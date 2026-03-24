山口県は、「山口県の暮らしやすさ」をテーマにしたPRアニメーション「やまぐち暮らし予報」を3月19日(木)に公開しました。

本アニメーションでは、先んじて公開された「マイチャンス＆マイチョイス」シリーズの4本目として、実際に山口県で暮らすとどんな毎日が待っているか？という切り口で、日常にまつわるさまざまなデータを紹介しながら、山口県での暮らしを予報します。





マイチャンス＆マイチョイス「やまぐち暮らし予報編」





■動画紹介

◆マイチャンス＆マイチョイス「やまぐち暮らし予報編」

「山口県で暮らすと、どんな毎日が待っている？」

交通アクセスや生活の安全、子育て・教育の支援、働きやすさ、医療に関するデータを紹介し、暮らしやすい山口県での生活を予報します。





やまぐち暮らし予報(1)





やまぐち暮らし予報(2)





やまぐち暮らし予報(3)





▼YouTubeリンク

https://youtu.be/XU2f2-hWNdQ









■イラストレーター





村上信理さん





・村上信理

「100人いれば100通りの素晴らしさ」をコンセプトに活動するクリスチャンアーティスト、絵本作家、イラストレーター。クリスチャンホームに生まれ、クリスチャンカルチャーを背景としたアートへの興味から自身も絵を描き始める。





【主な実績】

UNIQLO UTコラボ・DAISOノベルティデザイン・大型夏フェスメインビジュアル・JRシーズンビジュアル・au WEBCM・ベネッセ雑誌挿絵などの他、全国の蔦屋書店や無印良品、PARCOなどでの個展も多数。









■「マイチャンス＆マイチョイス山口県」

村重杏奈さんが出演するそのほか3本の動画は以下リンクから！

ぜひご視聴ください。

https://www.youtube.com/watch?v=9f0bEKDBEuI&list=PLeB7muZvjpfowQrFYDOhvMCgqAJc0iMCq









■山口県の暮らしやすさに関する情報

・山口県魅力発信サイト「ふくの国 山口」

https://happiness-yamaguchi.pref.yamaguchi.lg.jp/

デジタル県外広報誌「ふくの国 山口」や、観光や食・グルメ、移住などの山口県の魅力や暮らしやすさに関連するサイトも紹介します。





・山口県移住支援サイト「住んでみぃね！ぶちええ山口」

https://ymg-uji.jp/

山口県へのUターン、Jターン、Iターンを考える方を応援するサイトです。山口県の特徴や風土、各市町の紹介、客観的なデータなどを分かりやすく紹介します。





・過去動画

PR動画第1弾(2025)「マイピース＆マイペース山口県」

▼全3編はこちら▼

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/21/285438.html









■お問い合わせ先

山口県総合企画部広報広聴課

Tel ： 083-933-2566

Mail： a11000@pref.yamaguchi.lg.jp