DMM GAMES「文豪とアルケミスト」森鴎外の新たな「覚醒ノ指環」が登場！限定召装『親愛ナル鴎外』開催のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月23日(月)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、森鴎外の新たな「覚醒ノ指環」を追加いたしました。

また、限定召装『親愛ナル鴎外』を開始いたしました。

▼森鴎外の「覚醒ノ指環」が登場！

新たに森鴎外の「覚醒ノ指環」が登場いたしました。

「覚醒ノ指環」とは、文豪の秘められた新たな力を解放するアイテムです。「覚醒ノ指環」を獲得するには、「紡の有魂書」に潜書し回想を集め、特別ステージである「覚醒ノ物語 終章」を浄化する必要があります。

「覚醒ノ指環」を文豪に装備させると、戦闘時に文豪の外見が変わり、様々な特殊効果が付与されます。

追加日時：2026年3月23日(月)メンテナンス後～

▼限定召装『親愛ナル鴎外』

文豪の「衣装」や、会派に装備する事で能力を強化できる「装像」などが入手できるコンテンツ「召装」に、限定召装『親愛ナル鴎外』が期間限定で登場します。この召装では、「田山花袋」「坪内逍遥」「永井荷風」の新衣装〈文豪風洋装〉を一定の確率で入手できます。

また、10回召装が通常3000帝國券のところ、初回のみ1500帝國券でご利用可能なキャンペーンを実施中！

※帝國券でご利用いただく場合のみ初回半額が適用されます。

開催期間：2026年3月23日(月)メンテナンス後～2026年4月1日(水)13:59

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

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