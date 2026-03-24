録音・要約だけじゃない。コーチとバディが“自己成長”を支援する次世代型AIイヤホン「GLIDiC AI +u Buds」をMakuakeで先行発売

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、AI（人工知能）プロダクトブランドである「GLIDiC AI（グライディック エーアイ）」を新たに立ち上げ、“自己成長”を支援する次世代型AIイヤホン「GLIDiC AI +u Buds（グライディック エーアイ プラスユーバッズ）」を2026年3月26日に、応援購入サービスMakuake（マクアケ）で先行発売します。

新しい知性とつながるイヤホン「GLIDiC AI +u Buds」が誕生

SB C&Sは、AIの活用を全社で推進し、社会やビジネスの現場に新しい価値を届ける取り組みを進めています。その一環として、「日常の困りごとをAIで解決する」ことを起点に、身近に使い続けられるプロダクトづくりにも取り組んできました。「GLIDiC AI +u Buds」は、その取り組みから生まれた新しい知性とつながる次世代型イヤホンです。長年“音”に向き合い、装着性や操作性、品質を磨いてきた国内オーディオブランド「GLIDiC」だからこそ、AIを単に搭載するのではなく、毎日の体験に自然に溶け込み、使うほどに価値を実感できるAIプロダクトとして設計しました。

録音の“あと”までAIが伴走する“自己成長”イヤホン

「GLIDiC AI +u Buds」は、会議や会話などの音声を録音し、AIが文字起こしと要約を行うだけでなく、要約結果や蓄積データを活用して「次回に向けた準備」や「伝え方の改善」といった“次の一手”まで支援することを目指した次世代型AIイヤホンです。聞いたこと、話したことを記録して終わりにせず、振り返りと改善を繰り返す“成長サイクル”を日常の習慣に変えていく体験を提供します。

論理的な「コーチ」とマインド的な「バディ」二つの視点のAIアドバイス

議題を深掘りしたい時、会議内容の疑問や進め方に悩んだ時に「コーチ」や「バディ」に質問することで、会議の内容やユーザーの状況・状態を解析し、第三者視点で課題解決をアシストします。それぞれのAIアドバイスにより、同じ出来事を二つの視点から捉え直すことができます。

● コーチモード（論理的なアドバイス）

会議で生まれた論点や曖昧さを整理し、成果最大化のために「何を決めるべきか」「どの順番で進めるべきか」といった行動計画へ落とし込みやすくなるように支援します。課題の言語化から具体策までを、第三者視点で明確にすることで自己成長を促します。

● バディモード（マインド面のアドバイス）

コミュニケーションの取り方や仕事への向き合い方など、気持ちの整理や視座の切り替えを後押しします。会議後に「次はどう話せばいいか」「どう伝えれば誤解が減るか」といった“伝え方”の改善を、ユーザーに寄り添う視点で支援します。

「Talk AI」過去の記録を“音声で”呼び出し、いつでも確認

「GLIDiC AI +u Buds」では、専用アプリに過去の録音データや要約内容が蓄積されます。「Talk AI（トーク エーアイ）」機能を使うことで、過去の会議や会話情報を音声で呼び出し、移動中や作業中でも課題や不明点の解決、タスクのリマインドが可能になります。例えば「前回のタスクは何だったか」「宿題として残った確認事項は何か」といった確認を、手元操作を最小限にして行えます。

※ 「Talk AI」は、AI有料プランで利用可能な機能です。

3way録音と高精度なパーソナライズ

イヤホン／薄型レコーダー／専用スマホアプリの3way（スリーウェイ）で、会議や外出先、オンラインなど多様な録音シーンに対応します。GLIDiCが長年培った音響設計や通話品質のノウハウにより、よりクリアな音質から高精度な文字起こしを実現します。録音後、アプリから文字起こしや要約を作成。要点とタスクが整理された要約を作成するので、議事録作成にも役立ちます。また、使用時には専用アプリで事前に自分の性別や年代／業界や職種、立場／目標や課題／声紋を登録します。登録された声から、自分の発言を認識。さらに、GLIDiC AI独自のテクノロジーにより、時系列を把握します。登録されたプロフィールと蓄積された録音データの内容を照らし合わせ、物事の進展やユーザーの発言の変化を読み取り、経緯に合わせてアドバイスも進化し、パーソナライズされていきます。

セキュリティ対策

記録データは日本国内のクラウド環境で厳重に管理し、多層的かつ24時間体制の監視と定期更新で、最新の防御状態を維持します。音声・文字データは暗号化して送信され、盗み見や改ざん、盗聴を防ぐ設計を行っています。ユーザーの音声データは、AIモデルの学習には使用しません。

ビジネスから教育まで、想定ユーザーと活用シーン

● 生産／開発／法務／医療：面談や業務連絡でのメモ代替、タスクや注意事項の抜け漏れ防止、レポート準備

● 営業／CS／コンサル：商談・打ち合わせの録音→要点整理→タスク管理、次回提案の準備

● 企画／PM／管理職：会議・定例の論点整理、決定事項・宿題の抜け漏れ防止、振り返り

● 人事／マネジャー（1on1・面談）：面談内容の要約、フォロー事項の整理、コミュニケーション改善

● 記者／広報／編集／リサーチ職：取材・ヒアリングの文字起こし・要約、情報整理・再利用

● 教師／講師／大学生：授業・講義・ゼミのメモ代替（録音→要点整理）、復習・レポート準備

● 社内外トレーナー／コーチ／研修担当：研修・OJT・面談の記録と振り返り、指導ポイントの整理、次回アクション設計

● 外出・移動が多い職種全般：状況に応じた録音手段の使い分け（3way）、移動中に音声で要点確認・呼び出し

※ 画像はイメージです。

【Makuake販売概要】

Makuakeプロジェクトページ（2026年3月26日プロジェクトスタート）

https://www.makuake.com/project/glidic_ai/

● 対象製品：GLIDiC AI +u Buds

● プロジェクト実施期間：2026年3月26日～6月29日

● Makuake応援購入価格の一例：

【超超早割40％OFF】GLIDiC AI（本体）＋AI有料プラン1年間付：税込み2万6,760円

【超超早割30％OFF】GLIDiC AI（本体）×1：税込み2万860円 など

※ 価格は一例です。プランにより価格は異なります。

※ 販売数はプランにより異なります。

※ 「AI有料プラン1年付」プランをご購入の上、13カ月以降もAI有料プランを使用する場合には、プランに応じた月額費用が発生します。

※ プロジェクト実施期間中でも予定数量に達した場合は、その時点でプロジェクト終了となります。

※ 「GLIDiC AI +u Buds」は開発中のため、製品仕様などが変更となる場合があります。

※ 詳細はMakuakeプロジェクトページでご確認ください。

【GLIDiC AI +u Buds】

プロダクト構成

主な特長

● “自己成長”を支援する次世代型AIイヤホン

● 利用シーンに合わせた3way録音（イヤホン／薄型レコーダー／専用スマホアプリ）

● ケースに一体化収納できる薄型レコーダー

● AIと専用アプリで文字起こしから要約まで

● AIが論理とマインドの2視点で助言（コーチモード／バディモード）

● 事前の登録情報と蓄積データを組み合わせ、使うほど“あなた専用”にパーソナライズ化

● 過去の録音や議事録を音声で呼び出す「Talk AI」

● 日本国内のクラウド環境でデータ管理し暗号化などの多層的セキュリティ対策を実施

● イヤホンにマイクを4基搭載することで、集音性に優れ、通話時のノイズも抑制

● クリアで臨場感あふれる高音質とGLIDiC初の専用アプリでのイコライザーによる音質調整に対応

● カラー：ホワイト

製品概要

GLIDiCについて

「GLIDiC」は、「動くひとの、音」をブランドスローガンに、モバイルとともに変化し続ける新しいサウンドエクスペリエンスを提案する、モバイルのために生まれたオーディオブランドです。2026年「AIをより身近にして、課題を解決する」AIプロダクトブランド「GLIDiC AI」を立ち上げ、新しい知性とつながるイヤホン「GLIDiC AI +u Buds」を発表。

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://glidic.jp/

GLIDiC公式SNS

X：@glidicofficial（https://x.com/glidicofficial）

Instagram：glidicofficial（https://www.instagram.com/glidicofficial/）

Facebook：GLIDiC（グライディック）（https://www.facebook.com/glidicofficial/）

YouTube： https://www.youtube.com/glidicofficial

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