レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本油圧プレス市場 2035年に1億6,998万米ドル到達見込み CAGR3.98％で拡大する製造業高度化と自動化需要の成長機会
日本油圧プレス市場は、2025年の1億1,505万米ドルから2035年には1億6,998万米ドルへと拡大し、予測期間（2026～2035年）において年平均成長率（CAGR）3.98%の堅調な成長が見込まれています。本市場は爆発的な成長ではなく、精密製造分野における継続的な需要に支えられた“安定成長型市場”である点が特徴です。特に、自動車・電子機器・航空宇宙といった高付加価値産業の基盤を担う装置として、油圧プレスは不可欠な存在となっています。
産業構造の中核装置としての油圧プレスの役割
油圧プレスは、金属や複合材料に圧力を加え、切断・成形・鍛造を行う工作機械であり、日本の高度な製造業において中核的な役割を果たしています。特に高精度・高再現性が求められる分野では、機械式や空気圧式に比べて制御性に優れる油圧技術が採用されています。自動車部品のボディ形成、電子部品の微細加工、建設資材の成形など、多様な工程で使用されることで、製造バリューチェーン全体の効率化と品質向上に寄与しています。
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成長ドライバー：産業4.0とスマートプレス技術の融合
日本市場の成長を加速させている最大の要因は、産業4.0技術の導入です。IoT、AI、機械学習の統合により、油圧プレスは単なる加工機械から「データ駆動型のスマート設備」へと進化しています。リアルタイム監視や予知保全によりダウンタイムが削減され、生産効率は大幅に向上しています。さらに、自動化による人的ミスの削減や安全性の向上も重要な価値として認識されており、日本の先進製造業において不可欠な設備投資領域となっています。
競争環境と実例：日本製プレス技術の国際競争力
日本油圧プレス市場は、品質・精度・耐久性において世界的に高い評価を受けています。例えば、ダイナ株式会社は日本製プレス機械の調達を通じて、グローバル製造業における効率化を支援しており、プログレッシブダイ技術との融合により高精度加工を実現しています。また、日立アステモが開発した厚木油圧プレス（APプレス）は、自動車産業における生産効率と品質基準を大きく向上させる技術革新として注目されています。これらの事例は、日本市場の技術優位性を象徴しています。
市場課題：3Dプリンティングの台頭と代替リスク
一方で、市場成長の抑制要因として、3Dプリンティング技術の進展が挙げられます。特に試作や小ロット生産においては、金型不要で柔軟な製造が可能な3Dプリンティングが採用されるケースが増加しています。加えて、経済の不確実性や設備投資の慎重化も市場拡大の障壁となり得ます。従来型の大量生産モデルに依存する企業にとっては、柔軟性の高い新技術への対応が今後の競争力を左右する重要な課題となります。
主要企業のリスト：
● AIDA
● AMADA PRESS SYSTEM CO., LTD.
● Beckwood Press
● Bliss-Bret
● BRUDERER AG
● Isgec Heavy Engineering Ltd.
● Komatsu Ltd.
● Macrodyne Technologies Inc.
● Nidec Minster
● Schuler Group
● SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
● SMS group GmbH
● STAMTEC
● SUTHERLAND PRESSES
● YangLi Group Corporation Ltd.
セグメント分析：Cフレームプレスと自動車産業が市場を牽引
タイプ別では、Cフレームプレスが2025年に市場シェアを独占しており、その柔軟性と多用途性が評価されています。単一設備で多様な加工が可能なため、コスト削減と生産効率向上を同時に実現できる点が強みです。エンドユーザー別では、自動車産業が最大セグメントを形成しており、軽量化ニーズの高まりが需要を押し上げています。高強度鋼やアルミニウム合金の加工において、油圧プレスは安全性と耐久性を維持しつつ軽量部品の製造を可能にしています。
産業構造の中核装置としての油圧プレスの役割
油圧プレスは、金属や複合材料に圧力を加え、切断・成形・鍛造を行う工作機械であり、日本の高度な製造業において中核的な役割を果たしています。特に高精度・高再現性が求められる分野では、機械式や空気圧式に比べて制御性に優れる油圧技術が採用されています。自動車部品のボディ形成、電子部品の微細加工、建設資材の成形など、多様な工程で使用されることで、製造バリューチェーン全体の効率化と品質向上に寄与しています。
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成長ドライバー：産業4.0とスマートプレス技術の融合
日本市場の成長を加速させている最大の要因は、産業4.0技術の導入です。IoT、AI、機械学習の統合により、油圧プレスは単なる加工機械から「データ駆動型のスマート設備」へと進化しています。リアルタイム監視や予知保全によりダウンタイムが削減され、生産効率は大幅に向上しています。さらに、自動化による人的ミスの削減や安全性の向上も重要な価値として認識されており、日本の先進製造業において不可欠な設備投資領域となっています。
競争環境と実例：日本製プレス技術の国際競争力
日本油圧プレス市場は、品質・精度・耐久性において世界的に高い評価を受けています。例えば、ダイナ株式会社は日本製プレス機械の調達を通じて、グローバル製造業における効率化を支援しており、プログレッシブダイ技術との融合により高精度加工を実現しています。また、日立アステモが開発した厚木油圧プレス（APプレス）は、自動車産業における生産効率と品質基準を大きく向上させる技術革新として注目されています。これらの事例は、日本市場の技術優位性を象徴しています。
市場課題：3Dプリンティングの台頭と代替リスク
一方で、市場成長の抑制要因として、3Dプリンティング技術の進展が挙げられます。特に試作や小ロット生産においては、金型不要で柔軟な製造が可能な3Dプリンティングが採用されるケースが増加しています。加えて、経済の不確実性や設備投資の慎重化も市場拡大の障壁となり得ます。従来型の大量生産モデルに依存する企業にとっては、柔軟性の高い新技術への対応が今後の競争力を左右する重要な課題となります。
主要企業のリスト：
● AIDA
● AMADA PRESS SYSTEM CO., LTD.
● Beckwood Press
● Bliss-Bret
● BRUDERER AG
● Isgec Heavy Engineering Ltd.
● Komatsu Ltd.
● Macrodyne Technologies Inc.
● Nidec Minster
● Schuler Group
● SHIEH YIH MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
● SMS group GmbH
● STAMTEC
● SUTHERLAND PRESSES
● YangLi Group Corporation Ltd.
セグメント分析：Cフレームプレスと自動車産業が市場を牽引
タイプ別では、Cフレームプレスが2025年に市場シェアを独占しており、その柔軟性と多用途性が評価されています。単一設備で多様な加工が可能なため、コスト削減と生産効率向上を同時に実現できる点が強みです。エンドユーザー別では、自動車産業が最大セグメントを形成しており、軽量化ニーズの高まりが需要を押し上げています。高強度鋼やアルミニウム合金の加工において、油圧プレスは安全性と耐久性を維持しつつ軽量部品の製造を可能にしています。