大阪市全24区および、吹田市・守口市・東大阪市・門真市・八尾市・堺市でも「LUUP」が利用可能に

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、大阪府大阪市24区全域、および吹田市・守口市・東大阪市・門真市・八尾市・堺市において、マイクロモビリティシェア「LUUP（ループ）」のポートを導入し、2026年3月25日（水）よりご利用が可能になることをお知らせします。

また、2026年4月1日（水）より「大阪市全24区進出記念 新エリア出発ライド1回無料キャンペーン」を実施いたします。 LUUPを初めてご利用になる方限定で、対象エリア内のポートから出発すると、初回のライド料金が60分間無料になります。

背景

Luupは、“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。現在、ポート数は16,500箇所以上、アプリダウンロード数は500万ダウンロードを突破し、国内最大級（※）のマイクロモビリティシェアのサービスに成長いたしました。

大阪エリアにおいては、2021年4月よりキタ（梅田）およびミナミ（難波・天王寺）の2エリアにてサービスの提供を開始し、現在、ポート数は2000箇所以上に達しています。

そしてこの度、大阪市24区全域に加えて、吹田市・守口市・東大阪市・門真市・八尾市・堺市の6市の一部においてポートの設置および提供を開始いたします。今回LUUPのご利用が可能になる6市は、住宅街や商工業地が広がる一方で、坂道が多いエリアや路線を跨ぐ移動、駅から離れた場所へのアクセスなど、新たな移動手段への期待が高い地域です。

また、これにあわせて大阪市24区すべての区への導入が完了したことで、市内全域でLUUPのサービスをご利用いただけるようになります。

今後も、車両数やポート数の拡充を進め、大阪エリアにおける移動の選択肢を増やすとともに、警察や自治体などと連携した安全啓発や対策にもより一層注力し、全ての街の皆さまに安心してご利用いただけるサービスとして進化させてまいります。

※…Luup調べ。2024年7月におけるマイクロモビリティシェアリング事業者等による全国のポート数に関する公表情報、公開情報ならびに2025年7月におけるマイクロモビリティシェアリング事業者等のアプリダウンロード数に関する公表情報、公開情報と比較しております。

キャンペーン概要

・期間： 2026年4月1日（水）10:00 ～ 2026年4月12日（日）23:59

※本キャンペーンは予告なく変更・中止させていただく場合がございます。

・対象エリア： 以下エリアのポートが対象です。

大阪市：東成区、生野区、城東区、阿倍野区、港区、大正区、此花区、西成区、住之江区、旭区、東住吉区、平野区、住吉区、鶴見区

周辺6市：吹田市、守口市、東大阪市（近畿大学は対象外）、門真市、八尾市、堺市

※上記以外のエリアは対象外となります。

※対象ポートの住所は、アプリ内のポート詳細画面にてご確認いただけます。

・対象者： LUUPを初めてご利用になる方（初回ライド限定）

・キャンペーン詳細：

初回ライド限定で、対象エリア内のポートから出発するライド料金が1回60分間無料となります。

【備考】

・登録済みのクーポンは料金精算時に自動で適用されます。

・複数のクーポンがある場合、クーポン一覧画面の上から順番に適用されます。クーポンを選択して利用することはできません。

・60分未満のライドの場合であっても1回分のクーポンが消費されます。

・利用時間が60分を超過した場合は、60分以降のライドについて通常料金の課金が発生します。

・当社では、本キャンペーンの実施期間中に、別のキャンペーンを実施する可能性がございます。別のキャンペーンを実施した場合、それぞれのキャンペーンによる割引内容等は重複適用等はされません。

・クーポンの有効期限内にライドを終了していただく必要がございます。有効期限後のライド終了はクーポンは適用されません。

・本キャンペーンは、新規ユーザー様かつ1回限定の特典となります。

・対象エリア外のポートから出発したライドは、キャンペーンの対象外となります。

・不正行為、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合、クーポンを取り消すなど、キャンペーン適用の対象外となることがあります。

・当社では、本キャンペーンの実施期間中に、別のキャンペーンを実施する可能性がございます。別のキャンペーンを実施した場合、それぞれのキャンペーンによる割引内容等は重複適用等はされません。

主要ポートのご紹介

主要なポートは以下の通りです。その他のポートについては、アプリのマップ画面から確認できます。

今後も順次数を増やし、利便性の向上に努めてまいります。

● 東大阪市役所（東大阪市）

住所：大阪府東大阪市荒本北1丁目1-1

停車可能台数：6台

● フレスポ長田（東大阪市）

住所：大阪府東大阪市長田中2丁目4－28

停車可能台数：5台

● イオンモール堺北花田（堺市）

住所：大阪府堺市北区東浅香山町4丁目1-12

停車可能台数：10台

「LUUP」サービス概要

・内容：マイクロモビリティシェア

・詳細：スマートフォンアプリ「LUUP」を用いて、電動キックボードや電動アシスト自転車、電動シートボードに乗車し、街じゅうにあるポートからポートへの移動ができます。

・ご利用料金：ライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり20円（税込）

※淀川より北側のエリアはライド基本料金50円（税込）＋時間料金1分あたり15円（税込）

※淀川以南と淀川以北の行き来はできません。

・提供開始日時：2026年3月25日（水）

・電動キックボード、電動シートボードのご利用について

アプリから１.年齢確認書類の登録と２.交通ルールテストの連続満点合格がご利用条件となります。

・保険

LUUPに乗車中の事故における、対物賠償、対人賠償、ご自身のお怪我が補償の対象となります。

https://support.luup.sc/hc/ja/articles/360051962573

LUUPポートの導入にご興味のある方へ

LUUPでは、ポートを導入いただけるオーナー様を募集しています。活用したいデッドスペースがある方や、空いている駐車場スペースがある方は是非ご検討ください。

詳細はこちら：https://lp.luup.sc/port-owner

【会社概要（URL：https://luup.sc/）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。