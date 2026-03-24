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【クロスゲート金沢】石川県初の「テスラストア」が4月4日（土）にオープン
リニューアルで区画統合した商業エリア1階に誘致
クロスゲート金沢（所在地：石川県金沢市）は、2026年4月4日（土）に、商業エリア1階にテスラの直営店「テスラ金沢」をオープンしますのでお知らせします。
クロスゲート金沢では、商業エリア1階の中央に位置する3区画を統合し、広いスペースを確保するリニューアル工事を2026年2月より実施しています。このたび、リニューアルしたエリアに、石川県初出店となるテスラの直営店「テスラ金沢」を2026年4月4日（土）にオープンします。
「テスラ」は、持続可能なエネルギーと革新的なモビリティを開発する電気自動車（EV）製造販売企業です。驚異的な加速力、長い航続距離※1のほか、先進運転支援技術や、無線アップデートにより進化する車として、EVシフトをリードするなど注目を集めています。今回オープンする同店では、Model 3、Model Yをはじめとするテスラの最新EVを展示します。試乗に加え、購入相談やソフトウェアアップデートのデモなどを体験いただけます。
クロスゲート金沢の商業エリアは、「プレミアムフード&レストラン」をコンセプトに、1階はスイーツやカフェ、2階はレストランや割烹料理店などの多彩な専門ショップを中心に展開しています。今後も、「金沢初」や「金沢発」の店舗の出店を通じて、観光のお客さまや地域の皆さまにも楽しんでいただける施設づくりに努めてまいります。
※1 船舶・航空機・電気自動車などが、一度蓄えた燃料や電力だけで航行や運転を継続できる距離。
■テスラ金沢 概要
「テスラ金沢」は、テスラの直営店「テスラストア」で、石川県初出店の店舗です。
「テスラ金沢」では、Model 3、Model Yをはじめとするテスラの最新EVを展示し、試乗のほか、購入相談やソフトウェアアップデートのデモなどを体験することができます。
オープン日：2026年4月4日（土）
営業時間：午前10時〜午後8時
店舗面積：32.12坪
試乗予約：https://www.tesla.com/ja_JP/drive
予約開始：2026年3月24日（火）
■クロスゲート金沢 概要
JR西日本北陸新幹線・北陸本線、IRいしかわ鉄道線「金沢」駅金沢港口（西口）より徒歩2分の大型複合施設です。2つのホテル「ハイアット セントリック 金沢」「ハイアット ハウス 金沢」、分譲マンション「ザ・レジデンス金沢」、商業施設などで構成されています。
＜商業エリア概要＞
クロスゲート金沢の建物1、2階部分に位置する商業エリアは、「プレミアムフード&レストラン」をコンセプトに、地元発の食材や金沢初進出となる専門店、レストランなど全28店舗※2が集結しています。共用部分には、金沢の伝統工芸「組子細工」をモチーフにしたデザインを取り入れ、伝統を感じられる空間をご提供します。
※2 2026年4月4日（土）オープン予定の「テスラ金沢」を含む。
所在地：石川県金沢市広岡1丁目5番3号
営業時間：1階 午前10時〜午後8時、2階 午前11時〜午後11時
※店舗により営業時間が異なります。また、予告なく変更する場合があります。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。
テナント数：全28店舗（1階：9店舗、2階：19店舗）
運営会社：オリックス不動産株式会社
URL：https://ore-sc.jp/crossgate-kanazawa/pre/
※クロスゲート金沢はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
クロスゲート金沢
https://ore-sc.jp/crossgate-kanazawa/
オリックス不動産 商業施設開発事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/investment_and_development/commercial.html
クロスゲート金沢（所在地：石川県金沢市）は、2026年4月4日（土）に、商業エリア1階にテスラの直営店「テスラ金沢」をオープンしますのでお知らせします。
クロスゲート金沢では、商業エリア1階の中央に位置する3区画を統合し、広いスペースを確保するリニューアル工事を2026年2月より実施しています。このたび、リニューアルしたエリアに、石川県初出店となるテスラの直営店「テスラ金沢」を2026年4月4日（土）にオープンします。
クロスゲート金沢の商業エリアは、「プレミアムフード&レストラン」をコンセプトに、1階はスイーツやカフェ、2階はレストランや割烹料理店などの多彩な専門ショップを中心に展開しています。今後も、「金沢初」や「金沢発」の店舗の出店を通じて、観光のお客さまや地域の皆さまにも楽しんでいただける施設づくりに努めてまいります。
※1 船舶・航空機・電気自動車などが、一度蓄えた燃料や電力だけで航行や運転を継続できる距離。
■テスラ金沢 概要
「テスラ金沢」は、テスラの直営店「テスラストア」で、石川県初出店の店舗です。
「テスラ金沢」では、Model 3、Model Yをはじめとするテスラの最新EVを展示し、試乗のほか、購入相談やソフトウェアアップデートのデモなどを体験することができます。
オープン日：2026年4月4日（土）
営業時間：午前10時〜午後8時
店舗面積：32.12坪
試乗予約：https://www.tesla.com/ja_JP/drive
予約開始：2026年3月24日（火）
■クロスゲート金沢 概要
JR西日本北陸新幹線・北陸本線、IRいしかわ鉄道線「金沢」駅金沢港口（西口）より徒歩2分の大型複合施設です。2つのホテル「ハイアット セントリック 金沢」「ハイアット ハウス 金沢」、分譲マンション「ザ・レジデンス金沢」、商業施設などで構成されています。
＜商業エリア概要＞
クロスゲート金沢の建物1、2階部分に位置する商業エリアは、「プレミアムフード&レストラン」をコンセプトに、地元発の食材や金沢初進出となる専門店、レストランなど全28店舗※2が集結しています。共用部分には、金沢の伝統工芸「組子細工」をモチーフにしたデザインを取り入れ、伝統を感じられる空間をご提供します。
※2 2026年4月4日（土）オープン予定の「テスラ金沢」を含む。
所在地：石川県金沢市広岡1丁目5番3号
営業時間：1階 午前10時〜午後8時、2階 午前11時〜午後11時
※店舗により営業時間が異なります。また、予告なく変更する場合があります。詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。
テナント数：全28店舗（1階：9店舗、2階：19店舗）
運営会社：オリックス不動産株式会社
URL：https://ore-sc.jp/crossgate-kanazawa/pre/
※クロスゲート金沢はオリックスグループです。
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
クロスゲート金沢
https://ore-sc.jp/crossgate-kanazawa/
オリックス不動産 商業施設開発事業
https://www.orix-realestate.co.jp/business/investment_and_development/commercial.html