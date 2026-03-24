空気式回転リベット機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単頭型、二頭型、多頭型）・分析レポートを発表
2026年3月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気式回転リベット機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気式回転リベット機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の空気式回転リベット機市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。空気式回転リベット機は、冷間圧延の原理に基づいて開発された新しいタイプのリベット装置であり、回転運動と加圧力を利用して部品を接合する重要な組立設備です。
この装置の動作原理は、圧縮空気によって発生する動力を利用してリベット工具を回転させながら打ち込みを行う仕組みです。圧縮空気がリベット装置に供給されると、リベットヘッドが2枚の金属またはその他の材料を貫通し、材料に塑性変形を生じさせることで部品同士を固定します。
また、空気圧は調整装置によって制御することができるため、異なるリベット加工条件に対応することが可能です。回転と打ち込みを組み合わせることで高い固定強度を実現し、金属材料だけでなくさまざまな材料の接合に利用されています。
世界の空気式回転リベット機市場規模は2024年に527百万ドルと評価されており、2031年には819百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.6%と見込まれています。
さらに本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界の空気式回転リベット機市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場変化をもたらす主要要因を明確にしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場は継続的に変化しているため、本レポートでは競争環境、需給動向、市場需要の変化を引き起こす重要要因についても分析しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、空気式回転リベット機市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争要因を分析することです。
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空気式回転リベット機市場では、多くの機械メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはTAGEER、Yoshikawa Iron Works、Baltec、Friedrich、Xiamen Tepute New Energy Technology、Jiangsu Aode Riveting Equipment、Shanghai Tepute Automation Equipment、Chongqing Tepute Automation Equipment、Dongguan Hongjie Intelligent Technology、Sikesen Wuxi Machinery Technologyなどが挙げられます。
そのほかZhejiang Wuhuan Automation Equipment、Ningbo Huagong Automation Technology、Wuhan Airite Machinery Manufacturing、Dongguan Sanke Precision Equipment、Suzhou Qirui Precision Technologyなどの企業も市場において重要な役割を担っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気式回転リベット機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、空気式回転リベット機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界の空気式回転リベット機市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。空気式回転リベット機は、冷間圧延の原理に基づいて開発された新しいタイプのリベット装置であり、回転運動と加圧力を利用して部品を接合する重要な組立設備です。
この装置の動作原理は、圧縮空気によって発生する動力を利用してリベット工具を回転させながら打ち込みを行う仕組みです。圧縮空気がリベット装置に供給されると、リベットヘッドが2枚の金属またはその他の材料を貫通し、材料に塑性変形を生じさせることで部品同士を固定します。
また、空気圧は調整装置によって制御することができるため、異なるリベット加工条件に対応することが可能です。回転と打ち込みを組み合わせることで高い固定強度を実現し、金属材料だけでなくさまざまな材料の接合に利用されています。
世界の空気式回転リベット機市場規模は2024年に527百万ドルと評価されており、2031年には819百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は6.6%と見込まれています。
さらに本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界の空気式回転リベット機市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場変化をもたらす主要要因を明確にしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場は継続的に変化しているため、本レポートでは競争環境、需給動向、市場需要の変化を引き起こす重要要因についても分析しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、空気式回転リベット機市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争要因を分析することです。
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空気式回転リベット機市場では、多くの機械メーカーが競争を展開しています。主要企業としてはTAGEER、Yoshikawa Iron Works、Baltec、Friedrich、Xiamen Tepute New Energy Technology、Jiangsu Aode Riveting Equipment、Shanghai Tepute Automation Equipment、Chongqing Tepute Automation Equipment、Dongguan Hongjie Intelligent Technology、Sikesen Wuxi Machinery Technologyなどが挙げられます。
そのほかZhejiang Wuhuan Automation Equipment、Ningbo Huagong Automation Technology、Wuhan Airite Machinery Manufacturing、Dongguan Sanke Precision Equipment、Suzhou Qirui Precision Technologyなどの企業も市場において重要な役割を担っています。