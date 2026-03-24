Notion Labs Japan合同会社

Notion Labs Japan合同会社（所在地：東京都、ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当：西 勝清）は、日本国内にデータセンターを開設し、コラボレーションソフトウェア「Notion」のワークスペース内の保存データを国内で保管するサービスの提供を開始することを発表します。

日本におけるデータセンターの開設は、日本のお客様の要望に応えて実現するものです。Notionがすでに米国、欧州で展開しているデータセンターに加え、今回、日本と同時に韓国でも利用可能になります。AWSの東京リージョンと、バックアップに同大阪リージョンを活用することで、厳格なデータ保護を実現しながら、迅速かつ柔軟なコラボレーション環境を構築します。これにより、Notion の エンタープライズプランをご利用のお客様は、データの保管場所を米国、欧州または国内から選択できるようになります。一般提供（GA）は2026年秋を予定しています。サービス開始に先立ち、早期アクセスプログラム（EAP）が2026年5月から段階的に展開される予定です。

顧客データを保護する高度なセキュリティ機能と企業向けの支援体制

エンタープライズプランにおいて、様々な規制基準に準拠して顧客データを保護する高度なセキュリティ機能を提供するため、NotionはSOC 2 Type II、ISO 27001、ISO 27701をはじめ、クラウドおよびプライバシーに関する基準を含む、世界的に認められた第三者監査済みの認証を維持しています。また、日本におけるISMAP認証の取得も進めています。

さらに、日本市場へのコミットメントの一環として、企業のお客様を支援する導入・活用支援の体制強化を進めてきました。具体的には、お客様のニーズに高いレベルで対応する以下の3つのサポートを提供しています。

- プロフェッショナルサービス：Notionを活用するための総合的なコンサルティングサービス。お客様固有のビジネスニーズや企業文化に合わせて業務フローを最適化し、生産性の向上を支援します。- テクニカルサービス：既存ツールからのNotionへのデータ移行や、外部ツールとのインテグレーションを含む技術的なサポートを提供します。- プレミアムサポート：大規模なお客様に対して専任サポートスタッフを配置し、カスタマーサポートを行います。

新CISO任命によりグローバルでセキュリティリーダーシップを強化

日本国内データセンターへの投資に加え、Notionはグローバルでセキュリティリーダーシップの強化を継続しており、2025年11月にはデイビッド・ツァオ（David Tsao）を新たな最高情報セキュリティ責任者（CISO）に任命しました。

デイビッド・ツァオは、Notionおよび顧客データ（個人を特定できる情報や、医療・健康に関する電子情報を含む）の保護、情報セキュリティに関するポリシーおよび手順の徹底、セキュリティ監視と脆弱性管理、インシデントの検知・対応、そして全社的なリスク低減を統括します。

「データ主権」の需要に応える国内データセンター

国内データセンター開設は、重要データを自国のサーバーに保存して守る「データ主権」の需要に応えるもので、企業・組織がデータの保存場所に関する社内ポリシーや規制要件を満たしてNotionを導入・活用できる環境を整えます。また、Notionのセキュリティとプライバシーの取り組みを土台に、AI機能の活用が進む中でも信頼できる基盤を提供します。

Notionは、ローカルデータレジデンシーに関する早期アクセスプログラム（EAP）を2026年5月より段階的に開始します。2026年秋に予定している一般提供（GA）以降、エンタープライズプランのお客様は追加費用なしで国内データセンターを選択できるようになります。

Notion 日本国内向けデータセンター概要

- 対象：Notion エンタープライズプランをご利用のお客様- 一般提供（GA）：2026年秋（予定）- 早期アクセスプログラム（EAP）提供：段階的に2026年5月から提供開始（予定）- データ保存先：AWS 東京リージョン（プライマリ）、AWS 大阪リージョン（バックアップ）- 移行方法：カスタマーサクセス/営業チームによる支援またはカスタマーサポートによるセルフサーブ- 対象データ：ページコンテンツ、Notionにアップロードされたファイル（画像、ドキュメントなど）、検索インデックス、Notionに保存されるサードパーティやボットが生成したメッセージ／ファイル- 対象外データ：ユーザーアカウント情報、ワークスペース名と請求情報、メンバーシップ情報、シート数／売上の測定データ、サービスのパフォーマンスや品質計測のための分析データ、Notion Calendar、Notion Mail

詳細はこちら： https://www.notion.com/help/data-residency

Notion Labs Japan合同会社

ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当 西 勝清（にし・かつきよ）のコメント

今回のデータセンター開設の発表は、日本のお客様からお聞きしてきた声を反映したものです。日本企業は強力で信頼できるツールを求めています。日本でのデータセンターへの投資により、企業のお客様は、チームがコラボレーションと事業拡大のために日々頼りにしている同じ製品体験のまま、Notion のコンテンツを国内に保管する選択肢を得ることができます。より多くのお客様にNotionをご利用いただけるようになる今回の発表をとても嬉しく思っています。

Notionについて

Notionは、チームとAIエージェントが協働して仕事を進めるオペレーティングシステムです。ナレッジ、プロジェクト、AIツールがすべて一箇所に集約されているため、社内のあらゆる煩雑な業務を自動化できる、これまでにないワークスペースを実現します。議事録からのアクションアイテムの自動割り当てをはじめ、AIエージェントによる情報の取得、タスク管理、プロジェクトの立ち上げ、受信トレイの整理まで対応します。あらゆるチームに合わせて柔軟にカスタマイズでき、企業全体の運営にも対応できるパワフルさを備え、誰もがより本質的な仕事に集中できるよう支援します。

https://www.notion.com/ja