「いらないダンボールが、未来の採用につながる？」企業と学校をつなぐ『ぐりんく』、蘇原中で寄贈式を実施｜参画企業募集

株式会社サンウエスパ

企業から日々排出されるダンボールが、子どもたちの笑顔と未来の採用につながる――。

株式会社サンウエスパ（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：原 有匡）が推進する地域循環型プロジェクト「ぐりんく」において、参画企業である常盤工業株式会社（所在地：岐阜県各務原市、代表取締役社長：山内寛明）が、各務原市立蘇原中学校へドッジボールを寄贈し、同校にて寄贈式が行われました。

本取り組みは、参画企業が日常業務の中で行っているダンボール回収の仕組みを活用し、地域貢献・SDGs・採用ブランディングを同時に実現する新しいモデルとして注目されています。

■そのダンボール、価値に変わっていますか？

多くの企業で日々発生するダンボール。

それは「コスト」や「廃棄物」として扱われる一方で、

SDGsをやりたいが、何から始めればいいかわからない

CSR活動が形だけになっている

採用で自社の魅力が伝わらない

といった課題を抱える企業も少なくありません。

■日常業務の中で、地域とつながる仕組み「ぐりんく」

「ぐりんく」は、企業から排出される「いらないダンボール」を活用し、その重量をポイント化。

そのポイントを学校備品として地域へ還元する仕組みです。

この仕組みにより、

・地域貢献（教育支援）

・SDGs・CSRの見える化

・学生との接点創出（採用ブランディング）

を、新たな取り組みを増やすことなく実現できます。

■「ぐりんく」とは？資源でつながる“教育支援×地域貢献”モデル

「ぐりんく|GLink」は、環境(Green)を通じて、岐阜(Gifu)を、元気(Genki)にするために、地元がつながる(Link)という想いが込められています。

学校と企業がつながることで、キャリア教育の一環として、企業見学や講話、工場訪問なども実施され、生徒たちが「地元にどんな企業があるか」「どんな仕事があるか」を知る機会を創出します。

■蘇原中学校にて寄贈式を実施

2026年3月2日、各務原市立蘇原中学校にて寄贈式を実施しました。

当日は、参画企業である常盤工業株式会社より、ドッジボールが生徒へ直接手渡されました。

式では、

・企業代表による挨拶

・ボールの贈呈

・生徒代表からの感謝の言葉

・記念撮影

が行われ、企業と学校が“直接つながる場”となりました。

■寄贈式の様子 各務原市立蘇原中学校の生徒と常盤工業株式会社の山内社長■なぜ“採用につながる”のか全校生徒に配布される「ぐりんく新聞」ぐりんくの特徴は、単なる寄付ではなく、

▶ 企業名とともに寄贈

▶ 「ぐりんく新聞」で企業紹介

▶ 生徒へ直接届ける体験

により、

地元学生への認知向上

企業理解の促進

将来の採用母集団形成

につながる点です。

実際、常盤工業株式会社では、創業初めて蘇原中学校の生徒を職業体験で受け入れるまで発展しました。

■導入企業が得られる4つの価値

１. SDGs・CSRの“見える化”

２. 採用ブランディング強化

３. 社員のエンゲージメント向上

４. 日常業務の中で実現できる継続性

■参画企業を募集しています

「ぐりんく」では現在、参画企業を募集しています。

地域貢献をしたい

SDGsの具体的な取り組みを始めたい

採用力・企業ブランドを高めたい

そのような企業様にとって、無理なく始められる仕組みです。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ＞https://sunwaspa.com/contact(https://sunwaspa.com/contact)

■ぐりんくホームページ

https://glink-gifu.com/

■問い合わせ先

株式会社サンウエスパ

住 所：〒501-3156 岐阜県岐阜市岩田西3-429

電 話：058-241-8077

（担当者）再生資源部 丹羽

メール：y.niwa@sunwaspa.com

携 帯：070-1437-4459

■会社概要

商 号：株式会社サンウエスパ

代表者：代表取締役 原 有匡

所在地：〒501-3156 岐阜県岐阜市岩田西3丁目429番

創 業：1969年3月

事業内容：再生資源卸売業

資本金：3,000万円

URL：https://sunwaspa.com(https://sunwaspa.com/)