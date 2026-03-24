一般社団法人はれる(本社：千葉県柏市、代表理事：ひなたなほこ、以下「はれる」)では、歌、楽器、身体表現を通じて子供たちの豊かな感性と「自分らしくいていいんだ」という自己肯定感を育む「表現教育プログラム」を提供しています。





子どもたちの指導にあたる講師





絵本から子どもたちが、主体的に物語をつくる





これまでに千葉県柏市くるみこども園をはじめとする多くの園で実施し、園児の皆様だけでなく、先生方からも「普段見られない子供たちの表情が見られた」「保育のヒントになった」とご好評をいただいております。





この度、2026年度の活動拡大に伴い、新たに本プログラムを実施させていただけるパートナー園(保育園・幼稚園・認定こども園)を募集いたします。





のびのびと表現するこどもたち





講師は演劇経験者や、プロの音楽家が務める。





【はれるの表現教育プログラムの特長】

プロによる質の高い指導： 現役アーティストが講師となり、日常の保育とは異なる刺激を提供します。

非認知能力の育成： 答えのない表現活動を通じて、想像力やコミュニケーション能力を養います。

先生方のサポート： プログラムの導入により、園の特色作り(ブランディング)や保育士の皆様のリフレッシュ・研修効果も期待できます。

「園の行事に新しい風を吹き込みたい」「子供たちに本物の芸術体験を届けたい」とお考えの園長先生・主観教諭の皆様、まずはお気軽にご相談ください。

(※地域や費用、先行モニターの詳細については、お問い合わせいただいた際にご説明いたします)





表現教育指導プログラム(弦楽器)

https://youtube.com/shorts/LrhbIWOwqbY





表現教育指導プログラム(打楽器)

https://youtube.com/shorts/S2kiPstHaB8









・まずは活動内容を詳しく知りたい方はこちら

詳細ページ(過去の実施レポートなど)

https://hareru.or.jp/info/info-2128/





・2026年度の実施・相談をご希望の方はこちら

先行相談・応募フォーム

https://forms.gle/JdFPq5AWA18e6upm8









■会社概要

商号 ： 一般社団法人はれる

代表者 ： 代表理事 ひなたなほこ

所在地 ： 千葉県柏市若柴178-4-148-1 ウェスト3階V115 チコルフロア内

設立年月日： 2024年7月

事業内容 ： 子どもたちに芸術を通じた感動体験を届ける教育・文化活動

表現教育・芸術鑑賞会・ワークショップ等の企画・運営

URL ： https://hareru.or.jp/