株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、ドイツ・ザクセン州グラスヒュッテ発の機械式時計ブランド「DUG Glashutte」（通称：DUG）が日本国内初上陸いたします。

■ グラスヒュッテという産地とDUGの立ち位置

1845年に時計産業が始まったドイツ・グラスヒュッテは、現在もドイツ時計製造の中心地として世界的に知られています。この地名をダイヤルに記すためには、時計の主要工程や付加価値の大部分を当地で担うという厳しい基準を満たす必要があります。一般的には「グラスヒュッテルール」とも呼ばれ、ムーブメントの付加価値の過半をグラスヒュッテで生み出すことが求められるなど、産地名の使用には明確な基準が定められています。これは単なるブランド名ではなく、品質と産地を示す証でもあります。

2022年に設立された新しい時計ブランドです。創設者であるトニ・ブロッドフューラー氏のもと、グラスヒュッテの時計製造の伝統を現代的な視点で再解釈し、本格的な機械式時計をより身近な存在として提案することを目指しています。なお、ブランドとしてのファーストコレクションは2024年12月に発表され、グラスヒュッテの新たな時計ブランドとして注目を集めました。またDUGは、グラスヒュッテに拠点を置く11番目の時計ブランドとして位置付けられています。このことは、グラスヒュッテ・ドイツ時計博物館の常設展示にDUGの時計が選ばれていることからも示されています。展示では、ミュージアム館長モルツァーン博士により、ブランド初期モデルである「Purist（ピュリスト）」を収めた展示ケースの除幕が行われました。これは、約180年にわたるグラスヒュッテの時計製造の歴史に、DUGが新たに加わったことを象徴する出来事でもあります。ブランドの理念は明確で “本物のグラスヒュッテ製機械式時計を、より現実的な価格で届けること。”その実現のためにDUGは、流通経路を簡素化し、過度な広告やマーケティングに依存しないビジネスモデルを採用。余分なコストを抑え、その分を製品の品質へと充てることで、伝統と価格のバランスを両立させています。グラスヒュッテという格式ある産地の時計を、より身近な存在として提案するブランドです。

■ Purist Typ 2 ― 純粋さを追求した一本

日本初展開となる「Purist（ピュリスト）」は、DUGの思想を最も分かりやすく体現するモデルです。“Purist（純粋主義）”という名の通り、デザインは装飾を抑え、視認性と整った構成を重視しています。文字盤はバランスの取れたレイアウトで設計され、視認性の高いアラビアインデックスと端正な針が調和。余白の取り方や目盛りの配置にも秩序があり、ドイツ時計らしい合理性と機能美が感じられます。

ケースはステンレススチール製のクラシックなラウンド型。ポリッシュとサテン仕上げを適切に使い分けることで、派手さを抑えながらも上質な印象を与えます。厚みもバランスよく設計されており、スーツスタイルはもちろん、日常使いにも自然に馴染みます。内部には自動巻き機械式ムーブメントを搭載し、シースルーバックからその動きを鑑賞することが可能です。華やかさよりも確かな作りと安定した精度を重視する姿勢は、DUGの時計づくりを象徴しています。

■ 発売情報

3月28日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道にて先行発売いたします。その後、4月13日（月）より、エイチエムエスウォッチストア 公式オンラインストアにて発売。初回入荷分完売後は受注販売へ切り替わり、納期は約3か月を予定しています。また、「Purist Typ 1」およびデイト表示付きモデルについても受注オーダーにてご案内可能です。

Purist- Typ 2 with date

Granitgrau - Special Edition -

商品詳細ケース素材：316L ステンレススチール ケース径：40mm （Lug to lug 47.5mm） ケース厚：10.95mm ラグ幅：20mm 防水：100M（10ATM） 風防：サファイアガラス/反射防止 蓄光：Super-LumiNova® BG W9ムーブメント：自動巻き DUG 400（Sellita SW400ベース） パワーリザーブ：40時間

▼ 販売店舗H°M’S” WatchStore 表参道H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )▼ お客様お問い合わせ先店名: エイチエムエスウォッチストア表参道住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F03-6438-9321