ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズ(以下、ショットナビ)を販売するテクタイト株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：松本 能和)は、この度ゴルフ用レーザー距離計測器の新モデル「PRECIS」を2026年3月下旬より販売開始いたします。

本製品は、7倍の高倍率レンズを搭載することで、ターゲットをより大きく、より鮮明に捉えることが可能です。さらに、誤差±20cmの高精度測定により、これまで以上に信頼の高い距離情報を提供いたします。

製品URL： https://shotnavi.jp/snp/lasersniper/precis/faq.php

※2026年発売時(3月下旬)に公開予定





ロゴ

PRECIS









【製品の特長】

○Shot Navi初7倍レンズ

遠くのピンをより大きく、より鮮明に捉えることが可能になりました。

7倍レンズ





○驚異の精度 誤差±20cm

従来比で精度が80％向上しました。

※計測誤差は3～50mの場合 ※自社従来品との比較において

±20cm





○超長距離計測モデル 超高精度な照準を実現

最大計測距離が長いほど、最大計測距離の短い機種に比べて目標物を捉えやすくなります。

2,000yd





〇手ブレを抑えた瞬間計測

超高速0.02秒の計測スピード。ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。

0.02秒





〇ボールから離れていても計測可能

3D計測モード(3点間距離計測)

ボールの位置まで行かなくても、カートなどの離れた場所から目標物までの距離計測が可能です。

3D計測-1

3D計測-2





〇MADE IN JAPAN

安心・高品質の日本製。本製品は国内自社工場で生産している“MADE IN JAPAN”です。

日本製





【PRECIS概要】

○商品名 ： PRECIS

○価格 ： 33,000円(税込)

○製品カテゴリ ： ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 ： 93×59.5×30mm

○重量 ： 123g

○主な機能 ： 7倍レンズ、3D計測モード(3点間距離計測)、

高速計測0.02秒、緑・赤OLED表示、

計測距離3.3～2,000.0yd(3.0～1,828.0m)、

ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測、

目安距離、高低差、競技モード、充電式、など

○防水仕様 ： IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 ： 約1.5時間

○フル充電時使用回数： 約27,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

○セット内容 ： PRECIS本体、キャリングケース、レンズクロス、

カラビナ、USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書

○製品URL ： https://shotnavi.jp/snp/lasersniper/precis/faq.php

※2026年発売時(3月下旬)に公開予定

○メーカーURL ： https://shotnavi.jp/





ブラック

ホワイト









【ショットナビについて】

日本全国のゴルフ場に対応するゴルフ用GPS距離計測器「ショットナビ」を2008年より展開。以来GPS距離計測器のパイオニアとして多彩な機種を開発・販売。

2018年からはレーザー距離計測器の開発・販売を行っており、2025年にはシリーズ累計販売数200万台を突破致しました。









【会社概要】

会社名 ： テクタイト株式会社

代表取締役社長： 松本 能和

所在地 ： 〒108-0073 東京都港区三田一丁目4番28号

三田国際ビル26階









【テクタイト株式会社およびテクタイトグループについて】

テクタイト株式会社は電子機器・電子製品の開発製造販売、各種電子部品の開発製造販売、EMS(電子機器の受託生産)事業、OEM/ODM事業、Eコマース事業(電子商取引)、家電製品・光学機器の卸売事業を営む事業会社です。

テクタイトグループでは、エレクトロニクス関連事業を中核とし「常に自らを革新し創造を続けることで未知の新しいビジネスに絶え間なくチャレンジしていくこと」を信条に事業を行っております。









※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。