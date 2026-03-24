3月29日（日）大麻由来医薬品及びカンナビノイド製品に関する厚生労働省研究班の成果報告会
日本臨床カンナビノイド学会（事務局：神奈川県川崎市）は、春の学術セミナー2026 を26年3月29日（日）にオンライン（ZOOM）で開催します。
2024年12月から大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行されたことにより、大麻由来の医薬品の使用が可能となりました。このような新たな局面にて開催される第11回本学術集会(25年11月16日)は、日本線維筋痛症・慢性痛学会 第15 回学術集会との合同開催とし、テーマを「患者に寄り添う医療と研究の融合;慢性痛克服への挑戦」としました。本年の春の学術セミナーにおいても領域を超えた様々な立場の医師や研究者、関連領域の専門家が一堂に会して議論することで、カンナビノイド関連の医学・医療に関しての活発かつ有意義な情報交換が行われることを期待しております。
大会長 山野 嘉久（本学会理事、聖マリアンナ医科大学脳神経内科 教授）
13：00～ 受付 ZOOMに入って待機可能。
13:30 開会挨拶
令和７年度～令和９年度厚生労働行政推進調査事業費医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「カンナビノイドの実態把握に資する研究」（研究代表者:太組一朗）に関する成果報告会（※印のもの）
最新タイ王国の医療用大麻事情―タイHEMP EXPO（11月5日～7日）視察報告―（※）
日本の大麻使用者を対象とした質的研究（※）
バーブ医薬品 米国薬局方について（※）
カンナビノイド製品の検査課題と患者支援デジタルツール ―研究テーマの検討と構想（※）
アルツハイマー病モデルにおけるカンナビノイド混合物の効果
教育講演
Current Overview of Medical Cannabis in Korea（韓国の医療用大麻の最新動向）
Min Too Jae（MEDICAL CANNABIS ASSOCIATION OF KOREA, President）
令和７年度～令和９年度厚生労働行政推進調査事業費医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「カンナビノイドの実態把握に資する研究」（研究代表者:太組一朗）の進捗状況及び6月1日から指定薬物となるCBN規制について
16:30 閉会挨拶
参加申込はこちらのサイトから
http://cannabis.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=81749
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344982/images/bodyimage1】
＜用語集＞
Δ9-THC：
デルタ９－テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD：
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO／ECDD（依存性薬物専門家委員会）の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
CBN：
カンナビノール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、THCが酸化・分解して生じる成分として知られ、向精神作用はTHCより弱いとされている。近年は、睡眠、鎮静、疼痛、炎症、神経保護、食欲、抗菌作用などとの関連が研究されており、神経変性疾患や慢性疼痛、炎症性疾患などに対する治療効果を有する可能性が報告されているが、CBDほど臨床エビデンスは蓄積しておらず、ヒトでの有効性はなお限定的である。日本においては26年6月1日から指定薬物となる。
2024年12月から大麻取締法及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行されたことにより、大麻由来の医薬品の使用が可能となりました。このような新たな局面にて開催される第11回本学術集会(25年11月16日)は、日本線維筋痛症・慢性痛学会 第15 回学術集会との合同開催とし、テーマを「患者に寄り添う医療と研究の融合;慢性痛克服への挑戦」としました。本年の春の学術セミナーにおいても領域を超えた様々な立場の医師や研究者、関連領域の専門家が一堂に会して議論することで、カンナビノイド関連の医学・医療に関しての活発かつ有意義な情報交換が行われることを期待しております。
大会長 山野 嘉久（本学会理事、聖マリアンナ医科大学脳神経内科 教授）
13：00～ 受付 ZOOMに入って待機可能。
13:30 開会挨拶
令和７年度～令和９年度厚生労働行政推進調査事業費医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「カンナビノイドの実態把握に資する研究」（研究代表者:太組一朗）に関する成果報告会（※印のもの）
最新タイ王国の医療用大麻事情―タイHEMP EXPO（11月5日～7日）視察報告―（※）
日本の大麻使用者を対象とした質的研究（※）
バーブ医薬品 米国薬局方について（※）
カンナビノイド製品の検査課題と患者支援デジタルツール ―研究テーマの検討と構想（※）
アルツハイマー病モデルにおけるカンナビノイド混合物の効果
教育講演
Current Overview of Medical Cannabis in Korea（韓国の医療用大麻の最新動向）
Min Too Jae（MEDICAL CANNABIS ASSOCIATION OF KOREA, President）
令和７年度～令和９年度厚生労働行政推進調査事業費医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業「カンナビノイドの実態把握に資する研究」（研究代表者:太組一朗）の進捗状況及び6月1日から指定薬物となるCBN規制について
16:30 閉会挨拶
参加申込はこちらのサイトから
http://cannabis.kenkyuukai.jp/event/event_detail.asp?id=81749
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344982/images/bodyimage1】
＜用語集＞
Δ9-THC：
デルタ９－テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。
CBD：
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO／ECDD（依存性薬物専門家委員会）の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。
CBN：
カンナビノール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、THCが酸化・分解して生じる成分として知られ、向精神作用はTHCより弱いとされている。近年は、睡眠、鎮静、疼痛、炎症、神経保護、食欲、抗菌作用などとの関連が研究されており、神経変性疾患や慢性疼痛、炎症性疾患などに対する治療効果を有する可能性が報告されているが、CBDほど臨床エビデンスは蓄積しておらず、ヒトでの有効性はなお限定的である。日本においては26年6月1日から指定薬物となる。