの導入により売り場を拡大し、ゆったりと滞在し売り場を自由に回遊できる快適なショッピング環境を実現。

人気の「NEW ERA」とのコラボキャップを販売するなど肉フェス限定のアパレルグッズの人気も急上昇中です。

さらに新商品としてお土産にぴったりな「肉フェスオリジナルクッキー」と江戸時代の浮世絵をモチーフに、肉フェスならではの“食の楽しみ”を表現したオリジナルTシャツが新登場。

昨年大好評、来場者参加型の「スタンプラリー大抽選会」会場も併設し、イベントの楽しみをさらに広げます。スタンプラリーに参加すると、抽選会に参加可能。豪華景品や限定グッズが当たるチャンスをご用意。

肉フェスバザールでは、ここでしか手に入らない限定グッズやお土産商品を多数取り揃えています。肉フェスにお越しの際は、ぜひバザールにもお立ち寄りいただき、ここでしか手に入らない特別なアイテムをお楽しみください。

■スポンサー企業ご紹介！

今年の肉フェスも様々な企業・団体の協力を得て今まで以上に肉料理やコンテンツの充実を進めています。

＜スポンサー企業（順不同）＞

GOエコノミー、SMBCモビット、ソフトバンク（ベルパーク）、サントリー株式会社、ワールドコイン、全国農業協同組合連合会宮城県本部、エフピコインターパック株式会社、フィリップモリスジャパン合同会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

■開催概要

名称：肉フェス(R) 2026 TOKYO JAPAN Premium20

期間：2026年4月29日（水）～5月10日（日） ＜12日間＞

時間：平日11時～20時、土日祝日10時～21時

会場：お台場特設会場 お台場青海地区P区画（江東区青海1-1-16）

入場料金：無料

アクセス：ゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」より徒歩2分、「台場駅」より徒歩5分、りんかい線「東京テレポート駅」より徒歩7分

※車でお越しの場合は青海臨時駐車場など近隣の有料駐車場に駐車可能

主催：AATJ株式会社（株式会社JMホールディングス グループ）

後援：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会

協力：株式会社JMホールディングス、株式会社ジャパンミート、株式会社花正

協賛：GOエコノミー、SMBCモビット、ソフトバンク（ベルパーク）、サントリー株式会社、ワールドコイン、全国農業協同組合連合会宮城県本部、エフピコインターパック株式会社、フィリップモリスジャパン合同会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

公式サイト：https://www.nikufes.jp/

★肉フェス公式SNSでは、店舗情報やイベント情報など新情報を発信！「肉フェス」制作の裏側も公開！

X：https://x.com/nikufes/

Facebook：https://www.facebook.com/nikufes/

Instagram：https://www.instagram.com/nikufest/

YouTube：https://www.youtube.com/@nikufes

TikTok：https://www.tiktok.com/@nikufes

※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標です

＜一般のお客様のお問い合わせ＞

肉フェス2026運営事務局

mail：info@nikufes.jp