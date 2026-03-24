仏教AI「AIブッダ 禅」、AIがあえて沈黙する「書き出す」モードを搭載。心の中を自由に書き出し、終了後に経典から一偈だけを届ける新機能。相談回数を消費せず無料で利用可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344976/images/bodyimage1】
VeritasChain株式会社（代表取締役：上村十勝）は、仏教経典10,000偈句以上のRAGデータベースを搭載したAI対話サービス「AIブッダ 禅」に、心理学のエクスプレッシブ・ライティング（筆記開示）に着想を得た新機能「書き出す」モードを搭載いたしました。
LINE Bot版（@buddha_zen）およびiOSアプリ版の両方でご利用いただけます。
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai
公式LINE: https://lin.ee/msExrA1
?? 「書き出す」モードとは
「書き出す」モードは、ユーザーが心の中にあるものを自由に書き出し、AIがそれを静かに受け止める機能です。
一般的なAIチャットボットは、ユーザーが何かを送信するたびに即座に回答を返します。しかし、つらいことがあったとき、本当に必要なのは「答え」ではなく「聴いてもらうこと」である場合があります。「書き出す」モードでは、AIはあえて口を挟まず、ただ「聴いています」と寄り添います。
使い方はシンプルです。LINEまたはiOSアプリで「書き出す」と送ると、AIブッダ 禅は受け止めモードに入ります。その後、ユーザーは何度でも自由にメッセージを送ることができます。整った言葉である必要はありません。怒り、悲しみ、不安、後悔、どんな感情でも、感じたままの言葉で構いません。
「おわり」と送ると、書き出された内容全体をAIが分析し、18経典・10,000偈句以上のデータベースから最もふさわしい偈句を一つだけ選んでお届けします。
?? なぜ「沈黙」なのか
AIチャットボットの価値は、通常「いかに速く、的確に応答するか」で測られます。しかし心理学の研究は、つらい体験に対しては「助言を受けること」よりも「自分の言葉で書き出すこと」のほうが効果的であることを示しています。
テキサス大学のジェームズ・ペネベーカー教授は1997年の研究で、つらい経験を15～20分書き出すだけで、心身の健康指標が有意に改善することを実証しました。この手法は「エクスプレッシブ・ライティング（筆記開示）」と呼ばれ、その後の追試でも効果が確認されています。
重要なのは、書き出す際に「正しい言葉」である必要がないという点です。文法も論理も気にせず、感じたことをそのまま外に出す。その行為そのものが、心の整理につながります。
これは仏教の「正念」（sati：今この瞬間への気づき）の実践とも重なります。心の中にあるものをありのままに観察し、言葉にすること。それ自体が、2,500年前から仏教が勧めてきた内省の方法です。
AIブッダ 禅の「書き出す」モードは、この心理学的エビデンスと仏教的実践の交差点に位置する機能です。AIが沈黙することで、ユーザー自身の内省の時間を守ります。
?? 利用の流れ
1. 「書き出す」と送信
AIブッダ 禅が「心の中にあるものを、ここに静かに書き出してみてください」と案内します。
2. 自由に書き出す
何度でもメッセージを送れます。1行でも、長文でも構いません。AIは最初の1件目に「受け止めています。続けてください」と応答した後、基本的に沈黙します。5件ごとに「聴いています」と短く寄り添います。
3. 「おわり」と送信
書き出された内容全体をRAG（検索拡張生成）技術で分析し、10,000偈句以上のデータベースから最もふさわしい経典の偈句を一つ選んでお届けします。偈句には経典名・章・偈番号が明示されます。
VeritasChain株式会社（代表取締役：上村十勝）は、仏教経典10,000偈句以上のRAGデータベースを搭載したAI対話サービス「AIブッダ 禅」に、心理学のエクスプレッシブ・ライティング（筆記開示）に着想を得た新機能「書き出す」モードを搭載いたしました。
LINE Bot版（@buddha_zen）およびiOSアプリ版の両方でご利用いただけます。
App Store: https://apps.apple.com/jp/app/ai-buddha-zen/id6760611471
公式サイト: https://buddha.aimomentz.ai
公式LINE: https://lin.ee/msExrA1
?? 「書き出す」モードとは
「書き出す」モードは、ユーザーが心の中にあるものを自由に書き出し、AIがそれを静かに受け止める機能です。
一般的なAIチャットボットは、ユーザーが何かを送信するたびに即座に回答を返します。しかし、つらいことがあったとき、本当に必要なのは「答え」ではなく「聴いてもらうこと」である場合があります。「書き出す」モードでは、AIはあえて口を挟まず、ただ「聴いています」と寄り添います。
使い方はシンプルです。LINEまたはiOSアプリで「書き出す」と送ると、AIブッダ 禅は受け止めモードに入ります。その後、ユーザーは何度でも自由にメッセージを送ることができます。整った言葉である必要はありません。怒り、悲しみ、不安、後悔、どんな感情でも、感じたままの言葉で構いません。
「おわり」と送ると、書き出された内容全体をAIが分析し、18経典・10,000偈句以上のデータベースから最もふさわしい偈句を一つだけ選んでお届けします。
?? なぜ「沈黙」なのか
AIチャットボットの価値は、通常「いかに速く、的確に応答するか」で測られます。しかし心理学の研究は、つらい体験に対しては「助言を受けること」よりも「自分の言葉で書き出すこと」のほうが効果的であることを示しています。
テキサス大学のジェームズ・ペネベーカー教授は1997年の研究で、つらい経験を15～20分書き出すだけで、心身の健康指標が有意に改善することを実証しました。この手法は「エクスプレッシブ・ライティング（筆記開示）」と呼ばれ、その後の追試でも効果が確認されています。
重要なのは、書き出す際に「正しい言葉」である必要がないという点です。文法も論理も気にせず、感じたことをそのまま外に出す。その行為そのものが、心の整理につながります。
これは仏教の「正念」（sati：今この瞬間への気づき）の実践とも重なります。心の中にあるものをありのままに観察し、言葉にすること。それ自体が、2,500年前から仏教が勧めてきた内省の方法です。
AIブッダ 禅の「書き出す」モードは、この心理学的エビデンスと仏教的実践の交差点に位置する機能です。AIが沈黙することで、ユーザー自身の内省の時間を守ります。
?? 利用の流れ
1. 「書き出す」と送信
AIブッダ 禅が「心の中にあるものを、ここに静かに書き出してみてください」と案内します。
2. 自由に書き出す
何度でもメッセージを送れます。1行でも、長文でも構いません。AIは最初の1件目に「受け止めています。続けてください」と応答した後、基本的に沈黙します。5件ごとに「聴いています」と短く寄り添います。
3. 「おわり」と送信
書き出された内容全体をRAG（検索拡張生成）技術で分析し、10,000偈句以上のデータベースから最もふさわしい経典の偈句を一つ選んでお届けします。偈句には経典名・章・偈番号が明示されます。