マウザー、Panasonic Industrial Devices EV-Bリレーの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、 Panasonic Industrial Devices(https://www.mouser.jp/manufacturer/panasonic-industrial-devices/)のEV-Bリレーの取り扱いを開始しました。本製品は、高出力でありながら汎用性にも優れており、柔軟な取り付けオプションと高い負荷耐性を兼ね備えています。 電気自動車(https://resources.mouser.com/ev-hev) （EV）、急速充電および充電ステーション、 自動搬送車(https://resources.mouser.com/autonomous)（AGV）における直流高電圧回路、さらに建設機械や農業機械(https://resources.mouser.com/agriculture)などの用途において、優れた耐久性と効率性を発揮します。

マウザーで取り扱うPanasonic Industrial DevicesのEV-Bリレー(https://www.mouser.jp/new/panasonic/panasonic-ia-ev-b-relays/)は、接点の極性に依存せず、500VDCで最大2000Aの高い遮断容量を備えています。また、縦置き・横置きの両方に対応しており、基板（PCB）の高さ制限をクリアしながら、柔軟な設計を可能にします。

重量はわずか360gで、システム全体の軽量化と効率向上にも貢献します。さらに、従来モデルであるEV-Aリレー（接点定格250A）と同一の形状・サイズを採用しているため、設計変更を行うことなく簡単に置き換え（ドロップイン置換）が可能です。加えて、85℃の環境下において900Aを20秒間スイッチングできる性能を備えており、高温環境下でも安定した動作を実現します。周囲温度60℃・デューティ比15％に対応しており、過酷な環境下 でも信頼性の高い動作を実現します。

Panasonic Industrial DevicesのEV-Bリレーの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/panasonic/panasonic-ia-ev-b-relays/

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